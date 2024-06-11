

西芒杜北铁矿项目钻探结果喜人

Perth, 2024年6月11日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 欣然宣布更多分析结果，这些结果支持其在西非几内亚的 Simandou North Iron Project (SNIP) 建立直接装运矿石 (DSO) 业务的战略。



亮点



- Arrow 在 Simandou North Iron Project 钻探的第二批分析结果进一步证实了该项目在靠近 Simandou 多用户铁路的地方开展 DSO 的可能性。



- 本报告涉及 36 个钻孔，另有 331 个钻孔尚待确定。

- 早期工作已确定三种铁矿化类型和大量具有巨大勘探潜力的目标



- 最新钻探结果包括：



o 位于 Dalabatini 的 DALDDH018 钻孔中，16m 处 3.5m 处 60.8% 铁包含在 10m 处 9.5m 处 57.6% 铁中，目标是富集赤铁矿 BIF。其他 8 个钻孔的结果尚待确定。



o DALDDH018 中 42.2m 处 4.8m 处 56.7% 铁，代表达拉巴蒂尼的热液富集 BIF。



o 7m 处 3m 处 61.7% 铁包含在达拉巴蒂尼 DALRC013 孔 2m 处 56.7% 铁的 9m 处，目标是赤铁矿 Canga。另外 108 个孔的结果尚待确定。



这些结果来自在达拉巴蒂尼（29 个孔）和卡拉科（7 个孔）完成的 36 个孔，共 1,608 米。



Arrow 对结果感到非常鼓舞，这些结果证实了以下三种矿化类型的存在，每种类型都有可能产生 DSO 铁产品（另请参见图 2* 和图 3*）：



1. 源自富含赤铁矿的 BIF 的近地表赤铁矿矿化；



2. 在新鲜 BIF 中遇到热液矿化；和



3. 赤铁矿坎加（Canga），一种碎屑铁矿床，由 BIF 富含铁的热带风化产物堆积而成。



Arrow 董事总经理 David Flanagan 表示："我们的团队取得了非常良好的开端，并在很短的时间内取得了出色的成果。三种矿化类型都取得了非常令人鼓舞的结果，为我们提供了一个非常庞大的系统中多个目标。"



"在这些结果和更多结果的基础上，我们仍然致力于在现有的多用户运输基础设施附近建立 DSO 运营。是的，现在还为时过早，但随着我们将地质拼图的各个部分拼凑在一起，矿化类型和系统规模以及上行空间正在变得清晰起来。我们期待着取得更多出色的成果，为股东创造更多价值，并为几内亚人民带来持久利益的项目。"



钻探细节



今年 2 月，公司开始对位于西芒杜的世界上最大的高品位铁矿项目进行系统性勘探，该项目目前由 SimFer JV（由力拓牵头）和 Winning Consortium Simandou (WCS) 建设。



自 2 月开始实地工作以来，Arrow 已钻探了 372 个孔，总长 7,465 米。本新闻稿描述了 36 个孔的结果。除了这些和 2024 年迄今为止收到的先前结果外，还有 331 个孔正在处理、运输和分析中。钻探正在进行中，每天都会钻出更多孔，我们预计在未来几周和几个月内会提供更多结果。



达拉巴蒂尼赤铁矿 BIF 铁矿前景



该公司此前报告了在达拉巴蒂尼完成的前 5 个孔的令人鼓舞的结果。本摘要代表了在达拉巴蒂尼钻探的接下来 12 个孔，总长 874 米，用于测试原位富集的赤铁矿 BIF 目标。其余钻孔的化验结果预计在 6 月底从实验室提供，并将在收到后报告。



这批 12 个钻孔中收到的最佳交点包括：



- DALDDH011，16.65 米处 4.1 米，铁含量为 55.8%，包括

o 18.5 米处 2.25 米，铁含量为 59.7%



- DALDDH016，距地表 2 米，铁含量为 55.3%



- DALDDH018，

o 2 米处 3.2 米，铁含量为 55.3%；和

o 10 米处 12.5 米，铁含量为 56.5%，包括：

-- 16 米处 3.5 米，铁含量为 60.8%；和

o 40.2 米处 9.7 米，铁含量为 52.3%，包括：

-- 40.2 米处 4.8 米，铁含量为 56.4%；和

o 1.9 米，铁含量为 55.9%，距地表 48 米



钻铤信息以及所有 12 个孔的铁和常见有害氧化物和元素的所有分析记录见附录 1。本报告附上的 JORC 表 1* 给出了所有重要间隔的定义标准和截止品位。



除了 DALDDH006 孔，DALDDH018 孔还在新鲜 BIF 中发现了热液磁铁矿矿化（距地表 42.2 米 4.8 米，铁含量为 56.4%，距地表 40.2 米 9.7 米，铁含量为 52.3%）。据解释，矿化构造似乎呈北向西北趋势，DALDDH029 孔也发现了该构造（距 DALDDH006 西北约 330 米，参见图 5*）。DALDDH029 孔的分析结果尚未收到。矿化类型很重要，因为沿着走向和下倾方向，它有可能产生大片高品位矿化带。



