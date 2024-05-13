

任命首席财务官

Perth, 2024年5月13日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 任命 Tony Muir 为首席财务官，自 2024 年 5 月 13 日起生效，进一步加强了其执行团队。



Tony 在多种商品（包括铁矿石）的采矿运营和项目开发方面拥有 20 多年的经验，为公司带来了宝贵的财务和治理专业知识。他曾担任 Gold Road Resources Ltd 和中钢中西部有限公司的财务主管。Tony 拥有科廷大学的商业学士学位，是澳大利亚和新西兰特许会计师协会的会员。



他的任命进一步加强了 Arrow 的财务领导地位，为公司的持续增长和成功奠定了基础。



董事总经理 David Flanagan 评论道："这是又一个伟大的任命。Tony 在矿山建设和适当规模的财务系统方面拥有真正的实力。在我们的主席 Jeff Dowling、项目总监 Jeremy Sinclair 和几内亚运营总监 Marcus Reston 的支持下，每一位新任命的人都在建设多个新的低成本铁矿方面取得了成功。"





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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