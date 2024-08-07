

尼亚加拉铝土矿项目勘探目标估算

Perth, 2024年8月7日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 欣然报告尼亚加拉铝土矿项目的勘探目标估计约为 1.7 亿至 3.4 亿吨，品位范围约为 40% 至 46% Al2O3 和 1% 至 4% SiO2。警告声明：勘探目标的潜在数量和品位本质上是概念性的。勘探工作还不足以估计矿产资源。尚不确定进一步勘探是否会导致矿产资源的估计。



勘探目标的估算依据如下：



- 有利于铝土矿形成的围岩（中生代镁铁质侵入岩）的存在情况已被绘制；



- 存在有利于中生代侵入岩中铝土矿形成的地貌特征（高原）；



- 对该地区进行几次历史性研究的总结结果，这些研究发现了当时被认为具有足够重要意义的铝土矿堆积体，尽管这些铝土矿来自国外，而且现在具有历史意义；以及



- 该公司计划于 2024 年至 2025 年实施勘探计划。



董事总经理 David Flanagan 先生表示：



"自 2007 年淡水河谷最后一次钻探该项目以来，取得了一些非常令人鼓舞的进展；全球对铝土矿的需求从每年约 2.1 亿吨增加到每年约 4.4 亿吨，增长了一倍多，我们看到铝土矿价格继续走强，成本加运费约为 75 美元/吨，而且重要的是，一条多用户铁路即将建成，预计将于 2025 年底投入使用。"



"尼亚加拉铝土矿项目是一个先进的勘探项目，它受益于 50 多年的持续勘探，完全符合我们的战略。我们完全致力于在靠近多用户基础设施的地方建立面向未来、可扩展且轻资本的开发机会渠道。



Arrow 计划在 12 个月内同时完成资源钻探和范围界定研究。这将在必要时利用我们现有的团队和专业顾问，我们期待在结果公布后及时向市场通报。"



"尼亚加拉铝土矿项目和西芒杜北铁矿项目之间存在强大的协同效应；最初涉及勘探和开发研究团队在采矿许可、政府和社区关系、冶金和产品营销、正在进行的资源钻探和估算以及正在进行的采矿和基础设施研究等领域的合作。随着时间的推移，我们希望这将扩大到通常只有大型散装采矿公司才能获得的规模经济。"



Arrow 最近签署了一项协议，其中包含收购尼亚加拉铝土矿项目的选择权，这是其在西芒杜多用户铁路的卡车运输距离内建立"散装"业务战略的一部分（有关更多详细信息，请参阅 2024 年 8 月 1 日发布的 ASX 公告，标题为"Arrow 通过重大铝土矿交易扩大散装业务"）。



几内亚除了拥有世界上最大的未开发高品位铁矿床外，还拥有世界上最大的优质铝土矿储量。



尼亚加拉铝土矿项目位于世界主要铝土矿省的中心地带，公司将充分利用所有最新发展以及不断改善的铝需求前景，尽快推进该项目。



*如需查看表格和图表，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/U381AS9W





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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