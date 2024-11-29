

拟议资本整合

Perth, 2024年11月29日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 欣然宣布，其打算按 20:1 的比例对公司资本进行合并，但须获得股东批准（资本合并）。



Arrow 建议董事会将在 2025 年 1 月 2 日举行的股东大会上寻求股东批准，通过将二十 (20) 股转换为一 (1) 股的比例合并公司已发行资本。



建议进行资本整合的目的是：



- 减少发行股票数量，从而创建更有效的资本结构；以及



- 提供持续增长的最佳前进道路和更符合公司规模和同行公司的资本结构，从而使股价水平对更广泛的投资者更具吸引力。



由于资本合并对股东平等适用，个人持股量将按与股份总数相同的比例减少（该比例将四舍五入为最接近的整数股份数，如适用）。因此，资本合并不会对每个个人股东的权益百分比产生重大影响。



如果资本合并获得批准，Arrow 当时发行的股票数量将从 13,223,627,786 股减少至约 661,181,389 股（受四舍五入影响，且假设在此期间不发行新股）。



*如需查看指示性时间表，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/E4BA92BB





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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