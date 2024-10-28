

铝土矿资源钻探正在进行中

Perth, 2024年10月28日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 欣然宣布，其在几内亚尼亚加拉铝土矿项目的首次钻探计划已经开始。



关键点



- Arrow 尼亚加拉铝土矿项目的资源钻探已经开始



- 工作将首先集中于测试九个目标中的三个，这些目标之所以被选中，是因为它们的可达性、靠近铁路走廊以及较低的启动成本潜力



- 多位前业主进行的钻探证实了大面积的铝土矿矿化



- Arrow 将完成约 150 个钻孔，间距为 600 米 x 600 米，逐渐接近 300 米 x 300 米，总长约 2,000 米



- 将收集最多 10 个大块样品，以便为潜在的氧化铝精炼厂客户尽早了解尼亚加拉铝土矿的使用价值特征



- 钻探工作预计于 12 月中旬完成



如图 3* 所示，此次钻探将集中在之前由淡水河谷等公司勘探过且已在地表或附近发现大面积铝土矿矿化的区域。



钻探计划预计将在 4 至 6 周内完成，首批化验结果将在本季度晚些时候公布。Arrow 预计所有钻探和化学分析将在 2024 年完成，为潜在的首次矿产资源提供数据，随后在 2025 年上半年进行范围界定研究。



实地工作正在推进，包括与当地和区域政府当局的合作，向所在社区介绍和描述 Arrow 的未来活动，并收集各种基线环境信息。



Arrow 此前曾报告称，尼亚加拉铝土矿项目的勘探目标约为 1.7 亿至 3.4 亿吨，铝土矿品位约为 40% 至 46%，二氧化硅约为 1% 至 4%。



警告声明：勘探目标的潜在数量和品位本质上是概念性的。勘探工作还不足以估算矿产资源。尚不确定进一步勘探是否会导致矿产资源的估算。



Arrow 董事总经理 David Flanagan 表示："我们已经知道尼亚加拉拥有广泛的铝土矿，之前的勘探者已经明确指出了这一点，但由于缺乏铁路和港口基础设施，它从未得到开发。我们现在处于一个新的模式中，西芒杜铁路线上第三方矿石运输能力的接近对几内亚和尼亚加拉铝土矿项目来说是一个巨大的机会。Arrow 最近报告称，已与宝钢资源达成谅解备忘录 (MoU)，旨在促进西芒杜北铁矿项目铁矿石产品的矿场销售。"



"钻探将测试淡水河谷在 2007 年钻探出的三个目标，这些目标的间距为 800 米 x 800 米。这些目标规模巨大，走向超过 10 公里，我们希望它们能够提供足够的可信度，让我们能够报告范围界定研究报告。"



"团队已完成所有基线环境研究和社区咨询，目前正在进行地面钻探。我们将继续随时雇用与我们活动密切相关的人员。我们期待在本季度晚些时候报告钻探结果"。



*如需查看表格和图表，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/379CS85B





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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