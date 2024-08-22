

成功筹集 500 万美元资金以推进项目

Perth, 2024年8月22日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 欣然宣布，该公司已收到机构和资深投资者的坚定承诺，将筹集约 500 万澳元的总收益（配售）。Arrow 董事会已承诺通过配售认购 30 万澳元，但须在定于 2024 年 10 月初举行的股东大会上获得股东批准。



亮点



- 成功向机构投资者和成熟投资者配售 500 万美元。



- 此次配售筹集的资金将用于推进公司尼亚加拉铝土矿项目和西芒杜北铁矿项目的钻探活动、经济研究和冶金测试工作。



- Arrow 董事会承诺通过此次配售认购总计 300,000 美元。



Arrow 董事总经理 David Flanagan 表示："我们正在推进两个毗邻多用户基础设施的重大项目。铝土矿和铁矿石是文明和面向未来的技术的基石。此次融资将提供资源估算和进展范围研究，并尽快将其推向生产阶段。我们将加快钻探速度，推进商业研究，完成所需的测试工作，并在环境许可方面取得进展。我们期待提供极具竞争力的项目并回报股东的支持。"



放置



此次配售包括以每股 0.0022 澳元（发行价）的发行价发行 2,286,363,637 股本公司新缴足普通股（新股）。本公司还将为根据配售发行的每 (1) 股新股发行一 (1) 份免费附加非上市期权（配售期权）。配售期权可在 2027 年 2 月 28 日或之前以 0.0032 澳元的价格行使。配售将分两部分进行：



- 第 1 批配售股份共计 2,150,000,001 股新股，根据公司现有配售能力发行（包括根据上市规则 7.1 发行的 1,096,063,492 股股份和根据 ASX 上市规则 7.1A 发行的 1,053,936,509 股股份）（第 1 批配售股份），预计股份分配将于 2024 年 8 月 30 日星期五进行；



- 第二批将包括 136,363,636 股新股（第二批配售股份）和 2,286,363,637 份配售期权，须经预计于 2024 年 10 月初举行的股东大会上批准。



配售所得款项连同现有现金将用于：



- 尼亚加拉铝土矿项目的钻探、研究和试验工作；



- 在西芒杜北铁矿项目进行钻探、研究和测试工作；以及



- 配售成本及一般营运资金用途。



每股新股 0.0022 澳元的发行价代表：



- 截至 2024 年 8 月 19 日星期一（含该日）的 Arrow 股票 10 天成交量加权平均市场价格折让 22.2%；以及



- 较 2024 年 8 月 19 日星期一 Arrow 股票的最新交易价折价 26.7%。根据配售发行的新股将与 Arrow 现有股票具有同等地位。



有关安置选项的条款和条件，请参阅附录 1*。



Euroz Hartleys Limited、Bell Potter Securities Limited 和 Canaccord Genuity (Australia) Limited 担任本次配售的联席牵头经办人和账簿管理人。Morgans Financial Limited 担任本次配售的联席经办人。Salient Corporate 担任本公司本次配售的企业顾问。



如需查看指示性时间表，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/C7W9JPNX





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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