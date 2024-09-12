

西澳发现大型引人注目的铌土壤异常

Perth, 2024年9月12日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 欣然宣布，该公司已在西澳大利亚州确定了一个名为 Sumo 的大型铌土壤异常。



要点



- 确定了大型、坚固且连贯的铌滞后土壤异常；该异常被命名为 Sumo 铌矿目标



- Sumo 长 2 公里，宽 1 公里，位于 Sandfire Resources 的 DeGrussa 铜金项目东南 70 公里处，位于 Great Western 100% 拥有的 Yerrida North 项目内



- 它还位于 Great Western 的 Oval 和 Oval South 铜金矿目标东北 30 公里处，本月晚些时候将在 Oval 铜金矿目标处开始钻探



- Sumo 的勘探前景突出，因为同时出现的探路者地球化学结果支持了铌矿化系统的潜力



- 实地勘察已证实 Sumo 为原位，这意味着它与运输的沉积物无关



- Sumo 位于磁力和重力高点，这进一步支持了它的潜力



- 已收集重矿物精矿样品，有待进行分析以确定铌矿物学和潜在的矿化系统类型以及未来可能的钻探计划



Sumo 铌矿目标位于该公司 100% 的 Yerrida North 项目内，该项目位于 Yerrida 盆地西部，距珀斯东北约 800 公里，距威卢纳镇西北约 90 公里（见图 1*），距 Sandfire Resources 的 DeGrussa 铜金项目东南 70 公里。



Sumo 铌目标通过滞后土壤采样确定，其中划定了一个 2 公里 x 1 公里宽的大型、连贯的 >20ppm 铌异常（图 2*）。



公司聘请了一位外部地球化学顾问，协助解释滞后土壤采样数据库和定义的铌异常的性质。这项工作发现，Sumo 异常与 As、Ag、Bi、Cr、Mo、Sb、Sn、Ta、Ti、Th、U W 和 Zr 相一致，这些元素通常与碳酸盐岩铌矿床有关（图 3*）。没有发现任何证据表明 Fe 或 Mn 清除产生了假异常。



Sumo 铌异常位于磁高区内（图 4*），其中包含模拟反演重力数据中的一小片重力高区，结合此位置的磁峰可能代表盲碳酸岩。对异常的实地勘察未发现任何露头来解释该特征。然而，发现异常是原位的，与运输沉积物无关。



根据地球化学顾问的建议，完成了整个异常的重矿物精矿 (HMC) 计划。该过程涉及在异常区域采集土壤样本，然后完成光谱分析以确定铌和相关矿物学。该过程旨在确定铌矿化类型（碳酸岩/伟晶岩/风化层）并确定目标的前瞻性勘探计划。预计该计划的结果可能在 2024 年 10 月返回。



Sumo 铌目标是另一个非常有前景的目标，该公司通过分析 Sandfire Resources 提供给 Great Western 的大型数据集开发了该目标，此前后者退出了 Yerrida North 合资企业（参见 GTE ASX 2023 年 8 月 17 日公告）。

Great Western 预计，随着公司评估数据集、开展实地工作并完成进一步的地质解释，将确定更多潜在目标。



此外，该公司预计将于本月晚些时候开始在其巨大的椭圆形铜金目标处进行钻探。



*要查看表格和数据，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/M3R4DTHA





内容关于 Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家在西澳大利亚富饶地区拥有世界级大片土地的勘探公司。Great Western 的矿权地一直处于开发状态或几乎未开发状态。该公司正在开展多个项目的多项工作计划，资金充足，资本结构紧凑，为勘探成功提供了杠杆。

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