

优质铝土矿截距异常，规模不断扩大

Perth, 2024年12月16日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 很高兴地报告其在几内亚尼亚加拉铝土矿项目 1 的首次钻探计划中取得了更多出色的化验结果。该项目位于多用户跨几内亚铁路的卡车运输距离内（约 100 公里）（参见图 1*）。



亮点



- 32 个孔的最新化验结果包括：



o BS000100，11 米处 Al2O3 含量为 55.8%，SiO2 含量为 1.2%，距地面 3 米处，



- 包括 7 米处 Al2O3 含量为 57.9%，SiO2 含量为 1.2%，距地面 7 米处



o BS000104，13 米处 Al2O3 含量为 53.8%，SiO2 含量为 4.3%，



- 包括 8 米处 Al2O3 含量为 57.2%，SiO2 含量为 1.4%，距地面 8 米处



o BS000068，12 米处 Al2O3 含量为 46.2%，SiO2 含量为 2.6%，距地面 12 米处 Al2O3 含量为 46.2%，SiO2 含量为 2.6%，距地面 5 米处 Al2O3 含量为 51.0%，SiO2 含量为 1.6%，距地面 4 米处 Al2O3 含量为 48.7%，SiO2 含量为 1.5%距地表 SiO2

o BS000052，8 米处 Al2O3 含量为 47.5%，距地表 2 米处 SiO2 含量为 0.6%

o BS000045，5 米处 Al2O3 含量为 48.1%，距地表 SiO2 含量为 0.8%

o BS000102，5 米处 Al2O3 含量为 48.3%，距地表 SiO2 含量为 3.2%

o BS000049，8 米处 Al2O3 含量为 46.3%，距地表 SiO2 含量为 0.8%

o BS000051，7 米处 Al2O3 含量为 46.9%，距地表 SiO2 含量为 1.3%

o BS000055，8 米处 Al2O3 含量为 45.5%，距地表 SiO2 含量为 0.5%

o BS000048，3 米处 52.3% Al2O3，地表 1.7% SiO2



- 前 105 个钻孔的结果现在确定了 10 平方公里以上的高品位铝土矿，在多用户铁路的卡车运输距离内



- 测试进一步延伸的另外 79 个钻孔的结果将在未来几周内公布



- 几内亚是世界上最大的铝土矿生产国，通常因高品位和低二氧化硅含量而获得溢价



- 继 Vale 于 2007 年钻探 180 个钻孔（间距为 800 x 800 米）之后，Arrow 确定了九个优先铝土矿勘探目标区域；面积达 10 平方公里的高品位铝土矿区位于其中三个目标区域内



- 与潜在铝土矿客户的讨论正在进行中，引起了极大兴趣



- 几内亚铝土矿的 Al2O3 含量为 45%，SiO2 含量为 3%，铝土矿价格创下每吨 112 美元的历史新高



- 资源建模和估算工作有望于 2025 年 1 月开始

Arrow 已经完成了第一阶段的基线环境研究、社区参与，并开始从当地社区招募人员来支持当前的运营。



董事总经理 David Flanagan 表示："这些最新的分析结果提供了更确凿的证据，证明尼亚加拉是一个重大发现。我们已经确定了面积超过 10 平方公里的高品位矿化。矿化是开放的，我们还有另外 79 个孔的分析结果，还有许多目标需要测试。"



"这一切都在 Simandou 多用户铁路的卡车运输距离内，此时氧化铝和铝土矿的价格创下了历史新高。"



"几内亚是全球最大、最重要的优质铝土矿供应国。这些结果与使几内亚成为全球第一大铝土矿生产国的产品相比毫不逊色。"



"几内亚铝土矿需求旺盛，约占全球供应量的 30%，优质产品规格为 45% Al2O3 和 3% SiO2，目前价格创历史新高，高达 112 美元/吨 CIF 中国。"



"SRK 的现场访问定于 2025 年 1 月进行，计划估算首次矿产资源，为我们计划在 2025 年上半年进行的范围界定研究奠定基础。"



尼亚加拉铝土矿项目和铝土矿背景



Arrow 正在勘探尼亚加拉铝土矿项目，该项目受益于各矿业公司自 20 世纪 60 年代以来对该项目所做的工作，包括 Vale 于 2007 年钻探的 180 个孔的地质和化验结果。本公告包括 32 个钻孔的新结果，这些钻孔间距为 300 x 300 米，是 184 个孔计划的一部分，旨在发现历史钻探中截获的高品位矿化。该公司此前曾报告过 73 个钻孔的结果。