此外，值得注意的是，DALDDH006 和 DALDDH018 部分附近的富含赤铁矿的近地表风化带富含截距，突出了在热液矿化附近进行 DSO 的潜力。



公司将继续测试趋势，承载热液矿化（如图 5* 所示），并探索沿走向和深度的大量重复和类似物。在 Dalabatini 地区，该特征将进一步进行钻探测试，并在 6 月和 7 月进行地球物理表征。



赤铁矿碎屑 Canga 铁矿前景（Canga）



5 月，公司在 SNIP 上绘制了区域 Canga 目标，包括 Dalabatini、Komodou、Kalako-Kowouleni Canga (KKC)、Diassa 和 Central。该计划中绘制的这些命名目标的总表面积约为 10 平方公里。几内亚其他具有类似 BIF 地层的地区，包括西芒杜和蒙特宁巴，都拥有大量 DSO 级 Canga 矿化。因此，该公司选择对 Canga 进行钻探测试，并已完成对所有 5 个目标的 349 个孔的初步钻探测试。



Dalabatini Canga 矿区



所交接的 Canga 矿体厚度在目标之间和目标内部变化，但总体平均厚度在 5.5 至 6.0 米之间。这些最新结果表明，Canga 矿体和下方基岩中均存在新的矿化。公司对这些结果感到非常鼓舞，并已重新部署钻机以在未来几天进一步测试这种矿化。Arrow 已完成 108 个 RC 钻孔，总长 1,762 米，用于测试 Dalabatini Canga 矿区。仅收到了 17 个钻孔的结果，其中 4 个钻孔的截距大于 50% Fe，包括：



- DALRC010，3 米，铁含量为 52.2%，距地表 3 米



- DALRC012，2 米，铁含量为 53.1%，距地表



- DALRC013，9 米，铁含量为 56.7%，距地表 2 米，包括：

o 2 米，铁含量为 54.8%，距地表 3 米

o 5 米，铁含量为 59.6%，距地表 6 米

o 3 米，铁含量为 61.7%，距地表 7 米



- DALRC017，2 米，铁含量为 52.1%，距地表 3 米，包括：

o 1 米，铁含量为 54.0%，距地表 3 米



钻铤信息以及所有 17 个钻孔的铁和常见有害氧化物及元素的所有化验结果的完整记录见附录 2*。



目前没有足够的勘探数据来估计矿产资源，并且不确定进一步勘探是否会导致矿产资源的估计。



Kowouleni Kalako Canga (KKC) 铁矿勘探区



Arrow 已在 KKC 勘探区完成 91 个钻孔，并收到了在 KKC 南部钻探的单个侦察钻石孔的结果。KALDDH004 从 2 米深处钻探到 3.7 米，铁含量为 51.4%。该公司之前报告称 KKC Canga 的地表面积为 6 平方公里。重要的是，这个孔证实了 Canga 中存在矿化。除了收到已钻探的 164 个孔的待定结果外，还计划在 6 月份在该勘探区再钻探 36 个孔。



Kalako 赤铁矿 BIF 铁矿前景



公司目前已在 Kalako 完成了 6 个钻孔（KALDDH001 至 KALDDH003、KALDDH005 至 KALDDH007），总长 314.5 米，目标是 Simandou 地层内沿 Simandou 铁矿项目（SimFer JV 和 WCS）走向的地表铁富集。钻探截距主要在软至致密的氧化 BIF 单元内，这些单元部分富集、部分脱硅并严重风化。初步冶金试验工作（5 月 7 日报告给 ASX）表明，氧化 BIF 适合重力浓缩，无需研磨即可生产 DSO 级（>58% Fe）精矿。Arrow 已与有意共同推进选矿产品开发战略的各方进行了初步讨论，以将该产品推向市场。公司将随时向市场通报任何重大进展。



截距证实 SNIP 是大型矿化系统的一部分，具有足够的铁富集度，使风化的 BIF 成为潜在的 DSO 矿化宿主，类似于 SimFer JV、Simandou 和塞拉利昂 Marampa 历史上发现的细粒解聚 DSO 粉矿。正在进行的工作将侧重于确定具有高级脱硅和铁富集水平的目标。



Kalako 的更好截距包括：



- KALDDH002 距离地表 25.2 米 @ 40.9% Fe

- KALDDH003 距离地表 19.0 米 @ 37.0% Fe

- KALDDH005 距离地表 40.5 米 @ 39.9% Fe

- KALDDH006 距离地表 43.0 米 @ 39.4% Fe

- KALDDH007 距离地表 42.7 米 @ 40.0% Fe



所有 Kalako 钻孔的钻铤信息以及铁和常见有害氧化物和元素的所有化验结果的完整记录均列于附录 1*。



下一步



截至本新闻稿发布之日，公司实验室中有 2910 个样品，用于提供化验、为我们的勘探战略提供信息并推动我们走上开发采矿作业的道路。我们的地质学家每天都在现场寻找新的前景和目标。我们预计未来几周和几个月内，整个项目将继续取得令人兴奋的成果。



*要查看表格和数据，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/3F97Q72Y





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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