

公司动态及首个 Jameson 业绩

Perth, 2024年4月22日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited ( ASX:DLI ) 欣然宣布其位于西澳大利亚加斯科因地区 Yinnetharra 锂项目和西澳大利亚金矿区 Mt Ida 项目正在进行的勘探活动的最新进展。



詹姆森的首次钻探计划于 2024 年 3 月下旬启动，采用 RC 钻机。初步钻探结果非常积极，在 RC 碎片中可以看到伟晶岩中粗糙、干净的锂辉石。初始钻孔的分析结果支持锂辉石的鉴定。



Malinda Prospect 的加密钻探继续展示出地表优质锂矿，其中主要的含锂矿物是锂辉石。YRRD471 和 JREX002 上方突出显示的两个孔代表了 Yinnetharra 迄今为止最好的两个矿层。



董事总经理詹姆斯·克罗泽 (James Croser) 在评论业绩时表示；



"Malinda 继续为我们提供出色的锂矿结果，证实了我们现有的资源，并增强了我们对地质的信心。特别是 YRRD471 的截距非常宽，这将为 M1 资源的重要组成部分增加大量锂金属。



Jameson Prospect JREX002 的第一个钻孔分析结果为团队的努力带来了公平的回报，在 Yinnetharra 很宽的井下间隔内发现了迄今为止最粗糙的视觉锂辉石，并且个别分析结果显示 Li2O 含量超过 4%。



因尼塔拉探索



Yinnetharra项目是西澳大利亚加斯科因地区的一个早期勘探项目，目标是锂矿化。 Delta Lithium 拥有 1,769 平方公里的土地使用权，包括直接拥有和农场合资企业。 2023 年 12 月首次发布了 25.7Mt @ 1% Li2O 的 MRE。 最近签署的农场合资协议已将预期地层长度扩大到超过 80 公里。



该公司正在积极勘探 Yinnetharra 项目，目前有 4 台钻机在 Malinda 运行，1 台钻机在 Jameson 运行，多个现场团队进行地质测绘和表面采样，以进一步确定目标前景。



詹姆森矿区的首次演习结果非常令人鼓舞。 Jameson 的锂异常表现为连续土壤地球化学异常 >150ppm Li2O，长度约 600m。 选择詹姆森的钻探方向是为了以垂直方式拦截区域地层趋势。



RC 碎片的目视测井表明，锂辉石是迄今为止观察到的唯一含锂矿物相（图 3 和 4*），其余伟晶岩由石英、长石、少量磷灰石和绿柱石组成。 测定结果支持这一观察结果。



该地区的地质解释正在进行中，通过钻探和测绘可获得更多信息。 矿化伟晶岩的方向在此阶段尚不清楚，所报告的钻探截距可能与矿化伟晶岩的倾角和倾角方向倾斜，并且不能指示矿化的真实宽度。



詹姆森的钻探正在进行中，进一步的结果将在适当的时候公布。



马林达迄今为止完成的钻探已证明从地表截获优质锂，主要含锂矿物是锂辉石。 最近的亮点如下表 1* 和图 5* 所示，最新结果的完整列表见附录 3*。 已发现沿走向延伸至 M36 以及 M47 的上倾延伸，如图 5* 所示。



锂资源主要存在于Malinda 的3 个主要伟晶岩中，从地表到深度>300m。



冶金测试工作正在进行中，初步结果表明锂辉石高回收率具有高品位低杂质精矿的潜力。



艾达山更新



Mt Ida 项目是西澳大利亚 Goldfields 地区一个"准备就绪"的锂和金项目，其锂和金资源已确定为 JORC（下图 6*）。 2023 年 9 月发布了 14.6Mt @ 1.2% Li2O 的锂 MRE（参见附录 1*）。 2023 年 10 月发布了 412koz Au 的首次金资源量为 3.1Mt @ 4.1 g/t Au（附录 2*）。



达美航空正在制定多种方案，将艾达山的黄金资产货币化，同时改造和优化资源，并推进露天和地下采矿研究。



Delta 于 2023 年发现并界定了大量近地表高品位金（图 7*）。 Baldock 086 矿脉（Sister Sam 露天矿）的当前资源量为 0.24Mt @ 9 g/t Au（70koz Au），而 Meteor North 矿脉当前的资源量为 0.6 Mt @ 4.7 g/t Au（91koz Au）。



Baldock 086 Lode 已进行坡度控制钻孔，标称间距为 10m x 10m。 作为这项准备工作的一部分，已经开展了全面的冶金测试工作计划，并收到了涵盖 Baldock 086 矿脉的结果，该矿脉包含在完全许可的 Sister Sam 露天矿坑内，但尚未开采。 在 Baldock 086 矿脉中总共选取了 74 个空间变异样本，并使用艾达山遗址水进行测试，以了解金回收率和试剂消耗。 根据这些样品，创建了 3 个基于矿石类型的主复合材料； 氧化物主复合材料 IM2078、过渡主复合材料 IM2079 和新鲜主复合材料 IM2080。



每种复合矿石类型的金提取率列于下表 2* 中。 在 8 小时的停留时间内实现了 91.4-99.7% 的回收率，其中 44-63% 的金能够通过重力回路回收。 母复合材料的氰化物消耗量非常低，范围为 0.5-1.25 kg/t。 铜品位范围为 502-1,110ppm，并且返回预期的低氰化物溶解度。



*查看表格和图表，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/M0R6DH66





内容关于 Delta Lithium Limited





Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和开发公司，致力于将位于西澳大利亚的优质含锂伟晶岩矿床投入生产。凭借强大的资产负债表和经验丰富的团队推动勘探和开发工作流程，Delta Lithium 正在迅速推进其 Mt Ida 锂项目的生产。与其他锂开发商相比，Mt Ida 锂项目拥有现有采矿租约和遗产协议的关键优势。为了充分利用当前蓬勃发展的锂市场，台达锂业正在寻求快速发展道路，为股东释放最大价值。



Delta Lithium 还拥有极具前景的 Yinnetharra 锂项目，该项目已经显示出成为澳大利亚最令人兴奋的锂矿产区之一的迹象。该公司目前正在进行大规模的 400 个钻孔活动，预计将于 2023 年完成。

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