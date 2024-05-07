

首次勘探结果强劲，铁含量高达 63%

Perth, 2024年5月7日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 正在积极探索西非几内亚的西芒杜北铁项目 (SNIP)，旨在尽快发现和开发直接运输级铁矿开采作业。 公司打算充分利用目前正在开发的多用户铁路基础设施，以造福于 Winning Consortium 和 SimFer 合资企业，该基础设施将于 2025 年底投入运行。



成功的初步勘探还产生了宝贵的地质信息，这将极大地帮助正在进行的钻探的有效性； 数百项检测待决，五台设备正在运行



强调



- 前 5 个洞（总长 328 米）的强力分析包括：



o DALDDH006，3.25 米，50 米处含 59.4% Fe，

o DALDDH007，距表面 63% Fe 3.75 米，

o DALDDH008，距表面 4.5 米，铁含量为 60.3%，包括

o DALDDH008，距离表面 2.4 米，铁含量为 63.9%，

o DALDDH009，距离表面 3 米，铁含量为 60.9%，以及

o DALDDH009，4.5 米，铁含量为 60.6%，距离 27 米



- 除了这些带状铁矿层 (BIF) 钻探结果之外，Arrow 还从 Simandou 北铁矿项目的 Canga 式铁靶中获得了有希望的首次冶金结果



- 这些冶金结果表明，通过简单的干式破碎和筛分，Canga 材料的品位可提高约 4%； 这凸显了除了现有富集带状铁矿 DSO 目标之外，建立 DSO 式 Canga 作业的潜力



- 首次钻探正在进行中，以测试 Canga 目标； 目前有 5 台钻机正在钻探 Canga 和带状铁地层 DSO 目标



- 进一步 392 个样本间隔的检测正在等待中



- 杰出的铁矿石矿山建造者和采矿工程师杰里米·辛克莱 (Jeremy Sinclair) 被任命领导加速采矿计划，作为"快速上市"战略的一部分



- 任命主要顾问推进铁路、港口、航运物流、铁矿石营销、冶金测试工作和采矿环境影响评估



董事总经理 David Flanagan 评论道："我们的钻探计划取得了良好的开端，特别是考虑到这只是该项目首次系统钻探活动的开始，因此我们仍在努力确定一些基本的地质事实 例如矿化的方向。



"我们还确定了一些大面积的 DSO 式碎屑坎加铁矿化前景。在这方面还处于早期阶段，我们必须进行钻探和分析来确认品位和厚度，但考虑到测试目标的准备时间很短 ，我们打算将它们作为优先事项。



"我们有五台钻机正在运转，实验室中有数百个样品，数千个样品正在运输途中，因此从现在开始新闻流将会很强劲。"



西芒杜北铁项目拥有约 40 公里长的西芒杜铁矿层解释走向，该铁矿层是南部毗邻矿权的西芒杜铁矿石联合项目的重要母岩。 西芒杜铁矿石产量达 46 亿吨，品位 65%，是世界上最大的高品位铁矿石项目。 合并后的西芒杜项目的计划总支出为 260 亿美元，可以说是世界上最大的新矿山开发项目。



Arrow 正在积极探索发现大量富集 BIF 和 canga 型 DSO 铁矿化体，以维持加速生产和出口的道路。 自 2024 年初重新开始现场工作以来，该公司正在快速确定目标并动员钻机队实施区域规模的钻探计划。



钻井结果



公司已收到 5 个金刚石钻孔 DALDDH006-10 的结果，从 2024 年 2 月开始钻探，最初钻探 328 米。遇到的地质情况继续为我们的勘探模型提供信息，并确定走向延伸钻探目标。 结果证实了我们的矿权地在重要的 Simandou 铁矿层内拥有高品位矿化。



55% 时大于 1.25 米的显着截距如表 1* 所示。 拦截通常发生在厚度大于 10-15 米的更广泛矿化带中。 本文报告的五个孔的铁和常见有害氧化物和元素的完整测定结果在附录 1* 中给出。



冶金



2024 年 1 月，公司提交了 11 种复合材料，用于 ALS 铁矿石技术中心（澳大利亚珀斯）的冶金工作。 该计划的目的是确定 DSO 矿化的广泛冶金特征以及生产高品位绿色钢铁产品的机会。 测试工作着眼于在发货前提高产品等级的各种方法。 包括测试工作；



1. 按 Canga 和高品位 (62% Fe) 赤铁矿样品的尺寸进行测定



2. 在氧化 BIF 样品上使用重液分离和 Wilfley 摇床的基于密度的分离技术



3. Davis Tube 建立新鲜 BIF 样品的磁分离技术



表 3* 和表 4* 总结了有关这些样品的来源和饲料等级的信息。



结果讨论



提交的样品是从 2023 年完成的有限 16 孔侦察钻探活动的半个岩心中采集的。收集的样品代表了可用岩心中的典型岩石类型。



初步结果非常令人鼓舞，总结如下：

通过对富集硬壳 BIF 分级为 62% Fe 的单个近地表样品进行尺寸分析，可实现累积块状和细粒测定大于 62% Fe，无需任何浓度。



单个 canga 样品的尺寸分析实现了铁品位提高 4%，并选择性剔除 -4mm 细粒级材料。 重要的是，通过以 69.9% 的质量产率去除 -4mm 材料，并回收 75.6% 的铁，将 48% Fe 进料品位升级为 51.9% Fe。 从区域来看，Mont Nimba 和 Simandou SimFer 项目已交付了大量 Canga DSO 矿产资源。

