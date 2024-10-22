

GTE 为多个高冲击力钻探项目提供全额资助

Perth, 2024年10月22日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 欣然宣布，它已收到主要来自现有大股东的约束性承诺，将筹集约 250 万美元。



此次配售确保 Great Western 获得充足的资金，用于其计划中的首次钻探计划，包括其令人兴奋的 Sumo Niobium 目标和 Juggernaut 的六个 VHMS 目标，以及目前正在进行的 Oval 和 Oval South Winu Style 侵入性相关铜金目标的钻探，所有这些目标均位于该公司全资拥有的 Yerrida North 项目内。目前，该公司正在推进准备工作，以便在 Oval 和 Oval South 钻探完成后开始这些计划。



Great Western 董事总经理 Shane Pike 先生评论道："这些资金将确保我们能够在 Sumo 进行首次钻探计划，并在 Juggernaut 进行六个目标的钻探，在此之前，我们已完成了全资拥有的 Yerrida North 项目中巨型 Oval 和 Oval South 目标的钻探，公司正在努力在这一项目中取得重大发现。我们感谢股东对我们即将开展的勘探计划的支持，也欢迎新股东加入公司。"



放置



此次配售包括约 7,810 万股本公司新缴足普通股（"新股"），发行价为每股 3.2 美分（0.032 美元）（"配售"）。此次配售将分两部分进行：



- 根据澳大利亚证券交易所上市规则 7.1（19,085,958 股）和澳大利亚证券交易所上市规则 7.1A（48,570,292 股）的现有配售能力发行 67,656,250 股新股（第一批），第一批股份预计将于 2024 年 10 月 30 日星期三分配；以及



- 将发行约 1050 万股新股，但须经预计于 2024 年 12 月中旬召开的股东大会批准（第二批）。



Great Western 董事 Shane Pike、Kevin Somes、Ross Williams 和 Grey Egerton-Warburton 已承诺在第二批配售中认购总计 335,000 美元，但须在预计于 2024 年 12 月中旬举行的股东大会上获得股东批准。



Euroz Hartleys Limited 担任本次配售的牵头经办人。





内容关于 Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家在西澳大利亚富饶地区拥有世界级大片土地的勘探公司。Great Western 的矿权地一直处于开发状态或几乎未开发状态。该公司正在开展多个项目的多项工作计划，资金充足，资本结构紧凑，为勘探成功提供了杠杆。

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