

资源新星黄金海岸投资者会议

Perth, 2024年9月3日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 很高兴地通知股东和投资者，其董事总经理 David Flanagan 将出席 2024 年 9 月 3 日星期二和 9 月 4 日星期三举行的资源新星黄金海岸投资者大会。



弗拉纳根先生计划于 2024 年 9 月 3 日星期二上午 11:30 澳大利亚东部标准时间（上午 9:30 澳大利亚西部标准时间）发表演讲，并介绍公司活动和前景的最新情况。



会议将进行现场直播，股东和投资者可以亲临现场或通过会议直播在线参加。投资者参加直播或亲临现场活动均免费，但必须注册。



会议地点：RACV Royal Pines Resort, Ross St, Benowa QLD 4217

注册详情：www.rrsinvestor.com

（现场和线上）



演讲结束后，我们将通过线上会议平台向所有注册参会者发送演讲录音，编辑版本将于活动结束后在公司网站及其他平台上发布。



建议网上投资者在演示开始前进行预先注册。



您可从该公司网站下载 Arrow 演示文稿的副本：

https://arrowminerals.com.au/presentations/





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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