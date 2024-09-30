Perth, 2024年9月30日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 欣然宣布，西澳巨型椭圆形铜金靶区钻探准备工作已完成，一旦暴雨过后恢复通行，钻探计划将在大约两周后开始。



- 轨道和钻台已完工，经验丰富的钻探承包商 Blue Spec Drilling 已参与完成该计划。



- 巨型椭圆形铜金靶区附近的 Paroo Station 记录到暴雨，目前重型车辆无法进入。如果没有进一步暴雨，预计钻探将在大约两周后开始。



- 椭圆形和椭圆形南靶区最初由 Rio Tinto EM 调查在 1990 年代后期确定。它们是重合的电磁电导率和重力高点，位于地壳尺度和盆地定义断层的交汇处，位于 Yerrida 盆地铜金矿化形成的有利地层内。



- 2012 年完成的 VTEM 勘测的现代建模发现，力拓完成的钻探未能与 EM 导体相交，力拓钻孔终止于导体上方 70 米处。



- Great Western 认为 Oval 和 Oval South 的多个同步地质和地球物理属性代表了 Winu 和 Haverion 式侵入相关铜金矿化，并凸显了发现大量铜金矿的潜力。



Oval 铜金目标位于公司的 Yerrida North 项目内，该项目位于 Yerrida 盆地的北部和西部，距珀斯东北约 800 公里，毗邻 DeGrussa 和 Monty CuAu 火山承载块状硫化物矿床 (VHMS)，如图 1* 所示。



轨道和钻井平台已完工，经验丰富的钻井承包商 Blue Spec Drilling 已聘用。



钻井计划包括四个金刚石钻孔，孔深在 600 至 800 米之间。



Oval 和 Oval South 与巨大的 Winu 和 Haverion 侵入相关铜金矿床具有多个相同的地质和地球物理特征，钻探将重点关注 Oval 和 Oval South 的重合重力和电磁异常（图 2 和 3*）。



该公司将这些重合特征解释为潜在的富金属硫化物矿化。



钻探计划将分两个阶段完成，在 Oval 目标处钻两个孔，然后短暂停止钻探以完成井下电磁 (EM) 勘测。将评估 EM 和钻孔记录数据并完善地质模型，以指导钻探计划的其余部分。



毗邻巨大 Oval 铜金目标的 Paroo Station 已记录到强降雨，重型车辆无法进入。如果没有进一步的强降雨，预计钻探将在大约两周后开始。



Oval 和 Oval South 令人印象深刻的重合关键要素



巨型矿床的发现通常需要确定至少三种可能定义潜在主要矿化系统的关键成分。在 Oval 和 Oval South 已确定了多种重要的关键成分，这大大增强了发现巨型 Winu Style 侵入岩相关铜金系统的可能性，其中包括：



- 同时发生的重力和电磁异常 - 导电的致密岩石带被解释为代表被遮蔽的富金属硫化物矿化；



- 导电高点以下深度的磁异常，可能代表深层侵入岩提供矿化流体和热量来驱动矿化系统，可能类似于在 Winu 发现的磁性花岗岩；



- 靠近地壳尺度的 Ida 断层，这是一个延伸超过 500 公里长的地壳尺度特征，具有已证实的富金属地幔流体的滋养通道。沿着其长度发现的一些矿床包括 Mt Keith 和 Perseverance 矿床（镍矿）、DeGrussa（铜矿）和 Davyhurst（金矿）；



- Ida 断层与盆地相交，盆地定义了"生长结构"，使矿化流体能够上升并集中在合适的圈闭位置/地层中；



- Johnson Cairn 地层的 Yerrida 盆地地层有利于矿化流体沉积铜金（页岩、白云岩、粉砂岩），类似于在 Winu 发现的沉积岩；以及



- Oval 和 Oval South 都位于东西侵入走廊内，这是一个潜在的地壳弱化区，与 Ida 断层和 GSWA 生长断层相结合，成为金属积累的理想圈闭位置。



Great Western 认为，Oval 和 Oval South 的地球物理异常同时存在，位于与盆地生长断层相交的主要地壳地幔开采断层上，并且处于有利的地层中，这些都为巨大的发现创造了潜力。



该公司根据勘探激励计划获得了西澳大利亚政府的共同资助批准（ASX 公告 2024 年 5 月 2 日）。该公司认为，政府的共同资助代表了对 Oval 和 Oval South 目标前景的重大认可。



可以在此处找到进一步详细介绍 Oval 和 Oval South 巨大潜力和技术属性的视频：

https://www.abnnewswire.net/lnk/076JQ402



*要查看表格和图表，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/G10179UW





内容关于 Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家在西澳大利亚富饶地区拥有世界级大片土地的勘探公司。Great Western 的矿权地一直处于开发状态或几乎未开发状态。该公司正在开展多个项目的多项工作计划，资金充足，资本结构紧凑，为勘探成功提供了杠杆。

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