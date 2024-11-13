

2024 年 11 月努沙矿业大会演讲

Perth, 2024年11月13日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 很高兴地通知股东和投资者，其董事总经理 Shane Pike 将出席 2024 年 11 月 13 日星期三至 2024 年 11 月 15 日星期五举行的努萨矿业会议。



董事总经理 Shane Pike 将于 2024 年 11 月 13 日星期三下午 2:10 提供有关公司活动和前景的最新信息。



此次大会将进行现场直播，股东和投资者可以亲临现场或通过大会直播虚拟参加。



会议地点：Peppers Noosa Resort, 33A Viewland Drive, Noosa Heads。



如需观看现场会议，请访问：

https://www.abnnewswire.net/lnk/1F4G7INC



*如需查看会议演示文稿，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/H55W806M





内容关于 Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家在西澳大利亚富饶地区拥有世界级大片土地的勘探公司。Great Western 的矿权地一直处于开发状态或几乎未开发状态。该公司正在开展多个项目的多项工作计划，资金充足，资本结构紧凑，为勘探成功提供了杠杆。

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