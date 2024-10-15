

钻机已动员至西澳巨型椭圆形铜金矿目标

Perth, 2024年10月15日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 欣然宣布调动一台钻机前往西澳巨型椭圆形铜金目标区，预计钻探工作将于不久开始。



目标的强大地球物理属性凸显了巨大发现的潜力 要点



- 一台钻机已调动到西澳米卡萨拉附近的巨型椭圆形铜金矿区



- 钻探计划包括四个金刚石钻孔，深度从 600 米到 800 米不等



- 椭圆形目标最初由力拓在 20 世纪 90 年代末的电磁调查确定；该目标具有一致的电磁电导率和重力高值，位于地壳尺度和盆地断层的交汇处，并且位于 Yerrida 盆地的有利地层内，适合铜金矿化形成



- 2012 年完成的 VTEM 勘测的现代建模发现，力拓在椭圆形铜金目标处完成的钻探未能与 EM 导体相交，力拓的钻孔终止于导体上方 70 米处



- 钻探将针对椭圆形铜金矿的多个同步地球物理和地质属性。每个钻孔预计需要大约三周时间完成，化验结果预计在钻孔完成后 6-8 周内公布



- Great Western 认为 Oval 的地质和地球物理属性代表了 Winu 和 Haverion 式侵入性铜金矿化，并强调了发现大量铜金矿的潜力



椭圆形铜金目标位于该公司的 Yerrida North 项目内，位于 Yerrida 盆地的北部和西部，距离珀斯东北约 800 公里，毗邻 DeGrussa 和 Monty CuAu 火山承载块状硫化物矿床 (VHMS)，如图 1* 所示。



钻井承包商 Blue Spec Drilling 现已将一台钻井机从卡尔古利调往 Oval。



钻探计划包括四个金刚石钻孔，深度从 600 米到 800 米不等。Oval 和 Oval South 与巨大的 Winu 和 Haverion 侵入相关铜金矿床具有多个相同的地质和地球物理特征。钻探将重点关注 Oval 和 Oval South 的同步重力和电磁异常（图 2* 和 3*）。



该公司将这些巧合特征解读为富金属硫化物矿化的潜力。



钻探计划将分两个阶段完成，第一阶段将在椭圆形目标处钻两个孔，并完善地质模型以指导钻探计划的其余部分。每个孔预计需要大约三周时间完成，预计钻探完成后 6 至 8 周将返回分析结果。



预计钻探工作将在动员完成后立即开始。



Great Western 认为，Oval 和 Oval South 的地球物理异常同时发生，位于一个主要的地壳地幔断裂带，与一个盆地生长断层相交，并且位于有利的地层内，这为大规模发现创造了潜力。



该公司已获得西澳大利亚政府根据勘探激励计划的共同融资批准（ASX 公告，2024 年 5 月 2 日）。该公司认为，政府共同融资代表了对 Oval 和 Oval South 目标前景的重大认可。



*如需查看表格和图表，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/9EWT187H





内容关于 Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家在西澳大利亚富饶地区拥有世界级大片土地的勘探公司。Great Western 的矿权地一直处于开发状态或几乎未开发状态。该公司正在开展多个项目的多项工作计划，资金充足，资本结构紧凑，为勘探成功提供了杠杆。

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