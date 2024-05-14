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费尔贝恩铜矿目标区钻探工作已开始
费尔贝恩铜矿目标区钻探工作已开始

Perth, 2024年5月14日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited (googlechartASX:GTE) 欣然宣布，Fairbairn 铜矿项目的钻探工作已经开始。

该钻探计划将在 Fairbairn 测试三个 DeGrussa 式铜金目标，该目标位于珀斯东北 900 公里（图 1*），距离 Sandfire Resources (googlechartASX:SFR) 的 DeGrussa 铜金项目 120 公里。

这三个目标是通过固定环电磁 (FLEM) 地面勘测和直升机载 EM 勘测确定的 (GTE ASX 公告 2023 年 9 月 26 日)。

FLEM 勘测发现了三个孤立且离散的基岩导体，据解释与硫化物矿化有关。浅层导体的模型位于地表以下 80 - 190 米之间，位于 Earaheedy 盆地内 Yelma 地层的粉砂岩页岩和砾岩砂岩单元之间的接触处（图 2*）。

地质测绘和建模大大提高了目标的勘探前景，表明这些导体有可能成为盲目的 DeGrussa 式火山型块状硫化物目标 (VHMS)。

钻探将测试三个导体，其中 VHMS 类型的矿化通常出现在矿床群中。

第一阶段钻探将针对导体的中心和上部（图 3、4 和 5*），这被解释为模拟导体最有前景的位置。第一阶段将利用金刚石钻机完成，孔深范围为 250-350 米。

后续钻孔将根据该计划第一阶段的成功矿化交叉点进行钻探（图 3 - 5*）。

*如需查看表格和图表，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/Z4HI26J9


内容关于 Great Western Exploration Limited

Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家铜、金和镍勘探公司，在西澳大利亚多产的矿区拥有世界级的大片土地。 Great Western 的矿权勘探不足或几乎未经勘探。我们目前正在进行多个项目的现场工作计划，资金充足，资本结构紧张，为勘探成功提供了杠杆作用。

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Link: 费尔贝恩铜矿大西部钻探项目正式启动

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