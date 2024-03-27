大西方投资者网络研讨会演示邀请
Perth, 2024年3月27日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited (ASX:GTE) 很高兴出席 Euroz Hartleys 的 Amplify 网络研讨会。
我们邀请投资者和股东于 3 月 27 日星期三上午 10:50（AWST）参加，聆听 Great Western 董事总经理 Shane Pike 的发言，他概述了公司近期的主要推动因素。
Great Western 的市值仅为 2100 万美元，即将在西澳州 Meekatharra 附近钻探两个引人注目的铜矿目标。地球物理和采样显示，这些目标与附近 Sandfire 世界著名的 DeGrussa 铜矿具有许多相同的关键特征。
除了这些与 DeGrussa 类似的矿体之外，Great Western 还准备钻探澳大利亚两个最大的铜金矿目标。地球物理学显示这些西澳目标无论以何种标准衡量都是巨大的，被称为"椭圆形"和"椭圆形南"，有可能为 Great Western 股东创造巨大价值。
要注册参加网络研讨会，请访问：
https://www.abnnewswire.net/lnk/5J07300X
日期：2024 年 3 月 27 日星期三
时间：上午 10 点（AWST）
注册网络研讨会后，您将收到一封确认电子邮件，其中包含有关如何加入的进一步说明。
内容关于 Great Western Exploration Limited
Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家铜、金和镍勘探公司，在西澳大利亚多产的矿区拥有世界级的大片土地。 Great Western 的矿权勘探不足或几乎未经勘探。我们目前正在进行多个项目的现场工作计划，资金充足，资本结构紧张，为勘探成功提供了杠杆作用。
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