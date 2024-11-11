

铝土矿资源钻探更新

Perth, 2024年11月11日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 欣然宣布，其位于几内亚的尼亚加拉铝土矿项目的首次钻探计划正在提前进展。



关键点



- 计划钻探 150 个孔，已完成 86 个孔，钻探进度提前，预计于 2024 年 11 月完成



- 预计首批结果将于 2024 年 12 月初公布



- 迄今为止完成的该项目的地质测井已证实存在残留铝土矿，与淡水河谷自 2007 年以来进行的钻井测井结果一致



- 过去的勘探工作包括多家公司在多个项目内进行的 448 个钻孔，其中包括淡水河谷在 2007 年钻探的 180 个钻孔，这些钻孔为当前的钻探活动提供了信息



- 当前的钻探计划测试了其中三个目标，旨在提供足够的数据，以实现公司在 2025 年上半年估算首次指示和推断矿产资源的目标



- 钻探专门针对足够的铝土矿矿化，以估算指示和推断的矿产资源，以便在 2025 年 6 月季度进行范围界定研究



目前的勘探程度不足以估算矿产资源，并且不确定进一步勘探是否会导致对矿产资源的估算。



铝土矿矿化目标位于淡水河谷先前确定的三个区域，加上良好的钻井穿透率、设备可靠性和良好的地面条件，该计划已超出预期。



Arrow 董事总经理 David Flanagan 表示："淡水河谷最近在 2007 年就对该地区进行了勘探，并在 800 米 x 800 米的间距上完成了 180 个钻孔。这些数据对于资源估算来说不够可靠，但它对于重点关注特定区域非常有用，目的是估算指示和推断矿产资源，作为我们计划在 2025 年上半年进行范围界定研究的基础。"



自 20 世纪 60 年代初以来，该项目区域已开展了多项勘探活动，包括测绘、表面取样和钻探，以确定九个潜在的铝土矿目标。目前的钻探将彻底测试矿区南部的三个目标，这些目标通过现有道路与双轨多用户铁路相连，该铁路将于 2025 年底投入使用。



该钻探计划正在提前进行，预计将于 2024 年 11 月下旬完成。我们很高兴地确认，占该计划一半以上的前 86 个孔已成功完成。



项目地质



该项目迄今完成的地质测井已证实，残留铝土矿的存在与几内亚境内红土高原型铝土矿的遗传模型一致。钻井测井也与 2007 年 Vale 钻探活动的测井结果相吻合，证实了所有三个测试目标区域均存在铝土矿矿化。



钻探计划中已确定的主要岩性单元是铝土矿、含铁铝土矿、红土和基底粘土。



在铝土矿中，钻屑和露头中都发现了特征纹理，包括：泥状纹理、鲕粒纹理和豆状纹理。前者分布更广泛，遍布布苏拉高原的北部和中部地区。迄今为止，仅在布苏拉高原钻探测试的南部边界发现了鲕粒纹理和豆状纹理。



这些纹理对于铝土矿的品位潜力都具有重要意义，因为它们与化学红土风化过程中的化学再沉淀和氧化铝残余富集有关，并暗示了这种现象。这些纹理在几内亚的一些高品位铝土矿省份中很常见，包括桑加雷迪、加瓦尔和博法。



在钻探中也会遇到含铁铝土矿，通常遇到的是与地表红土矿有关的靠近地表的区域，以及在地形表现受抑制的地区，在这些地区，携带铁的地下水会迁移、积累和蒸发，导致铁沉淀。



截至 2024 年 11 月 4 日，已完成 504 米钻探的前 43 个钻孔的样品已准备完毕，矿浆目前正在运往位于爱尔兰洛赫里亚的 ALS Global 分析实验室进行分析。这些钻孔样品的化学分析预计将于 2024 年 12 月初收到，并将深入了解这些铝土矿矿床的经济意义。150 个钻孔计划中剩余的 107 个钻孔的化验结果预计将于 2024 年 12 月下旬收到。



勘探计划的结果（包括所有相关信息）将在收到分析数据后，根据 2012 年版《澳大利亚勘探结果、矿产资源和矿石储量报告规则》作为勘探结果进行报告，并结合所有其他相关勘探信息对其进行解释。



警告声明：公司对今年在尼亚加拉钻探中遇到的地质情况感到非常鼓舞，但指出，独立分析实验室 ALS Global（位于爱尔兰洛夫雷）仍有待完成化学分析。通过对螺旋钻样品进行地质记录发现铝土矿的存在并不意味着铝土矿矿化具有潜在的经济意义，除非通过化学分析确认。目前尚未给出钻探宽度或矿化厚度。



*如需查看表格和图表，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/H3O84L68





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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