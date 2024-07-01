

艾达山金矿资源重大升级

Perth, 2024年7月1日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited ( ASX:DLI ) 欣然宣布其全资拥有的 Mt Ida 项目正在进行的活动的最新进展，该项目是一个随时可动工的锂和金项目，位于西澳大利亚东部金矿区利奥诺拉以西 100 公里处。



重点：



- Mt Ida 黄金矿产资源估算 (MRE) 重大升级。推断和指示矿产资源：6.6Mt @ 3.5 g/t Au，752,000 盎司（各种截止品位见表 1*）



- 升级代表 Mt Ida 项目的含金量增加 82%，外部顾问 Snowden Optiro 准备了新的矿产资源估算 (MRE)



- Baldock 矿床增加 82%，达到 4.8Mt @ 4.4g/t 金，674,000 盎司



- Golden Vale 矿区的首次矿产资源估算为 27,000 盎司，1.7g/t Au



- 目前正在 Mt Ida 进行钻探，进一步测试资源增长的巨大潜力



- Baldock 矿床成为西澳大利亚州仅有的几个超过 500,000 盎司的高品位金矿床之一



- 已获得采矿许可艾达山第一阶段露天采矿



- MRE 的增长为 Delta 提供了进一步的选择，可以将艾达山的黄金资产货币化，并推动 Delta 核心锂业务的发展。



- 艾达山的范围界定级黄金开发研究预计将在未来几个月内发布



最近的矿产资源估算显着增加了艾达山的含金量，表明存在一个大型黄金系统。



艾达山项目的所有矿产资源都位于已授予的采矿租约上，并于 2023 年底获得采矿批准。如果研究支持这一结果，这将使公司能够立即开始采矿。



董事总经理 James Croser 在评论结果时表示；



"这对 Delta 股东来说是一个极好的结果，再次证实了我们长期以来的信念，即 Mt Ida 的黄金系统具有巨大的规模和上行潜力。Baldock 正迅速成为西澳为数不多的大型高品位未开发金矿之一，其储量超过 500koz。



露天开采的开始已获批准，地下开采的批准已提交给该部门并正在等待中。我们正在研究让 Delta 股东从我们的黄金中实现价值的最佳选择，然后将其用于进一步开发我们的核心锂业务。



"Delta 地质团队的努力不懈，并朝着这一成功迈进。我们已经开始在 Mt Ida 进行后续黄金钻探，目标是资源增长超过 1Moz。"



Mt Ida 黄金矿产资源更新



Snowden Optiro 于 2024 年 6 月签约对 Mt Ida 项目的黄金进行矿产资源估算 (MRE)。更新后的矿产资源估算适用于 Baldock 和 Golden Vale 矿床。自 2023 年 10 月 11 日 Delta 发布 Maiden Gold MRE 公告以来，Kestrel 矿床矿产资源估算没有变化。有关此更新资源的所有重要信息可在附录 1 重要信息摘要中找到。



MRE 的更新是 Delta 在 2023 年 10 月 11 日发布 Maiden Mt Ida Gold MRE 后完成的额外 431 个钻孔（51,604 米）和 Golden Vale 的 199 个历史钻孔（11,830 米）的结果。材料钻探结果允许MRE 的更新信息均已于 2023 年 11 月 10 日的'Yinnetharra 和 Mt Ida 勘探更新'和 2024 年 2 月 15 日的'Yinnetharra 和 Mt Ida 勘探更新'公告中向 ASX 发布，有关 Golden Vale MRE 的数据见附录 2*。

2023 年 10 月 11 日发布的 Maiden Mt Ida Gold MRE 中使用的材料钻探结果均已在参考书目中详述的公告中发布给 ASX。



2023 年 10 月 11 日发布的矿产资源估算的主要变化包括：



- 根据 JORC2012 规范的最终经济开采合理前景 (RPEEE) 指南，采取了更为保守的 MRE 报告方法



- 以前称为"西部矿脉"的矿化现在称为 Baldock 矿床



- Mt Ida 项目的整体 MRE 从 412koz @ 4.1 g/t Au 增加 82% 至 752koz @ 3.5 g/t Au



- Baldock 矿床的整体 MRE 从 370koz 增加 82% 至 674koz



o 总指示资源量从 206koz @ 5.7 g/t Au 增加 17% 至 242koz @ 4.9 g/t Au



o 报告为优化最终矿床的露天矿资源量增加 153%矿坑外壳（报告为 0.5 g/t Au 截止品位）从 145koz @ 5.5 g/t Au 增加到 367koz @ 4 g/t Au



