

Great Western 将于 2025 年启动关键钻探项目

Perth, 2024年12月16日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration ( ASX:GTE ) 很高兴地报告其当前的勘探计划，以及公司为极其令人兴奋和活跃的新年所做的准备。



该公司已开始在椭圆形铜金目标区进行井下电磁 (DHEM) 勘测，该目标区位于该公司位于耶里达盆地北部和西部的耶里达北部项目内。DHEM 勘测已于本月初启动，但由于局部大雨，该计划已暂停至 2025 年 1 月中旬。目前，DHEM 勘测数据预计将由顾问公司 Newexco 结合钻探分析在 2025 年 2 月进行解释和建模。



除了在 Ovals 开展进一步的勘探活动外，公司还在为在 Sumo 铌目标区和 Juggernaut VHMS 铜金目标区开始实施钻探计划做准备。



Great Western 董事总经理 Shane Pike 表示："我们已准备好迎接激动人心的新年，将继续在 Ovals 进行勘探，并开始钻探 Sumo 和 Juggernaut 目标，这两个目标也有可能成为公司利润来源。我们资金充足，准备工作进展顺利。"



Great Western 希望向市场更新这些令人兴奋、可能对公司有利的勘探计划的结果和进一步的细节。



*如需查看表格和图表，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/32Q2F2E0





内容关于 Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家在西澳大利亚富饶地区拥有世界级大片土地的勘探公司。Great Western 的矿权地一直处于开发状态或几乎未开发状态。该公司正在开展多个项目的多项工作计划，资金充足，资本结构紧凑，为勘探成功提供了杠杆。

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