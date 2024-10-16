

Sumo 铌靶被确认为大型、坚固的靶材

Perth, 2024年10月16日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 欣然宣布，已收到重矿物精矿 (HMC) 分析结果，确认该公司大型、坚固且连贯的 Sumo 铌矿目标已准备好进行钻探。



- Sumo 铌矿目标是一个大型、坚固且连贯的滞后铌土壤异常，长 2 公里，宽 1 公里，位于 Sandfire Resources 的 DeGrussa 铜金项目东南 70 公里处，位于 Great Western 全资拥有的 Yerrida North 项目内。



- 取样发现铌多元素异常与砷、银、铋、铬、钼、锑、锡、钽、钛、钍、铀、钨和锆同时发生，这些探路元素通常与碳酸盐岩铌矿床有关。



- 随后的重矿物精矿 (HMC) 光谱分析证实 Sumo 铌靶区已准备好进行钻探，发现铌矿化与钛有密切的联系。这种联系是铌矿床的常见表面表现，通常与风化的铌矿化系统（例如碳酸盐系统）一起发现，表面下有次生铌矿化。



- HMC 分析还证实了最初的解释，即 Sumo 靶区的铌异常与铁或锰清除无关。



- Sumo 的勘探前景突出，其滞后土壤探路者地球化学特征与磁力和重力高点相吻合，这进一步支持了其潜力，实地勘察已证实 Sumo 是"原位"的。



- Great Western 现已进一步为 Sumo 钻探做准备，遗产调查现定于下个月进行。



Sumo 铌矿目标位于该公司 100% 拥有的 Yerrida North 项目内，位于 Yerrida 盆地西部，距珀斯东北约 800 公里，距威卢纳镇西北约 90 公里（见图 1*），距 Sandfire Resources 的 DeGrussa 铜金项目东南 70 公里。



Sumo 铌矿目标通过滞后土壤采样确定，其中划定了一个宽 2 公里 x 1 公里、连贯性 >20ppm 铌异常区（图 2*，GTE ASX 公告，2024 年 9 月 12 日）。铌异常与砷、银、铋、铬、钼、锑、锡、钽、钛、钍、铀、钨和锆同时发生，这些探路元素通常与碳酸盐岩铌矿床有关（图 3*，GTE ASX 公告 2024 年 9 月 12 日）。



重矿物精矿取样 (HMC) 已完成（图 4*），以更好地了解与铌矿化相关的矿物学，并进一步为未来的勘探计划开发遗传矿化模型。



收集并扫描了 34 个样品，并完成了光谱分析和解释。报告的结果包括晶粒、矿物和元素计数以及矿物学和像素化学。



HMC 分析证实 Sumo 铌目标已准备好进行钻探，结果发现铌矿化与钛密切相关，据解释最有可能包含在钛铁矿中。这种关联通常与风化的铌矿化系统（例如碳酸盐系统，Mitchell 2015）有关，次生铌矿化可能位于地表以下。此外，HMC 结果支持了最初的解释，即铌土壤异常与铁和锰清除无关（GTE ASX 公告 2012 年 9 月 12 日）。矿物计数发现，主要矿物是氧化铁和铝铁硅酸盐，表明存在风化层。



*要查看表格和图表，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/1NCFVCFI



内容关于 Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家在西澳大利亚富饶地区拥有世界级大片土地的勘探公司。Great Western 的矿权地一直处于开发状态或几乎未开发状态。该公司正在开展多个项目的多项工作计划，资金充足，资本结构紧凑，为勘探成功提供了杠杆。

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