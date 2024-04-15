

季度活动和现金流量报告

Perth, 2024年4月15日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 欣然报告其截至 2024 年 3 月 31 日的季度（"2024 年 3 月季度"）的活动。



强调



- 通过两次配售筹集 1300 万美元，用于资助西芒杜北铁矿项目



- 完成对剩余 66.7% 权益的加速收购，取得 Amalgamated Minerals Pte. Ltd. 100% 的合法及受益权益，该公司拥有 Simandou North Iron Project 项目



- 2024 年钻探活动开局良好，第一批钻孔就发现了铁矿化



- 本季度完成了 21 个钻孔，总长 1,358 米



- 继续钻探，4 月初已完成另外 7 个孔，总长 480 米



- 3 月份钻探能力翻了一番，公司有望在 2024 年 4 月底之前拥有 5 台钻机用于直接装运矿石 (DSO) 铁矿化钻探



- 董事会重组于 2024 年 2 月完成



董事总经理 David Flanagan 先生表示：



"团队取得了巨大成就，而我们才刚刚起步。我们已经筹集了资金，将钻机投入现场，未来还会有更多工作。我们非常喜欢这里的地质条件，期待实验室在 4 月下旬公布结果。6 月份的目标是完成本季度 6 倍的钻探工作 - 这是高冲击力的钻探，将在未来三个月内测试另外 5 个目标区域。这意味着要分散整个项目，钻探 100 多个孔，并保持专注。



"我们还非常高兴地报告，我们的邻居（Winning Consortium、Rio 和 SimFer Joint Venture）仍有望在 2025 年底开通连接该项目和港口的多用户重载铁路网络。"



2024 年 3 月季度活动摘要



2024 年钻探开局强劲



Arrow 的 Simandou North 铁矿项目位于 Simandou 铁矿石项目正北，后者是世界上最大的高品位铁矿石项目。据解释，大约 40 公里的预期 Simandou 铁矿层延伸至该公司的 Simandou North 许可范围内。该公司（根据 2023 年 10 月 3 日 ASX 公告披露）已在该序列中发现高品位矿化，目前正在系统地测试整个项目的目标。



Arrow 已经报告了令人鼓舞的钻探结果的地质情况（参见 2024 年 3 月 1 日 ASX 发布的公告）。



公司热切期待 4 月底开始公布的化验结果。根据天气和钻井条件，公司计划在 6 月季度完成 10,000 多米的钻井。



赢商联合体和 SimFer 合资公司（力拓和中铝）共同投资 260 亿美元开发矿山、多用户铁路和港口系统。这是经过 30 年的研究和投资尽职调查后进行的一项巨额投资。Arrow 的 Simandou North Iron 项目位于铁路建设走廊 25 公里范围内。



通过两次配售筹集约 1300 万美元，用于资助 Simandou North Iron 项目



配售所得款项和最近的股份购买计划（"SPP"）将主要用于推进公司西芒杜北铁矿项目的勘探，重点是 2024 年实施高影响力钻探计划；



1. 2024 年 2 月 15 日获得股东批准后，第二批配售认购资金（扣除成本前）为 3,050,000 美元；



2. 通过股票购买计划（"SPP"）投资 50 万澳元（参见 2024 年 2 月 27 日的 ASX 公告）；



3.第一批配售认购资金约9,500,000美元（根据2024年3月21日完成的股票发行）；及



4. 第二批配售认购资金约 500,000 美元，须于 2024 年 4 月 23 日获得股东批准。



收购 Simandou North Iron 项目剩余 66.7% 的权益 2024 年 3 月季度，Arrow 完成了对 Amalgamated Minerals Pte. Ltd（"Amalgamated"）剩余 66.7% 权益的收购，该公司持有 Simandou North Iron 项目，使公司的合法权益和受益权益达到 100%（有关更多详情，请参阅 2024 年 3 月 13 日和 27 日的 ASX 公告）（"Amalgamated 收购"）。



合并收购完成后向供应商支付的 2,000,000 美元构成公司于 2024 年 3 月 13 日宣布的 10,000,000 美元融资中所述的预期用途的一部分。



董事会重组于 2024 年 2 月完成



自 2024 年 2 月 15 日起，在股东批准 2023 年 12 月宣布的第二批配售以及之前宣布的其他决议后，经验丰富的董事 Jeff Dowling 被任命为非执行主席，David Flanagan 先生被任命为董事总经理。前任主席 Tommy McKeith 先生成为非执行董事，Alwyn Vorster 先生仍担任非执行董事。



如需查看完整的季度报告，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/O11Z0CG8





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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