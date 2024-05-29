

任命独立非执行董事

Perth, 2024年5月29日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 欣然宣布，经验丰富的采矿和矿山开发主管 Chris Tuckwell 先生已被任命为公司独立非执行董事，自 2024 年 5 月 29 日起生效。



背景



Chris Tuckwell 是一名合格的工程师，也是矿业和矿业承包公司的资深高管，曾担任 MACA Limited 董事总经理、非洲矿业服务公司东非和西非首席运营官兼国家经理，在澳大利亚矿业方面拥有丰富的经验，在两家公司都有丰富的工作经验。Tuckwell 先生负责 Fenix Resources 的 Iron Ridge DSO 铁矿石项目的快速开发，目前担任 Fenix Resources 的运营总经理。Chris Tuckwell 在采矿、采矿服务和矿山开发方面拥有 40 多年的经验。



董事总经理 David Flanagan 评论道："Chris Tuckwell 几乎见多识广。他拥有 40 年的丰富经验，在极具挑战性的市场和实际环境中建设、执行和领导非常成功的项目和上市公司，这些经验非常宝贵。他完美地融合了运营、企业和承包技能，是我们董事会的杰出成员。我们期待与 Chris 合作，共同把握几内亚 Simandou North Iron 项目为公司带来的绝佳机会。"





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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