

市场更新演示

Perth, 2024年5月20日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Ltd ( ASX:AMD ) 项目沿着走向，毗邻 Winning Consortium/SimFer JV（RIO/Chalco/Bauwu）正在开发的大型 Simandou 铁矿石项目。



西芒杜铁矿石储量为 4.6 亿吨，铁含量为 65%，是世界上最大的未开发高品位铁矿石项目。高品位、低杂质的铁矿石可支持净零碳排放，并可生产多种绿色钢铁。



港口、双轨多用户铁路和矿山开发支出 270 亿美元，进展顺利，预计 2025 年投入使用。这是非洲大陆最大的矿山和基础设施项目。计划中的铁路距离 Arrow Minerals 的项目不到 20 公里。力拓预计 2025 年将开始生产。



该公司在整个矿权区钻探计划方面进展顺利。截至 7 月底，已完成 5,069 米钻探，预计钻探 15,000 米。Arrow 矿权区内极有前景的 Simandou 条带状铁矿层走向已绘制出约 40 公里。



多个钻孔和测绘已证实 Arrow 矿区内存在高品位铁矿化潜力（即 DALDDH003，深度 12 米，铁含量为 60.1%）。



目前现场有 6 台钻机正在测试直接运输矿石 (DSO) 目标。DSO 是一种可以根据客户规格进行开采、粉碎、筛选和混合的铁矿石。



我们的愿景是成为全球市场上一家高利润、实力雄厚的 DSO 供应商，并为我们经营所在的社区带来切实的利益。



*如需查看完整的更新演示，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/54B98SBJ





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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