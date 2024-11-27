

更多高品位铝土矿化验扩大已知矿化范围

Perth, 2024年11月27日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 很高兴地报告其在几内亚尼亚加拉铝土矿项目的首次钻探计划的更多出色化验结果。



Arrow 在尼亚加拉铝土矿项目的首次钻探的第二批结果确定了高品位铝土矿，其累计走向在多用户铁路的卡车运输距离内为 5 公里以上。其他 90 个钻孔的化验结果尚待确定。



重点



- 首次钻探计划结果证实在尼亚加拉铝土矿项目中发现了高品位铝土矿。



- 从 32 个钻孔收到的第二批化验结果包括：



o BS000020，距离地表 7 米处 Al2O3 含量为 49.4%，SiO2 含量为 0.7%

o BS000035，距离地表 6 米处 Al2O3 含量为 48.3%，SiO2 含量为 2.6%

o BS000036，距离地表 6 米处 Al2O3 含量为 45.7%，SiO2 含量为 1.0%

o BS000040，距离地表 5 米处 Al2O3 含量为 49.5%，SiO2 含量为 3.0%

o BS000042，距离地表 6 米处 Al2O3 含量为 8 米处 Al2O3 含量为 43.3%，SiO2 含量为 3.3%

o BS000043，距离地表 3 米处 Al2O3 含量为 45.5%，SiO2 含量为 3.0%



- 另外 90 个钻孔的结果将于 12 月公布。



- 在目前总计超过 5 公里的走向长度上截取的品位和厚度



- 几内亚是世界上最大的铝土矿生产国，通常因高品位和低硅含量而获得溢价。



- 继 2007 年 Vale 钻探 180 个孔（间距为 800 x 800 米）之后，Arrow 确定了 9 个铝土矿勘探目标。当前活动中正在测试三个目标。



- 与潜在铝土矿客户的讨论已经开始，在铝土矿价格创历史新高之际引起了极大兴趣。



- Arrow 已经完成了第一阶段基线环境研究并开始了社区参与活动。



- Arrow 董事总经理 David Flanagan 将于明天（11 月 28 日）上午 8:30（美国东部夏令时间上午 11:30）主持投资者网络研讨会；投资者可以通过以下链接注册参加网络研讨会：

https://www.abnnewswire.net/lnk/L95H315K



该项目位于多用户跨几内亚铁路的卡车运输距离内（约 100 公里）（参见图 1*）。



Arrow 已经完成了第一阶段的基线环境研究、社区参与，并开始从当地社区招募人员来支持当前的运营。董事总经理 David Flanagan 评论说：



"这些结果更为有力，它们在氧化铝和铝土矿价格创纪录的时期，从地表划定了三个广泛的矿化区，总长度为 5 公里，位于多用户铁路的卡车运输距离内。"



"几内亚是世界上最大和最重要的优质铝土矿供应国。这些结果与使几内亚成为世界第一大铝土矿生产国的产品相符。"



"几内亚铝土矿需求旺盛，约占全球消费量的 30%，其中 Al2O3 含量为 45%，SiO2 含量为 3%，目前中国到岸价接近 100 美元/吨。"



"尼亚加拉铝土矿项目在钻探过程中与广阔的潜在围岩相交，并且靠近多用户跨几内亚铁路，为股东创造价值、为当地社区创造就业机会提供了绝佳的机会，并且符合 Arrow 的目标，即成为一家新的、独立的、重要的、高质量的铝土矿供应商。"



"Arrow 专注于实现其目标，即成为一个低资本、高利润的采矿业务，并将成为未来增长的平台。我们对钻探结果感到非常兴奋，并期待在未来几周收到更多结果，目标是估算资源，为我们计划在 2025 年上半年进行的范围界定研究奠定基础。我们相信我们正在按计划完成任务。"



尼亚加拉铝土矿项目和铝土矿背景



Arrow 正在勘探尼亚加拉铝土矿项目，该项目受益于各矿业公司自 20 世纪 60 年代以来对该项目所做的工作，包括地质学和 Vale 于 2007 年钻探的 180 个孔的化验结果。本公告包括已完成并化验的 30 个钻孔的结果，这些钻孔是针对历史钻探中截获的矿化物的 170 个孔计划的一部分。



典型的几内亚铝土矿矿床呈扁平状，厚度平均为 1 至 10 米，氧化铝含量为 45% 至 46%，二氧化硅含量通常平均为 3%。



现在，露天采矿机在几内亚铝土矿开采中已很常见，无需钻孔爆破和破碎。露天采矿机能够挖掘固结材料（即无需钻孔和爆破）并使用高精度 GPS 和机器导航开采约 300 毫米的最小采矿厚度，因此非常适合几内亚的铝土矿开采。该公司已参观了铝土矿开采作业，检查了各种采矿设备，并会见了目前在几内亚铝土矿矿山拥有运营经验的承包商。在这些访问期间收集的信息，结合当前钻探活动的结果，使公司能够开始定义重要的运营参数，这些参数最终将被纳入计划的范围界定研究（取决于是否可以估算相关矿产资源等）。



