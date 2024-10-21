

宝钢与Arrow签署铁矿石开发谅解备忘录

Perth, 2024年10月21日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Ltd ( ASX:AMD ) 欣然宣布，该公司在利用西芒杜多用户铁路的优势方面已取得重要进展。



要点



- 这份不具约束力的谅解备忘录 (MOU) 为谈判具有约束力的协议提供了一个框架，以便将 Arrow Minerals 铁矿石交付给钢厂客户。



- 这份谅解备忘录的重点是谈判具有约束力的矿场铁矿石销售合同。



- 该框架包括所有关键商业要素，包括铁矿石定价、运费、矿石运输、矿石处理、船舶装载和政府特许权使用费。



Arrow 已签署一份谅解备忘录，为 Arrow 西芒杜北铁矿项目向宝钢资源控股（上海）有限公司（宝钢）的潜在矿场铁矿石销售提供框架。这份谅解备忘录不具约束力，仍需 Arrow 的资源和储量估算、项目研究完成、项目开发以及最终协议的谈判和执行。



宝钢是宝武集团的全资子公司。宝武集团是全球最大的钢铁生产商，也是西芒杜铁矿项目的主要支持者之一，该项目是全球最大的未开发高品位铁矿床。



宝武集团为西芒杜铁矿项目提供了大量专业知识、工程服务、工艺设备和资金，也是该项目开发所依赖的采矿和基础设施实体的股东。自 20 世纪 60 年代初以来，宝武集团还长期参与了世界各地的大型铁矿石合资项目，包括西澳大利亚的皮尔巴拉项目，并取得了巨大的成功。



Arrow 董事总经理 David Flanagan 表示："这是 Arrow、西芒杜北铁矿项目和几内亚的重要里程碑。多用户基础设施的交付将继续吸引大量全球投资，进而促进世界级采矿业的发展。这将带来全球竞争力、大量当地就业和广泛的国家利益。"



"包括宝武集团在内的所有合资伙伴投入了数百万工时、数十亿美元和数千页合同来开发西芒杜铁矿项目，该项目预计于 2025 年底投产。必须认识到几内亚政府在确保该基础设施作为'多用户'设施交付方面发挥的重要作用，该设施有可能支持众多行业并为几内亚带来巨大利益。



"作为西芒杜铁矿项目的一部分，1 号和 2 号区块与 Arrow 的西芒杜北铁矿项目直接相邻，由于距离很近，产生了真正的运营协同效应。未来的矿山销售将为 Arrow 的产品提供明确的市场准入，并与我们最近的邻居实现最佳协调。"



"自 2023 年开始 Simandou North Iron 项目的现场活动以来，Arrow 已完成 521 个孔，共计 10,309 米，最终宣布了勘探目标，并打算在 2025 年转向资源钻探和范围界定研究。"



Simandou North Iron 项目的勘探目标此前已于 2024 年 8 月 6 日在题为"赤铁矿细矿项目勘探目标"的报告中向澳大利亚证券交易所公布，该报告可在公司网站和澳大利亚证券交易所网站上查阅，如下所示。



Simandou North Iron 项目的勘探目标估计约为 2.81 亿至 7.16 亿吨 Simandou 地层氧化物 BIF，铁含量为 33-46%。公司对在同一矿化区进行的初步冶金试验感到鼓舞，该试验取得了61-64% Fe、低氧化铝（<0.5%）赤铁矿细粉产品，采用简单的湿式重力工艺。未来计划中将进一步评估的选矿方法广泛应用于皮尔巴拉的铁矿石加工和全球矿砂生产。与皮尔巴拉铁矿石选矿工艺相比，大多数选矿工艺都在寻求减少最终产品中的氧化铝和二氧化硅，而对于该项目，选矿工艺仅用于减少最终产品中的二氧化硅。西芒杜组氧化物 BIF 的矿化自然氧化铝含量很低。



谅解备忘录关键条款；



- 谅解备忘录不具约束力，但与披露、保密和成本有关的选定条款除外。



- 双方将每月举行会议，以推进与谈判和实施具有约束力的矿场销售协议有关的所有关键讨论要素。



- 待谈判的矿场销售协议的关键要素包括但不限于库存物流、产品规格和定价。



*如需查看公告，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/TCSS059M





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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