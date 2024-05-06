卡奇电源
Sydney, 2024年5月6日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 欣然宣布，位于阿根廷卡塔马卡省的 Kachi 锂盐水项目（"Kachi"或"项目"）取得了下一个里程碑，今天已与阿根廷领先的可持续电力发电公司 YPF Luz 签署了意向书（"LOI"）。
根据意向书，Lake 和 YPF Luz 将进行独家非约束性讨论，以评估和协商以下方面的协议：
- YPF Luz 为 Kachi 建设高压线路，增加电力容量
- YPF Luz 为 Kachi 提供电力
为了支持电力解决方案并达成具有约束力的商业协议，YPF Luz 将为拟议的电力输送系统执行前端工程设计 (FEED) 工作。FEED 将在 2024 年剩余时间内完成。
Lake 首席执行官戴维·迪克森 (David Dickson) 表示："在对 Kachi 电力解决方案进行了全面的审核后，我们非常高兴与 YPF Luz 进行独家谈判。"
"为 Kachi 提供电力解决方案是该项目发展的关键里程碑。
"我们期待与 YPF Luz 合作，该公司在为阿根廷偏远地区提供电力方面拥有丰富的经验，并与我们一样致力于可持续发展。
迪克森先生说："阿根廷联邦政府和州政府都希望负责任地发展锂出口，以帮助阿根廷实现国际收支平衡和外汇储备，而将电力输送到资源丰富的省份是其中的关键部分。"
YPF Luz 由阿根廷最大的能源公司 YPF 和全球多元化工业公司通用电气 (GE) 共同拥有。YPF Luz 专注于可再生能源以及社会和环境可持续性，目前是阿根廷第三大发电企业。
意向书的签署延续了 Lake 的以下发展势头：
- 成功的股权配售和股份购买计划通过提供额外的营运资金和财务灵活性来加强 Lake 的资产负债表，以完成战略合作伙伴流程（"流程"）
- 与众多潜在战略合作伙伴进行接触，包括汽车和电池制造商、锂生产商、石油和天然气公司、主权财富基金和私募股权。该流程预计将于今年下半年 (2H CY24) 完成。
- 向卡塔马卡矿业管理局提交 Kachi 一期生产环境影响评估 (EIA)。这是 Kachi 的一个重要里程碑，也是过去三年完成的大量实地工作和社区参与的成果。
迪克森先生说："我们也很高兴在最近的融资过程中获得了强有力的机构支持，这表明他们对我们实现里程碑的业绩表示赞赏，也承认 Kachi 是一项世界级的资源和具有全球意义的项目。"
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内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
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