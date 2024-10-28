

2024 年 9 月季度活动报告

Perth, 2024年10月28日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 很高兴提供截至 2024 年 9 月 30 日（2024 年 9 月季度）的季度活动报告。



钻探工作已从巨大的 Oval 和 Oval South 铜金目标开始，并且正在为引人注目的 Sumo 铌目标和 Six Juggernaut VHMS 目标的钻探做准备，这些目标均位于西澳。



要点：



椭圆形和椭圆形南



- 本季度，Great Western 在钻探极具吸引力的 Oval 和 Oval South 铜金目标方面取得了重大进展。



- 季度结束后，Oval 开始钻探。钻探承包商目前正在按计划短暂休息，钻探将于 11 月初恢复，随后钻探将不间断地持续到目标深度并完成第一个孔，然后完成第二个孔。



- Great Western 认为，巨大的 Oval 和 Oval South 铜金矿目标都具有很高的前景。这一解释得到了以下因素的支持：同时出现的地球物理异常、目标位于一个主要地壳地幔分流断层上，该断层与盆地生长断层相交（该断层集中了矿化流体），以及 Yerrida 盆地的地层有利于矿化。



Sumo 铌靶



- Sumo 铌目标是一个大型、坚固且连贯的滞后铌土壤异常区，长 2 公里，宽 1 公里，位于 Great Western 全资拥有的 Yerrida North 项目内，地处磁力和重力高点。



- Sumo 的勘探前景突出，因为同时进行的探矿者地球化学研究支持了铌矿化系统的潜力。实地勘察已证实 Sumo 为原地，这意味着它与运输的沉积物无关。



- 本季度结束后完成的采样和分析已确认 Sumo 已准备好进行演习。



巨兽



- 经解释的 Juggernaut 火山承载块状硫化物 (VHMS) 铜金矿化系统位于 DeGrussa 和 Monty 铜金矿床东南 70 公里处。



- Juggernaut VHMS 铜金目标由众多实地工作计划确定，其中包括地质测绘、表面采样以及大量的建模和解释。



- 本季度结束后，公司确定了六个 VHMS DeGrussa 式铜金目标。



这六个目标分别根据地层、结构和地球化学属性进行定义，VHMS 矿化系统通常以矿床群形式形成，公司认为这六个目标代表了这种矿化风格。



公司的



- 2024 年 8 月和 2024 年 10 月，公司宣布筹集资金，总计约 600 万美元（扣除成本前）。公司目前已获得 Sumo 和 Juggernaut 首次钻探计划以及 Oval 和 Oval South 勘探区当前钻探计划的全部资金。



- 如前所述，该公司成功申请参与联邦政府的初级矿产勘探激励（"JMEI"）计划，并获得了 2024/2025 纳税年度 1,488,500 美元的 JMEI 抵免额。



- 公司获得了西澳大利亚政府根据勘探激励计划 (EIS) 的共同融资批准，该资金计划用于部分资助目前正在进行的 Oval 第一个钻孔工程。



*如需查看完整报告，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/ATNJ70LT





内容关于 Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家在西澳大利亚富饶地区拥有世界级大片土地的勘探公司。Great Western 的矿权地一直处于开发状态或几乎未开发状态。该公司正在开展多个项目的多项工作计划，资金充足，资本结构紧凑，为勘探成功提供了杠杆。

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