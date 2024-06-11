Fairbairn 铜矿目标钻探完成
Perth, 2024年6月11日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited (ASX:GTE) 宣布已完成位于西澳大利亚珀斯东北 900 公里处的 Fairbairn 铜矿项目的钻探（图 1*）。
要点
- Great Western 已完成一项钻探计划，该计划在西澳大利亚的 Fairbairn 铜矿项目中测试了三个相距两到四公里的固定环电磁 (FLEM) 导体目标
- 在模拟深度钻探 EM 导体与石墨页岩和分散黄铁矿相交。该公司将这些单元解释为负责 FLEM 导体响应。虽然已提交样品进行分析，但预计不会从记录的微量黄铜矿截距中获得重要的铜结果
- 与 DeGrussa 铜 VHMS 矿床的宿主地质相似的深海浊积岩沉积岩和镁铁质和双峰火山岩被相交，验证了目标地质环境
- 浊积岩序列各部分的蚀变类型和其中一个钻孔中微量黄铜矿 (<0.1%) 的存在表明可能接近 VHMS 系统，需要进行井下电磁测量。
- 公司现在的重点转向我们 100% 拥有的、极具前景的巨型 Oval 和 Oval South 铜矿目标，预计将在下一个财政年度初进行钻探。
钻探计划测试了三个相距 2 至 4 公里的固定环电磁 (FLEM) 目标（图 2*），这些目标被解释为代表 DeGrussa 式铜金矿化。这三个孤立且离散的目标由 FLEM 地面和直升机 EM 勘测确定（GTE ASX 公告，2023 年 9 月 26 日）。
完成了三个 RC 预接金刚石钻孔（共计 854 米），每个 FLEM 目标一个。钻探在所有三个孔中都与浊积岩地层（砾岩向上细化为粉砂岩和页岩）相交。在钻孔 24FNDD001（图 3*）中发现了镁铁质火山岩（粗面岩），在钻孔 24FNDD003（图 4*）中发现了叶状蚀变双峰火山岩（安山岩和英安岩）。在钻孔 24FNDD003（310.1-383.25m）的浊积岩-火山岩序列下方记录了钾硅黄铁矿蚀变粉砂岩和少量石英脉。
在所有三个 FLEM 导体的模拟位置，互层页岩和粉砂岩序列相交，前者含有剪切表面上的石墨（高达 1%）和分散的黄铁矿。
该公司认为石墨页岩产生了导电 FLEM 响应。
浊积岩表明深海环境，结合相交的镁铁质岩和双峰岩，公司将其解释为火山岩体块状硫化物矿床形成的有利地质环境，从而验证了目标地质模型。这些浊积岩单元与 DeGrussa 铜金矿床的寄主地层有相似之处，VHMS 矿化由浊积岩和火山岩类型承载。
24FNDD001 和 003 孔内浊积岩序列中单个层理的选择性赤铁矿蚀变，以及 24FNDD001 孔（196.8 - 202.21m）中发现的微量黄铜矿（<0.1%）表明该位置接近潜在的 VHMS 系统。
地球物理建模发现，尽管存在石墨页岩，但井外 VHMS 矿化仍被定义为离散导体。公司计划完成所有三个孔的井下电磁勘探，目标是潜在的浊积岩和火山地层。虽然已经提交了样品进行分析，但预计不会从记录的微量黄铜矿（<0.1%）截距中获得重要的铜结果。
椭圆形和椭圆形南部
Great Western 的重点现在转向在下一个财政年度初钻探该公司 100% 拥有的极具前景的巨型椭圆形和椭圆形南部目标。
Yerrida North 位于 Yerrida 盆地的北部和西部（图 6*），距珀斯东北约 800 公里。两个极具前景的椭圆形和椭圆形南部目标都具有几个一致的地质属性，Great Western 认为它们代表了巨大的 Winu 式侵入相关铜金矿化。
椭圆形和椭圆形南部目标最初是由 Rio Tinto Tempest 在 1990 年代后期的航空电磁勘探确定的。力拓对椭圆形目标进行了钻探测试，钻了一个深达 232 米的孔，并将孔终止于含有分散黄铁矿的黑色页岩内，当时被认为是导体的来源（GTE ASX 公告 2023 年 10 月 4 日）。
2010 年，Great Western 在椭圆形和椭圆形南部区域完成了 VTEM 勘测。与力拓使用的 Tempest 技术相比，这种地球物理方法可以更深地渗透到该位置的高导电性地形（例如页岩）。VTEM 数据将导体定义为深度为 300 米，位于 OVR001 终止的页岩表面下方（图 7*）；孔 OVR001 未与导体相交。
Great Western 和 Sandfire (ASX:SFR) 的合资企业进一步确定了 Oval 和 Oval South 目标，Sandfire 从 2017 年开始在该项目上花费了 450 万美元进行勘探，之后退出（GTE ASX 公告 2023 年 8 月 17 日）。Great Western 拥有 Yerrida North 项目的 100% 所有权，所有相关勘探数据均由 Sandfire 在合资期间编制和完成。
Sandfire 于 2022 年完成了航空重力梯度测量 (AGG)，AGG 调查确定了 Oval 和 Oval South 的离散重力高点，与 VTEM 异常几乎完美重叠（图 8*）。重合的重力和 EM 异常被解释为潜在的富含金属的硫化物矿化埋藏体（GTE ASX 公告 2023 年 10 月 4 日）。
EM 和重力异常都位于地壳尺度 Ida 断层与形成 Yerrida 生长断层的盆地的交汇处。 Great Western 将这两个主要结构的交汇处解释为来自艾达断层的富含金属的流体，将其视为耶里达盆地的有利地层，可能在 Oval 和 Oval South 积累大量铜金矿化。
*要查看表格和图表，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/9191079N
内容关于 Great Western Exploration Limited
Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家铜、金和镍勘探公司，在西澳大利亚多产的矿区拥有世界级的大片土地。 Great Western 的矿权勘探不足或几乎未经勘探。我们目前正在进行多个项目的现场工作计划，资金充足，资本结构紧张，为勘探成功提供了杠杆作用。
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