获得 1 亿欧元融资
Sydney, 2024年11月12日, AEST (ABN Newswire) - Vulcan Energy Resources Limited (ASX:VUL) (VUL:FRA) (VULNF:OTCMKTS) 欣然宣布，德国联邦经济与气候保护部 (BMWK) 和欧洲复苏与复原力基金通过德国复苏与复原力计划 (BEW 基金) 为其 HEAT4LANDAU 项目提供 1 亿欧元（1.62 亿澳元）的资金。
BEW 资金是根据《高效供热网络联邦资金指南》（Bundesforderprogramm effiziente Warmenetze - BEW）分配的，将用于实施莱茵兰-普法尔茨州兰道（Landau）区域供热网络脱碳的变革措施。
主要亮点
- Vulcan HEAT4LANDAU 项目包括 255MW 可再生地热发电、运输和交付所需的基础设施，以支持 Landau 从 2026 年开始向可持续和可再生区域供热的过渡
- Landau 是 Vulcan 现有上游优化工厂 (LEOP) 的所在地，并且最近收购了 Geox 地热井和可再生能源发电资产
- HEAT4LANDAU 项目是 Vulcan 第一阶段 Lionheart 项目的一部分。为了向 Landau 提供可再生热能，Vulcan 计划整合其位于 Landau 和 Insheim 的两座地热发电厂，并新建五个生产基地，共计 24 口井，与 EnergieSudwest AG 区域供热网络相连
- BEW 资金将按总合格支出比例发放，2026 年为 2200 万欧元（约合 3500 万澳元），2027 年为 7800 万欧元（约合 1.26 亿澳元）
- BEW 资助计划是 Vulcan 申请的德国国家政府和欧盟委员会倡议下的几项资助之一。Vulcan 对第一阶段 Lionheart 项目的资助时间恰逢公共资助流程的完成
- 该公司第一阶段的 Lionheart 项目融资流程仍在继续，由法国巴黎银行牵头，债务结构小组包括欧洲投资银行，澳大利亚、法国、意大利和加拿大的出口信贷机构，以及欧洲主要银行 ING、Unicredit、ABN-AMRO 和 Natixis。
董事总经理兼首席执行官克里斯·莫雷诺 (Cris Moreno) 表示："获得这笔资金是 Vulcan 履行德国能源领域脱碳承诺的一个重要里程碑。通过向兰道和周边社区提供可持续、可再生的地热供热，我们朝着 100% 碳中和区域供热网络迈出了重要一步。
"HEAT4LANDAU 项目不仅通过提供稳定的本地可再生供热来源增强了能源安全，而且还展示了地热能在欧洲绿色转型中的创新潜力。"
内容关于 Vulcan Energy Resources Limited
Vulcan Energy Resources Limited (ASX:VUL) (FRA:VUL) (OTCMKTS:VULNF) 零碳锂 (TM) 项目成立于 2018 年，旨在通过开发世界上第一个实现温室气体净零排放的双锂化学品和可再生能源业务，实现锂生产脱碳。
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