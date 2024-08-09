融资
Perth, 2024年8月9日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited (ASX:GTE) 欣然宣布，它已收到专业且资深投资者的约束性承诺，将筹集 350 万美元。
此次配售确保了 Great Western 获得充足的资金用于其高影响力的勘探项目，该项目将包括在 Yerrida North 铜金项目内钻探椭圆形和椭圆形南维努风格侵入相关铜金目标，从 2024 年 9 月的巨型椭圆形目标开始。Great Western 感谢西澳政府勘探激励计划 (EIS) 对此次金刚石钻探的共同资助。
Great Western 董事总经理 Shane Pike 先生表示："我们很快就会让钻机在我们 100% 拥有的 Yerrida North 项目中的巨型椭圆形目标上运转，公司将努力在那里取得重大发现。我们感谢股东对我们即将开展的勘探计划的支持，也欢迎新股东加入公司。"
放置
此次配售包括约 1.346 亿股公司新缴足普通股（"新股"），发行价为每股 2.6 美分（0.026 美元）（"配售"）。除配售外，经股东批准，公司将为每发行一 (1) 股新股发行一 (1) 份非上市期权，每份期权的行使价为 8 美分，到期日为 2025 年 7 月 15 日（"期权"）。新股将与现有的缴足普通股享有同等地位。
此次配售将分两部分进行：
- 根据澳大利亚证券交易所上市规则 7.1（52,201,592 股）和澳大利亚证券交易所上市规则 7.1A（34,801,061 股）的现有配售能力发行 8700 万股新股（第一批），第一批股份预计将于 2024 年 8 月 20 日星期二分配；
- 将发行 4,760 万股新股，须经 2024 年 9 月中旬举行的股东大会批准（第二批）；以及
- 1.346 亿股期权将于 2024 年 9 月中旬召开的股东大会上获得股东批准后发行
Great Western 董事 Shane Pike、Kevin Somes、Ross Williams 和 Grey Egerton-Warburton 已承诺认购第二批配售的 460,000 美元，但须经股东批准。Euroz Hartleys Limited 和 Peloton Capital 担任此次配售的联席牵头经办人。
内容关于 Great Western Exploration Limited
Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家铜、金和镍勘探公司，在西澳大利亚多产的矿区拥有世界级的大片土地。 Great Western 的矿权勘探不足或几乎未经勘探。我们目前正在进行多个项目的现场工作计划，资金充足，资本结构紧张，为勘探成功提供了杠杆作用。
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