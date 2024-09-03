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资源新星黄金海岸投资者会议
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Perth, 2024年9月3日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited (googlechartASX:AMD) 很高兴地通知股东和投资者，其董事总经理 David Flanagan 将出席 2024 年 9 月 3 日星期二和 9 月 4 日星期三举行的资源新星黄金海岸投资者大会。

弗拉纳根先生计划于 2024 年 9 月 3 日星期二上午 11:30 澳大利亚东部标准时间（上午 9:30 澳大利亚西部标准时间）发表演讲，并介绍公司活动和前景的最新情况。

会议将进行现场直播，股东和投资者可以亲临现场或通过会议直播在线参加。投资者参加直播或亲临现场活动均免费，但必须注册。

会议地点：RACV Royal Pines Resort, Ross St, Benowa QLD 4217
注册详情：www.rrsinvestor.com
（现场和线上）

演讲结束后，我们将通过线上会议平台向所有注册参会者发送演讲录音，编辑版本将于活动结束后在公司网站及其他平台上发布。

建议网上投资者在演示开始前进行预先注册。

您可从该公司网站下载 Arrow 演示文稿的副本：
https://arrowminerals.com.au/presentations/


内容关于 Arrow Minerals Ltd

Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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联络
艾罗矿业有限公司
邮箱: info@arrowminerals.com.au
网址：www.arrowminerals.com.au



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