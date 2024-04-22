

季度活动报告

Perth, 2024年4月22日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited ( ASX:DLI ) 很高兴提供有关 2024 年 3 月季度开展的活动的以下报告。



三月季度亮点



- 与 Voltaic Strategic Resources ( ASX:VSR ) 和 Reach Resources Limited ( ASX:RR1 ) 签署具有约束力的农场合资协议，以获得 Yinnetharra 地区土地包的所有权。



o 此次交易完成后，Delta 在新兴加斯科因锂矿区的足迹增加了 30% 以上，达到 1,769 平方公里



- 在 Yinnetharra 和 Mt Ida 的持续勘探成功以及高品位截距进一步增强了 Delta 对公司地质模型的信心。



- Yinnetharra 项目的钻探结果显示，地表有优质的锂矿，包括：



o 位于 YRRD0362 的 M36 处，距矿化深度 199 米，深度 30 米，品位 1.9% Li2O

o 位于 YRRD0361 的 M36 处，距地表 183 米，深度 30 米，品位 1.43% Li2O

o 位于 M1 处的 YDRD038 矿段，从 177 米深至 24.2 米深，品位为 1.4% Li2O



- Mt Ida 锂项目的加密金钻探结果提供了出色的高品位近地表结果，包括：



o 位于 Meteor North 的 MNGC087 矿床，深度 87 米，品位 3 米，金含量 41 克/吨

o 流星北面 AURD026 矿床 55.6 米深处 2.4 米品位 51.6 克/吨金

o 位于 Meteor North 的 MNGC154 矿床，深度 42 米，品位 15 米，金含量 6.17 克/吨



- 詹姆森勘探区的遗产调查已完成，钻探正在进行中。



谈到本季度业绩，Delta Lithium 董事总经理 James Croser 先生表示：



"2024 年第一季度，我们的主要项目流持续取得了稳健的成果。随着我们收到的每一轮钻探结果，我们对 Yinnetharra 和 Mt Ida 矿体的信心不断增强。Delta 在加斯科因地区的业务正在迅速增长，我们最近与 Voltaic Strategic Resources 和 Reach Resources 成立的合资企业支持了我们的愿景，即系统地扩大我们现有项目在 40 公里目标矿区沿线和附近的使用期限。



"新收购的土地增加了区域规模项目的可能性，所有股东都可以从中受益，并建立在长期锂矿运营的巨大潜力之上。 Delta 经验丰富的团队和专业知识将与我们的新合作伙伴密切合作，支持我们战略的实现。"



*如需查看完整的季度报告，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/986I622F





内容关于 Delta Lithium Limited





Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和开发公司，致力于将位于西澳大利亚的优质含锂伟晶岩矿床投入生产。凭借强大的资产负债表和经验丰富的团队推动勘探和开发工作流程，Delta Lithium 正在迅速推进其 Mt Ida 锂项目的生产。与其他锂开发商相比，Mt Ida 锂项目拥有现有采矿租约和遗产协议的关键优势。为了充分利用当前蓬勃发展的锂市场，台达锂业正在寻求快速发展道路，为股东释放最大价值。



Delta Lithium 还拥有极具前景的 Yinnetharra 锂项目，该项目已经显示出成为澳大利亚最令人兴奋的锂矿产区之一的迹象。该公司目前正在进行大规模的 400 个钻孔活动，预计将于 2023 年完成。

相关企业