基于密度的分离 -1mm > 38 微米的氧化 BIF 样品经过 Wilfley 表浓缩，得到了非常令人鼓舞的结果，无需精细研磨即可释放出可付费的氧化铁。



结果包括：



- 样品 SR0030712：69% Fe，质量回收率 26%，SiO2 1.6%



- 样品 SR0030709：Fe 含量为 68.6%，质量回收率为 20.4%，SiO2 含量为 0.87%



- 样品 SR0030710：Fe 含量为 69.3%，质量回收率为 20.8%，SiO2 含量为 0.69%



- 样品 SR0030707：66.5% Fe，质量回收率 31%，SiO2 3.17%



- 样品 SR0030708：69.9% Fe，质量回收率 13.4%，SiO2 0.64%



使用戴维斯管（53 微米 3000 高斯）浓缩，对新鲜磁铁矿 BIF 样品进行磁力分离，得到了非常令人鼓舞的直接还原铁 (DRI) 级产品，其质量产率颇具吸引力。 结果如下；



- 样品 SR0030705：精矿品位 71% Fe，质量回收率 48%，SiO2 0.85%



- 样品 SR0030706：精矿品位为 70.8% Fe，质量回收率为 54.4%，SiO2 为 1.76%



Canga 矿化规模和品位的进一步研究



总之，靠近多用户铁路（距离西芒杜北铁项目约 25 公里）提供了显着的优势。 上述冶金结果表明，有充分的基础证明进一步钻探以在可能支持商业开采生产率的地区收集代表性样品是合理的。 特别是 Canga 样品 SR0030703 的可升级性意味着公司将在继续钻探其他 DSO 目标时进一步调查 Canga 矿化类型和品位范围的规模。



坎加铁矿化



卡拉科 (Kalako)、迪亚萨 (Diassa)、达拉巴蒂尼 (Dalabatini)、科沃莱尼 (Kowouleni)、中区 (Central Zone) 和科莫杜北部 (Komodou North) 的大部分坎加矿化区域均已绘制在地图上（图 3*）。 Canga 矿化由不同固结的崩积基质中富集的碎屑铁碎片组成（图 8*）。



该公司正在继续开发短期内的钻探测试目标，并通过分析遥感和地形数据提供额外的现场测绘目标区域（图 3*）。 目前在 Dalabatini、Diassa 和 Kalako 的 Canga 解释范围如图 10 所示。在不久的将来，行业专家顾问地面雷达 (GR) 的探地雷达将增强 Canga 勘探计划。 GR 已成功演示该技术，用于识别几内亚其他铁矿石项目的坎加矿化，并提供快速有效地生成和筛选目标的潜力。 达拉巴蒂尼 (Dalabatini)、迪亚萨 (Diassa) 和卡拉科坎加 (Kalako Canga) 目标的钻探工作已开始。



自 2024 年 4 月 29 日开始的一周内，该公司有 5 台钻机在现场，有望在 6 月季度完成超过 150 个孔和 10,000 米的钻探。



执行策略



Arrow 正在执行快速上市战略，以尽快开发 DSO 项目。 为了实现这一目标，公司正在并行实施五个工作计划，包括：



- 高活动区域勘探



- 环境影响评估研究和社区参与工作



- 冶金试验工作



- 铁矿石产品营销



- 采矿战略和多学科研究，以建立最佳勘探、运输和采矿走廊、采矿足迹的可能规模、采矿承包商的可用性、基础设施能力以及指示性运营和资本成本



几内亚和邻国制定了强有力的政策，旨在实现采矿基础设施的共同化。 这在之前发布的协议和国家采矿法规中都有体现。 现有的先例涵盖了该国现有的公路、铁路和港口。 邻国也有许多类似的先例，也涵盖能源获取和运输解决方案。



作为该执行战略的一部分，公司任命了经验丰富的铁矿石矿山建造者和采矿工程师杰里米·辛克莱（Jeremy Sinclair）来领导加速采矿计划，作为公司"加速上市"战略的一部分。 Sinclair 先生在采矿运营和开发领域拥有 30 多年的职业生涯，曾在 Rio Tinto 和 Atlas Iron 担任重要职务。



此外，公司还任命了主要顾问来推进铁路、港口、航运物流、铁矿石营销、冶金试验工作和采矿环境影响评估。



*查看表格和图表，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/5UR6IVXV





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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