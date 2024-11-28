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与 Albion 签订协议出售 Yandal West 金矿项目
与 Albion 签订协议出售 Yandal West 金矿项目

Perth, 2024年11月28日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited (googlechartASX:GTE) 欣然宣布，其已签署一项具有约束力的协议，以全股票交易的方式将其非核心 Yandal West Gold 项目（以下简称"项目"）的土地所有权出售给 Albion Resources Limited (Albion) (googlechartASX:ALB)（以下简称"协议"），GTE 将通过在 Albion 的大量股权和里程碑式履约权，保留对该项目未来勘探成功的风险敞口。

Albion 向 GTE 支付的总对价包括：
- 22,222,222 股已全额支付的普通股（股份）（视同发行价为每股 0.045 澳元，代表对价价值为 1,000,000 澳元）；及

- 30,000,000 份履约权，其履约里程碑和到期日详见本公告（履约权）。

该协议预计将于 2025 年 1 月完成，但须满足以下先决条件：

- 已获得 Albion 股东批准发行股票和绩效权；并且

- GTE 交付 Albion 为转让其在物业中的权益而合理要求的任何转让和承担契约（请参阅附件中的项目物业清单*）。

Great Western Exploration 董事总经理 Shane Pike 表示：

"鉴于 Great Western 已在 Oval Prospect 开展了激动人心的勘探计划，并在 Oval-South Copper-Gold 目标区开展了多个首次钻探计划，随后在 Sumo Niobium 目标区和 Six Juggernaut VHMS 目标区进行了钻探，尽管 Yandel West 项目具有良好的勘探前景，但它未能在 GTE 内获得应有的关注。

因此，我们很高兴与 Albion Resources 达成协议，该公司资金充足，拥有专用资源来推进该项目的巨大潜力，而 GTE 则专注于其即将开展的高影响力钻探计划。

在项目出售完成后，GTE 将通过其在 Albion 的大量股份，保留该项目未来勘探成功的优势。"

Euroz Hartleys 担任 GTE 此次交易的企业顾问。

*如需查看表格和图表，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/TEPBG214


内容关于 Great Western Exploration Limited

Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家在西澳大利亚富饶地区拥有世界级大片土地的勘探公司。Great Western 的矿权地一直处于开发状态或几乎未开发状态。该公司正在开展多个项目的多项工作计划，资金充足，资本结构紧凑，为勘探成功提供了杠杆。

https://twitter.com/GreatWesternEx https://www.linkedin.com/company/great-western-exploration-limited abnnewswire.com 


联络
肖恩·派克
常务董事
大西部勘探有限公司
电话：08 6311 2852
邮箱: enquiries@greatwestex.com.au

保罗·阿姆斯特朗
投资者和媒体关系
阅读公司
电子邮件: paul@readcorporate.com.au



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