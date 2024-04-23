2024 年 3 月季度活动报告
Perth, 2024年4月23日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited (ASX:GTE) 很高兴提供截至 2024 年 3 月 31 日的季度（2024 年 3 月季度）的季度活动报告。
关键点：
费尔贝恩项目
- Great Western 将在西澳 Fairbairn 铜矿项目中钻探三个极具前景的目标；钻探预计将于 4 月底至 5 月初开始
- 地质模型表明，这些引人注目的电磁导体代表着潜在的 DeGrussa 式铜金火山块状硫化物矿床，这种矿化类型通常出现在矿床群中
- 费尔贝恩钻探计划的第一阶段将包括钻探深度为 250 至 350 米的金刚石钻孔。后续钻孔也已设计完毕，并将根据第一阶段计划的成功进行钻探
椭圆形和椭圆形南
- 进一步完善了两个潜在转换型 Winu 式侵入相关铜金目标的地质模型
- Great Western 认为，Oval 和 Oval South 的地球物理异常同时存在，位于一个主要的地壳地幔破裂断层上，与一个盆地生长断层相交（集中矿化流体），并由有利的地层承载，具有重大发现的巨大潜力
- Oval 和 Oval South 最初由 Rio Tinto 于 20 世纪 90 年代末定义，并由 Sandfire Resources 进一步定义
火鸟黄金项目
- 收到了第二阶段空气岩心钻探计划的结果；结果证实了 Firebird 的矿化金系统，但品位低于预期且深度低于预期
*如需查看完整的季度报告，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/RG648940
内容关于 Great Western Exploration Limited
Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家铜、金和镍勘探公司，在西澳大利亚多产的矿区拥有世界级的大片土地。 Great Western 的矿权勘探不足或几乎未经勘探。我们目前正在进行多个项目的现场工作计划，资金充足，资本结构紧张，为勘探成功提供了杠杆作用。
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