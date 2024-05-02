获得政府资金钻探巨型铜金矿
Perth, 2024年5月2日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited (ASX:GTE) 很高兴地宣布，该公司已从西澳大利亚政府获得资金，用于其位于西澳大利亚的巨型 Oval 和 Oval South 铜金矿目标即将实施的钻石钻探计划。 资金将根据政府的勘探激励计划（EIS）提供。
巨型 Oval 和 Oval South 铜金矿目标位于该公司的 Yerrida North 项目内，位于 Yerrida 盆地的北部和西部，距离珀斯东北约 800 公里，毗邻 DeGrussa 和 Monty 铜金火山 硫化物沉积物 (VHMS)，如图 1* 所示。
Great Western 将获得高达 50% 的钻井成本资金（上限为 113,000 美元）和高达 5,000 美元的钻机动员成本资金。
该公司相信，EIS 共同资助是对 Oval 和 Oval South 前景的有力认可，并感谢西澳大利亚州政府对公司勘探计划的支持。
力拓和 Sandfire 的工作
Oval 和 Oval South 目标最初是由 Rio Tinto Tempest 机载 EM 调查在 20 世纪 90 年代末确定的。 力拓对 Oval 目标进行了钻探测试，钻了一个深度为 232m 的孔，并用浸染的黄铁矿终止了黑色页岩内的孔，当时被认为是导体的来源（GTE ASX 2023 年 10 月 4 日公告）。
2010 年，Great Western 完成了一项 VTEM 调查，覆盖了 Oval 和 Oval South 区域。 与力拓使用的 Tempest 技术相比，这种地球物理方法可以更深入地渗透到该位置的页岩等高导电地形。 VTEM 数据将导体定义为 300m 深度，位于 OVR001 终止处的页岩表面下方（图 2*）； 孔 OVR001 未与导体相交。
Oval 和 Oval South 目标的进一步定义由 Great Western 和 Sandfire (ASX:SFR) 之间的合资企业完成，Sandfire 从 2017 年起在该项目上花费了 450 万美元进行勘探，然后退出（GTE ASX 2023 年 8 月 17 日公告）。 Great Western 拥有 Yerrida North 项目 100% 的所有权，所有相关勘探数据均由 Sandfire 在合资期间编制和完成。
Sandfire 于 2022 年完成了机载重力梯度测量 (AGG)，AGG 勘测定义了 Oval 和 Oval South 的离散重力高点，与 VTEM 异常几乎完美重叠（图 3*）。 重合的重力和电磁异常被解释为潜在的富含金属硫化物矿化体的埋藏体（GTE ASX 2023 年 10 月 4 日公告）。
Great Western 将这些地球物理特征解释为与巨大侵入岩相关的铜金 Winu（2.88Mt 铜 - 7.88Moz 金，Rio Tinto 2023）和 Haverion（2.9Moz 金 - 140Kt 铜，Newcrest 2023）有相似之处。
进一步解读"增长断层"的定义
Great Western 对地球物理数据（重力和磁力）的进一步解释定义了东北趋势特征（GTE ASX 公告 2023 年 12 月 18 日）。 该公司的独立解释被发现与西澳大利亚地质调查局 (GSWA) 主要盆地定义的耶里达盆地"生长断层"（图 1*）解释完全一致，该盆地于 2000 年完成，但没有使用 Great Western 目前拥有的广泛地球物理数据集。 根据 GSWA 在其关于耶里达盆地的报告中，该断层在该盆地的发育中发挥了至关重要的作用（Pirajno 和 Adamides，2000）。
耶里达盆地生长断层是一个长期存在的结构，可能已经穿透了耶里达盆地下方的太古代基底。 对于 Oval 和 Oval South 来说至关重要的是，这一特征与 Ida 断层的地壳尺度地幔相交（图 1*）。 该公司对这两个断层的联合解释提供了将地幔中富含金属的流体集中在有利圈闭地点和耶里达盆地地层（页岩、碳酸盐和粉砂岩）的管道。
对耶里达盆地生长断层的识别显着增加了发现与韦努-哈维里恩型侵入岩相关的巨型铜金矿的潜力。
Oval 和 Oval South 令人印象深刻的关键成分
巨型矿床的发现通常涉及识别至少三种可能定义潜在主要矿化系统的关键成分。 对耶里达盆地生长断层的解释增加了已经确定的 Oval 和 Oval South 非常重要的关键成分，这极大地增强了与威努式侵入相关的巨型铜金系统的发现，现在包括：
- 同时发生的重力和电磁异常 - 具有导电性的致密岩石区域被解释为代表隐藏的富含金属的硫化物矿化体；
- 同时发生的磁异常可能代表深层侵入，提供矿化流体和热源来驱动矿化系统；
- 靠近地壳级艾达断层，已证实是富含金属的地幔流体的肥沃通道；
- 艾达断层与定义"生长结构"的盆地相交，允许矿化流体上升并集中在合适的圈闭地点/地层内；
- 约翰逊凯恩地层的耶里达盆地地层有利，有利于矿化流体沉积铜金（页岩、白云岩、粉砂岩）； 和
- Oval 和 Oval South 位于东西向侵入走廊内，是一个潜在的地壳弱化带，与 Ida 断层和 GSWA 生长断层结合，成为金属聚集的理想圈闭地点。
大西部解释说，椭圆形和椭圆形南部的重合地球物理异常、位于主要的地幔攻丝断层上、新解释的与定义生长断层的盆地的交叉点以及有利的地层范围内，创造了巨大发现的潜力。
*查看表格和图表，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/6O7V5VG4
内容关于 Great Western Exploration Limited
Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家铜、金和镍勘探公司，在西澳大利亚多产的矿区拥有世界级的大片土地。 Great Western 的矿权勘探不足或几乎未经勘探。我们目前正在进行多个项目的现场工作计划，资金充足，资本结构紧张，为勘探成功提供了杠杆作用。
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