

Juggernaut 确定了六个 VHMS 铜金目标

Perth, 2024年10月21日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 欣然宣布，公司已在 Juggernaut 火山块状硫化物 (VHMS) 矿化系统中确定了六个独立目标。



Juggernaut 铜金目标位于该公司的 Yerrida North 项目内，位于 Yerrida 盆地的西部，距离珀斯东北约 800 公里，距离 DeGrussa 和 Monty Cu-Au VHMS 矿床东南 70 公里，如图 1* 所示。



Juggernaut 由 Great Western 广泛的实地计划和数据汇编确定（GTE ASX 公告 2024 年 10 月 8 日），其定义如下：



- 宽区域铅锌、铜滞后土壤异常；



- 岩屑采样记录了显著的银、铅、锌和铜的结果。



- 断层和地质模型表明沉积岩和火山岩单元是在裂谷结构范围内形成的；



- 已完成地质测绘（图 2*），定义了沉积单元（粉砂岩、砂岩、燧石/喷发岩）与同生火山活动（枕状和胡椒状结构玄武岩），这些沉积单元被解释为深海海底环境；



- 绘制的岩石单元是基拉拉组的一部分，之前的研究确定该组与德格鲁萨组（年龄和岩石类型）相当，是相邻拜拉盆地中德格鲁萨和蒙蒂铜金 VHMS 矿床的所在地（Hawke 等人，2015 年）。



- VHMS 矿化通常成簇形成，而 Juggernaut 的六个独立目标被公司解读为代表了这种矿化风格的特征。



该公司认为，区域滞后土壤铅锌和铜异常以及沉积岩和火山岩之间的地质关联表明存在深海海底地质环境，并代表了 Juggernaut 极具前景的 VHMS 矿化系统。Great Western 认为，地表上绘制的地质单元代表了火山口外侧的位置，在深处有可能定义 VHMS 系统黑烟囱位置下方的铜矿化，如图 3* 所示。



Great Western 对地质、地球化学和结构数据进行了进一步解释和建模，发现 Juggernaut 代表潜在的 VHMS 铜金"营地"，定义了六个单独的钻探目标。VHMS 型矿化通常以矿床群的形式形成，公司认为这六个单独的目标代表了这种矿化特征。公司将这些目标解释为位于 VHMS 矿化系统硫化物带的外侧，如图 3* 所示。



六个目标，即 Seymour、Falconer、Howard、Palmer、Smith 和 Archer，根据每个目标的地层、结构和地球化学属性进行解释。Seymour 和 Howard 均被解释为位于褶皱的通风口水平面内，位于铜滞后土壤异常内，并包含重要的岩屑结果（GTE ASX 公告 2024 年 10 月 8 日）。



Palmer、Smith 和 Archer 目标也位于已解释的通风口地平线岩石内，并位于铅锌滞后土壤异常区内，该区域具有显著的南北走向主要区域结构，将目标分隔开来（GTE ASX 公告 2024 年 10 月 8 日）。



Falconer 目标位于铜滞后土壤异常区内，位于上述详细解释的南北区域特征沿线，该特征有一个弯曲处，被解释为喷口形成和硫化物积累的扩张区（GTE ASX 公告 2024 年 10 月 8 日）。



六个目标的位置如图 4* 所示。



Great Western 正在推进钻探这些令人兴奋的铜金目标的准备工作，并计划于 2024 年 12 月进行遗产清理。



椭圆形和椭圆形南部铜金目标



巨型椭圆形侵入相关铜金矿区的钻探工作已经开始。预计第一个钻孔将于 11 月下旬完成，第二个钻孔将于 12 月完成。预计每个钻孔完成后 6-8 周内会得到化验结果。将完成井下电磁勘测，并计划在利用额外的钻探和地球物理数据进行进一步解释后在椭圆形南部进行钻探。



*如需查看表格和图表，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/356ELO12





内容关于 Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家在西澳大利亚富饶地区拥有世界级大片土地的勘探公司。Great Western 的矿权地一直处于开发状态或几乎未开发状态。该公司正在开展多个项目的多项工作计划，资金充足，资本结构紧凑，为勘探成功提供了杠杆。

相关企业