在独立资源顾问 SRK Consulting (UK) Ltd (SRK) 的指导下，公司设计了当前计划，旨在估算足够的指示和推断矿产资源，以支持范围界定研究。钻探包括对先前的 Vale 钻孔进行双钻、在矿化区域进行浅坑探矿计划以及所有必要的质量控制取样和使用价值矿石特性研究，以符合现代资源报告标准。



典型的商业上可行的几内亚高原铝土矿床是平坦的，厚度平均为 1 至 10 米，氧化铝含量为 44% 至 46%，二氧化硅含量通常平均为 3%。



矿化通常最厚的地方是高原的边缘，坡度变化很小，为 1 至 3 度，在地质时期，大气水提高了品位并去除了有害元素。作为参考，公司提供了钻孔位置图以及每个勘探区的横截面和长剖面图，以展示强大的水平连续性（图 2* 至图 6* 包括在内）。



露天采矿机在铝土矿开采中的应用现在在整个行业中很常见，无需钻孔爆破、破碎和筛选。露天采矿机能够挖掘固结材料（即无需钻孔和爆破）并使用高精度 GPS 机器导航开采约 300 毫米的最小采矿厚度，因此非常适合几内亚高原铝土矿开采。该公司已参观了铝土矿开采作业，检查了各种采矿设备，并会见了几位目前在几内亚铝土矿矿山拥有运营经验的承包商。这些访问期间收集的信息，结合当前钻探活动的结果，使公司能够开始定义重要的运营参数，这些参数最终将输入到计划的范围界定研究中，但前提是估计有足够的矿产资源。



Arrow 还已开始并完成了初步的基线社会和环境影响研究。公司仍致力于推进这项工作，并继续通过许可程序与所有相关利益相关者接触，以便及时完成研究。目前尚未发现任何阻碍勘探或采矿的因素，公司已与主要社区和政府利益相关者建立了富有成效的关系。



可以利用现有的几条乡村和国家公路将该项目与目前正在建设中的跨几内亚铁路 (TGR) 连接起来（图 1*）。TGR 由一个大型财团委托和资助，该财团的合资企业包括几内亚政府，几内亚政府拥有 15% 的部分所有权。财团成员包括宝钢、中铝、韦宁、力拓、宏桥和几内亚政府。TGR 将由一家管理公司运营，该公司将为西芒杜两座大型矿山的开发商和其他第三方提供矿石运输服务（图 1*、图 7*）。



Arrow 此前已与宝钢签署了一份谅解备忘录 (MOU)。该谅解备忘录以公司交付完全许可的采矿项目为前提，考虑与宝钢签订一份具有约束力的矿山门销售协议，将 Arrow 的西芒杜北铁矿项目的铁矿石出售给宝钢。

这条铁路将于 2025 年底投入使用。



公司打算充分利用 TGR 的多用户义务，为股东和几内亚人民的利益而支持尼亚加拉铝土矿项目的开发。

TGR 是一个关键的基础设施，如果没有它，该项目可能会多年无法开发。同样重要的是要认识到，历史上基础设施的缺乏也有助于这个高质量项目的保存。



在目前铝土矿价格创历史新高的背景下，尼亚加拉的钻探结果迄今为止已在多个钻孔中从地表获得了高品位的截距，这些钻孔横跨相当大的横向范围。



鉴于该地点距离 TGR 的卡车运输距离不远，公司对迄今为止收到的钻探结果感到非常鼓舞。



地质结果



ALS Global 已收到 32 个钻孔（本公告的主题）的分析结果，共计 341 米的钻探，这些钻孔均来自 Boussoura North 地区，包括孔 BS000044 至 BS000064、BS000066 至 BS000068、BS000077 至 BS000078 和 BS000100 至 BS000105。



