

半年度报告及账目

Perth, 2024年9月5日, AEST (ABN Newswire) - 在截至 2024 年 6 月 30 日的半年内，Arrow Minerals Ltd ( ASX:AMD ) 的勘探重点是实施一项积极的多钻机钻探计划，以测试整个矿权区的直接装运矿石 (DSO) 潜力（图 2*）。钻探最初集中在 Dalabatini、Kowouleni、Kalako 和 Diassa 的现场目标上。2024 年 5 月进行了一项密集的测绘计划，重点是确定这四 (4) 个矿区的补充 canga 钻探目标，以及许可证中部和北部地区 Komodou、Central 和 Banko 的另外三个 (3) 个目标，这些目标合计代表了在 6 个月期间测试的总共 11 个目标。



测绘活动证实了大面积富含铁的坎加区的存在，这些坎加区与西芒杜带状铁矿层 (BIF) 相邻，并位于其两侧，其特征是逐渐风化的 BIF 碎屑，这些碎屑富含铁，但二氧化硅含量低。公司迄今为止测绘的坎加区修订范围总面积约为 13 平方公里，如图 2* 所示，其中约 10 平方公里是在 2024 年第二季度在上述七 (7) 个目标区域进行的钻探测试的。



截至 2024 年 6 月 30 日的 6 个月内共计钻探 9,224.6 米，其中包括 4,687.6 米金刚石钻探和 4,537 米 RC 钻探。



*如需查看半年报告，请访问：

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内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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