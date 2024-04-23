股份购买计划的结果
Sydney, 2024年4月23日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 欣然宣布其 Lake 股份购买计划 (SPP) 的结果，该计划于 2024 年 3 月 12 日向澳大利亚证券交易所公布。SPP 面向在澳大利亚和新西兰注册地址的合格现有 Lake 股东 ("合格股东") 开放，这些股东在 2024 年 3 月 11 日晚上 7 点 (AEDT) ("记录日期") 持有 Lake 股份，可申请最高 30,000 澳元的 Lake 新全额支付普通股 ("SPP 股份")，无需支付经纪费或其他交易费用。SPP 的条款和条件已在 2024 年 3 月 18 日向与 SPP 相关的合格股东提供的 SPP 报价手册 ("报价手册") 中列出。
此次 SPP 的实施条件与 Lake 成功完成的 1500 万澳元配售（"配售"）相同，Lake 向成熟的机构和专业投资者配售了约 2.136 亿股 Lake 新全额支付普通股（"配售股份"），这显示出对 Lake 旗舰项目 Kachi 的战略合作计划的大力支持。此次配售和 SPP 的发行价格均为每股 0.07 澳元（"发行价"）。
SPP 于 2024 年 4 月 18 日结束，公司收到 21,549,799 股 SPP 股份的有效申请，共筹集 1,508,500.00 澳元（扣除成本前）。
共有 269 名股东参与了 SPP。Lake 确认，SPP 下符合资格的股东提交的所有有效申请均已全部接受，且未进行任何缩减。
通过配售和 SPP 筹集的资金总计约 1650 万澳元，延长了 Lake 的财务跑道，因为它正在为其旗舰 Kachi 项目寻求强大的战略合作伙伴流程。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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