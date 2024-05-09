西澳大利亚费尔贝恩铜矿项目钻井平台动员起来
Perth, 2024年5月9日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited (ASX:GTE) 欣然宣布，承包商 DDH1 已开始调动钻机和设备，准备在西澳大利亚的 Fairbairn 铜矿项目中测试三个 DeGrussa 式铜金目标。
关键点
- 钻井承包商 DDH1 已开始向 Fairbairn 铜矿项目调动钻机和相关设备
- 已获得许可批准，允许 Great Western 开始钻探项目中定义的三个固定环电磁导体铜目标
- 地球物理、地质测绘、采样和建模表明，这三种引人注目的电磁导体代表着潜在的 DeGrussa 风格铜金火山块状硫化物矿床，这种风格的矿化通常出现在矿床群中
- 钻探第一阶段包括钻探深度为 250 至 350 米的金刚石钻孔，后续钻孔将根据第一阶段计划的成功进行。
Fairbairn 铜矿项目位于珀斯东北 900 公里处（图 1*），距离 Sandfire Resources (ASX:SFR) 的 DeGrussa 铜金项目 120 公里。钻探计划将测试三个引人注目的 DeGrussa 式铜金目标，这些目标由固定环电磁 (FLEM) 地面勘测和直升机电磁勘测确定（参见 2023 年 9 月 26 日的 ASX 公告）。
FLEM 勘测发现了三个孤立且离散的基岩导体，据解释与硫化物矿化有关。浅层导体的模型位于地表以下 80 米至 190 米之间，位于 Earaheedy 盆地内 Yelma 地层的粉砂岩页岩和砾岩砂岩单元之间的接触处（图 2*）。
地质测绘和建模大大提高了铜目标的勘探前景，表明导体有可能成为盲目的 DeGrussa 式火山型块状硫化物目标 (VHMS)。
钻探将测试三个导体，VHMS 型矿化通常出现在矿床群中。第一阶段钻探将针对导体的中心和上部（图 3、4 和 5*），这被解释为模拟导体最有前景的位置。第一阶段将利用金刚石钻机完成，孔深范围为 250-350 米。
后续钻孔将根据该计划第一阶段的成功矿化交叉点进行钻探（图 3 - 5*）。
*如需查看表格和图表，请访问：
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内容关于 Great Western Exploration Limited
Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家铜、金和镍勘探公司，在西澳大利亚多产的矿区拥有世界级的大片土地。 Great Western 的矿权勘探不足或几乎未经勘探。我们目前正在进行多个项目的现场工作计划，资金充足，资本结构紧张，为勘探成功提供了杠杆作用。
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