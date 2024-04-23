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2024 年 3 月季度活动报告
2024 年 3 月季度活动报告

Perth, 2024年4月23日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited (googlechartASX:GTE) 很高兴提供截至 2024 年 3 月 31 日的季度（2024 年 3 月季度）的季度活动报告。

关键点：

费尔贝恩项目

- Great Western 将在西澳 Fairbairn 铜矿项目中钻探三个极具前景的目标；钻探预计将于 4 月底至 5 月初开始

- 地质模型表明，这些引人注目的电磁导体代表着潜在的 DeGrussa 式铜金火山块状硫化物矿床，这种矿化类型通常出现在矿床群中

- 费尔贝恩钻探计划的第一阶段将包括钻探深度为 250 至 350 米的金刚石钻孔。后续钻孔也已设计完毕，并将根据第一阶段计划的成功进行钻探

椭圆形和椭圆形南

- 进一步完善了两个潜在转换型 Winu 式侵入相关铜金目标的地质模型

- Great Western 认为，Oval 和 Oval South 的地球物理异常同时存在，位于一个主要的地壳地幔破裂断层上，与一个盆地生长断层相交（集中矿化流体），并由有利的地层承载，具有重大发现的巨大潜力

- Oval 和 Oval South 最初由 Rio Tinto 于 20 世纪 90 年代末定义，并由 Sandfire Resources 进一步定义

火鸟黄金项目

- 收到了第二阶段空气岩心钻探计划的结果；结果证实了 Firebird 的矿化金系统，但品位低于预期且深度低于预期

*如需查看完整的季度报告，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/RG648940


内容关于 Great Western Exploration Limited

Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家铜、金和镍勘探公司，在西澳大利亚多产的矿区拥有世界级的大片土地。 Great Western 的矿权勘探不足或几乎未经勘探。我们目前正在进行多个项目的现场工作计划，资金充足，资本结构紧张，为勘探成功提供了杠杆作用。

https://twitter.com/GreatWesternEx https://www.linkedin.com/company/great-western-exploration-limited abnnewswire.com 


联络
肖恩·派克
常务董事
大西部勘探有限公司
电话：08 6311 2852
邮箱: enquiries@greatwestex.com.au



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