Arrow 还已开始并完成了第一阶段基线环境和社区影响研究。公司仍致力于推进这项工作，并继续通过许可程序与所有相关利益相关者接触，以便及时完成研究。目前尚未发现任何阻碍勘探或采矿的因素，公司已与主要社区和政府利益相关者建立了富有成效的关系。



可以利用现有的多条轨道和道路将该项目与目前正在建设中的横贯几内亚铁路 (TGR) 连接起来（图 1*）。横贯几内亚铁路由一个大型财团委托和资助，该财团的合资企业包括几内亚政府，后者拥有 15% 的部分股权。财团成员包括宝钢、中铝、韦宁、力拓、宏桥和几内亚政府。横贯几内亚铁路将由一家管理公司运营，该公司将为西芒杜两座大型矿山的开发商和其他第三方提供矿石运输服务（图 5*）。



Arrow 此前已与宝钢签署了一份谅解备忘录 (MOU)。该谅解备忘录以公司交付完全许可的采矿项目为前提，考虑与宝钢签订一份具有约束力的矿山门销售协议，将 Arrow 的西芒杜北铁矿项目的铁矿石出售给宝钢。



这条铁路将于 2025 年底投入使用。



公司打算充分利用 TGR 的多用户义务，为股东和几内亚人民的利益而支持尼亚加拉铝土矿项目的开发。



在目前铝土矿价格创下历史新高的背景下（图 1*），尼亚加拉的钻探结果迄今为止已在多个钻孔中从地表获得了高品位的截距，这些钻孔横跨相当大的横向范围。鉴于该位置在 TGR 的潜在卡车运输距离内，公司对迄今为止收到的钻探结果感到非常鼓舞。



地质结果



ALS Global 已收到对 32 个钻孔（本公告的主题）的分析，共计 360 米的钻探。据报道，Boussoura North（BS000033 - BS000043）有 11 个 142 米的钻孔，Boussoura South 有 21 个 218 米的钻孔（BS000001 至 BS000021）。



结果报告在表 1* 和表 2* 中，使用 1 米最小截距、小于 4 米的间隔为零稀释、大于 4 米的间隔为 1 米稀释，截止品位为 40% Al2O3。为了完整起见，2024 年 11 月 25 日向 ASX 报告的第一个钻孔（BS000032）包含在表 1* 中，用于品位和厚度比较。



Boussoura South 的钻孔返回的分析结果低于截止品位，从报告中省略，但随后可能会根据冶金测试结果进行报告。图 3* 显示了 Boussoura 北部所有钻孔截距的位置，图 4* 显示了 Boussoura 南部所有钻孔截距的位置。



附录 I* 中给出了钻铤位置、分析结果和简化地质的详细信息。



ALS Global 以 200 个样品为一批处理和报告 XRF 分析样品。这是该公司第一批 629 个样品中的第二批 429 个分析。



本文报告的结果继续证实 Boussoura North 高原东部存在铝土矿，总氧化铝含量在 40-49% 之间。钻孔 BS00032（10 米，Al2O3 含量为 46.6%）中首次发现的铝土矿厚度增加，钻孔 BS00033-BS00036（包括 BS00040 和 BS00041）中也存在铝土矿，厚度范围为 5 米至 13 米（表 1*）。该公司对该地区高品位和高铝土矿厚度的巧合感到鼓舞，并期待在 12 月收到其余 Boussoura North 钻孔的分析结果，以评估铝土矿厚度在高原上的延伸程度。



在 Boussoura South 高原的西端也发现了高品位的氧化铝，总氧化铝含量在 40.7% 到 53.0% 之间，厚度在 1 到 2 米之间（单个孔 BS000020 达到 7 米，品位为 49.4%）。虽然厚度比 Boussoura Central 和 North 要小，但该公司指出，氧化铝和二氧化硅的平均厚度为 1.5 米，品位为 44.8% Al2O3 和 2.2% SiO2，不包括 BS00020 截距。这些等级与上述几内亚基准等级规格相当，并且使用当代铝土矿开采方法可以开采这些厚度的铝土矿。



布苏拉南高原的东端已被部分红土化，导致氧化铝等级降低，不符合报告的截止等级。



公司将在收到所有钻探结果以及点蚀和钻孔复合材料的冶金试验结果后，继续评估当前钻探计划中遇到的所有铝土矿的商业意义。



根据地质测井解释的总铝土矿（铝土矿 + 含铁铝土矿）厚度如图 2、3 和 4* 所示，以及显著截距。 2024 年 11 月 25 日，公司向澳大利亚证券交易所报告了用于确定铝土矿总厚度的简化地质记录。



警告声明：除了迄今为止报告的 43 个孔的分析（包括本公告）外，公司对迄今为止完成的钻探中发现的地质情况感到非常鼓舞，并在 2024 年 11 月 25 日的澳大利亚证券交易所公告中进行了总结，但指出独立分析实验室 ALS Global 尚未完成对未完成孔的化学分析。通过对钻屑进行地质记录来识别铝土矿，以及随后对铝土矿厚度的估计，并不意味着铝土矿矿化对任何岩性截距的全部或部分具有潜在的经济意义，直到通过化学分析确认。报告的宽度是井下宽度，鉴于残留铝土矿矿床的表格性质，被视为记录地质单元的真实宽度。



*要查看表格和数字，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/B1IL7V09





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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