o 报告的露天指示资源量增加 90% 至优化的最终矿坑外壳（报告为 0.5 g/t Au 截止品位）从 110koz @ 6.6g/t Au 增加到 209koz @ 4.8g/t Au



o 报告的地下资源量增加 36% 至优化的采场（报告为 1.5g/t Au 截止品位）从 225koz @ 4.7g/t Au 增加到 307koz @ 4.9 g/t Au



- 报告的 Golden Vale MRE 增加了 27koz @ 1.7 g/t Au 至优化的最终矿坑外壳（报告为 0.5 g/t Au 截止品位）



- Kestrel MRE 没有变化43koz



Baldock 矿床



Baldock 矿床是一系列陡峭的西南倾金矿脉，位于历史悠久的 Baldock 和 Timoni 金矿附近，位于 Delta 全资拥有的 Mt Ida 项目内（见图 1*）。Baldock 矿脉与 Timoni 和 Sister Sam 锂矿床之间有着密切的关系（参见 2023 年 10 月 3 日发布的 ASX 公告，标题为"Mt Ida 锂矿产资源估算更新"）。金矿化与剪切带内的石英和硫化物发育有关。MRE 延伸超过 2 公里的走向，矿化系统在 4 公里的走向上被识别，只有少数几个孔在 MRE 之外测试走向（见图 4*）。



Golden Vale



Golden Vale 矿床是一系列浅层东南东倾金矿脉，于 1990 年代初从一个长约 300 米、宽约 120 米的露天矿坑中首次开采（见图 1*）。金矿化与剪切带内的石英和硫化物发育有关。MRE 延伸超过 700 米的走向，矿物系统在 1 公里的走向中被识别（见下图 5*）。



潜在资源增长



自 2021 年收购该项目以来，该公司在 Mt Ida 进行的黄金专项勘探很少（见 2021 年 9 月 24 日的 ASX 公告，标题为："Mt Ida 收购完成"）。已进行并用于此次黄金 MRE 更新的大部分钻探都是针对锂的钻探。除了 Baldock（见图 4*）、Golden Vale（见图 5*）和 Kestrel（2023 年 10 月 11 日首次 Mt Ida Gold MRE）现有资源的走向和下倾角具有出色的资源增长潜力外，该项目中还有许多超过 1g/t Au 的钻探结果超出了当前资源估计值（见图 6 和表 4*）。



Mt Ida 项目目前正在进行钻探，并将瞄准高品位资源扩展机会，以显着增加资源。



下一步



Delta 已在 Mt Ida 重新开始钻探活动，最近动员了一台 RC 钻机来测试锂和金目标。该计划将包括测试 Baldock 目前金矿资源中发现的多个高品位矿脉的下倾和下沉延伸的钻孔。还计划在 Kestrel 和 Golden Vale 进行更多钻孔，以及对图 6* 中突出显示的高品位分析进行区域跟进。



在开展现场活动的同时，正在进行金矿资源范围界定评估，以确定艾达山未来潜在金矿开采方案的规模和范围。



*要查看表格和数据，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/V7YB14R3





内容关于 Delta Lithium Limited





Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和开发公司，致力于将位于西澳大利亚的优质含锂伟晶岩矿床投入生产。凭借强大的资产负债表和经验丰富的团队推动勘探和开发工作流程，Delta Lithium 正在迅速推进其 Mt Ida 锂项目的生产。与其他锂开发商相比，Mt Ida 锂项目拥有现有采矿租约和遗产协议的关键优势。为了充分利用当前蓬勃发展的锂市场，台达锂业正在寻求快速发展道路，为股东释放最大价值。



Delta Lithium 还拥有极具前景的 Yinnetharra 锂项目，该项目已经显示出成为澳大利亚最令人兴奋的锂矿产区之一的迹象。该公司目前正在进行大规模的 400 个钻孔活动，预计将于 2023 年完成。

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