结果报告于表 1*，使用 1m 最小截距、小于 4m 的间隔为零稀释、大于 4m 的间隔为 1m 稀释，截止品位为 40% Al2O3。返回分析结果低于截止品位的钻孔将不予报告，但随后可能会根据冶金测试结果进行报告。所有钻孔截距的位置均以平面图形式显示在图 2* 中，Boussoura North 的横截面如图 3* 和图 4* 所示。图 5 和图 6 还显示了 Boussoura 中部地区的横截面，结果之前已于 2024 年 11 月 25 日2 和 2024 年 12 月 9 日报告。横截面使用六倍垂直夸大，这是为了显示间距相对较大且深度适中的钻孔的垂直分辨率粒度足够，范围在 10-15 米之间。因此，鼓励读者在查看本报告中的横截面时考虑垂直和水平坐标标线。



本公告中报告的钻孔的钻铤位置、分析结果和简化地质情况的详细信息以及 2024 年 12 月 9 日报告的 Boussoura Central4 的详细信息见附录 I*。



ALS Global 以大约 200 个样品的批次处理和报告用于 XRF 分析的样品。本公告中报告的结果代表了公司第二批 874 个样品中的最后 425 个分析结果。



此处报告的结果继续证实了 Boussoura North 高原存在铝土矿，总氧化铝含量在 40-60% 之间。铝土矿厚度增加最显著的是钻孔 BS000100（11m 品位 55.8% Al2O3），钻孔 BS000104（13m 品位 53.8% Al2O3）、BS000068（12m 品位 46.2% Al2O3）、BS000054（5m 品位 51.0% Al2O3）和 BS000052（8m 品位 47.5% Al2O3）。增厚通常与高原侧翼有关，那里的风化和相关铝土矿化最为集中。



除了具有吸引力的 Al2O3 品位外，本报告中给出的截距还具有具有吸引力的低二氧化硅品位，表 1* 中报告的大多数截距的二氧化硅品位低于 3% SiO2，超过 50% 的二氧化硅品位低于 1.5% SiO2。



二氧化硅（通常存在于粘土矿物中）是使用拜耳法生产氧化铝的铝土矿中的主要污染物，会导致过量消耗苛性钠。因此，二氧化硅含量极低的矿石因其具有吸引力的湿法冶金特性而受到氧化铝精炼厂的青睐。



如图 3* 至图 6* 所示，通常在较高品位铝土矿的上限和下限处会遇到较少的低品位铝土矿堆积，这些低品位铝土矿低于标称截止品位，但在 35% 至 40% Al2O3 的品位范围内。在收到所有钻探结果以及点蚀和钻孔复合材料的冶金测试结果后，公司将继续评估当前钻探计划中遇到的所有铝土矿的商业意义。



警告声明：除了迄今为止报告的 105 个孔的分析（包括本公告）之外，公司对迄今为止完成的钻探中发现的地质情况感到非常鼓舞，但指出独立分析实验室 ALS Global 尚未完成对未完成孔的化学分析。通过对钻屑进行地质记录来识别铝土矿，以及随后对铝土矿厚度的估计，并不意味着铝土矿矿化对任何岩性截距的全部或部分具有潜在的经济意义，除非通过化学分析确认。报告的宽度是井下宽度，鉴于残留铝土矿矿床的表格性质，这些宽度被视为记录的地质单元的真实宽度。



勘探



2007 年，Vale 钻探了 180 个孔（间距为 800 x 800 米），此后 Arrow 确定了九个铝土矿资源目标，其中三个已在当前活动中进行了测试。



Arrow 已完成 184 个钻孔计划，总钻探长度为 2,166 米。其中，已记录和采样了 2,163 米的钻探，但由于钻探过程中遇到空洞或潮湿地面条件（BS000083，2 米，BS000015，1 米），3 米未采样。



2024 年活动的所有样品已优先提交给位于爱尔兰洛夫雷亚的 ALS Global 分析实验室进行分析。共处理了 2,721 个样品，包括来自 184 个钻孔的 2,163 个钻探样品（来自 2,166 米），以及另外 558 个质量保证和质量控制 (QAQC) 样品（包括现场和纸浆复制品、空白和认证参考材料）。



本文报告了第二批 874 个样品（来自 32 个钻孔）的最后 425 个化学分析。预计到 2024 年 12 月将收到第三批也是最后一批样品的其余 1,218 个样品的分析结果。



由于 2024 年钻探活动的结果都将在 2024 年交付，公司的独立顾问 SRK 被安排对尼亚加拉进行必要的现场访问，为开始矿产资源估算做准备。公司预计将在 2025 年第一季度报告估算结果。



*如需查看表格和数据，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/O480AB62





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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