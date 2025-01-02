

高品位铝土矿发现面积扩大至超过 14 平方公里

Perth, 2025年1月2日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 很高兴地报告其在几内亚 Niagara 铝土矿项目的第一个钻探项目中获得的更多出色的分析结果。该项目位于多用户跨几内亚铁路的货运距离（约 100 公里）内（参见图 1*）。



此矿化区域仅包含九个已确定目标中的三个； 11 个侦察孔确定了其他高品位铝土矿矿化区，以便在 2025 年进行后续跟踪，资源估算工作将于 1 月开始。



亮点



- 39 洞的最新检测包括：



o BS000153，距地表 7 米处 Al2O3 含量为 54.4%，SiO2 含量为 3.4%，

o BS000184，距地表 2 米处 Al2O3 含量为 53.1%，SiO2 含量为 1.5%，

o BS000152，距地表 2 米处 Al2O3 含量为 51.3%，SiO2 含量为 1.6%，

o BS000151，距地表 9 米处 Al2O3 含量为 50.2%，SiO2 含量为 4.0%，

o BS000134，距地表 7 米处 Al2O3 含量为 49.7%，SiO2 含量为 3.9%，

o BS000150，距地表 7 米处 Al2O3 含量为 49.6%，SiO2 含量为 4.3%，

o BS000146，距地表 5 米处 Al2O3 含量为 48.4%，SiO2 含量为 3.6%，

o BS000158，距表面 4 米处 Al2O3 含量为 47.8%，SiO2 含量为 2.9%，

o BS000177，距表面 4 米处 Al2O3 含量为 47.8%，SiO2 含量为 5.5%，

o BS000148，距表面 2 米处 Al2O3 含量为 47.7%，SiO2 含量为 1.7%，

o BS000142，距表面 4 米处 Al2O3 含量为 47.4%，SiO2 含量为 3.6%，

o BS000182，距表面 4 米处 Al2O3 含量为 47.2%，SiO2 含量为 3.8%，

o BS000130，距表面 8 米处 Al2O3 含量为 46.6%，SiO2 含量为 5.2%，

o BS000164，距离地面 1 米，7 米处 Al2O3 含量为 46.5%，SiO2 含量为 7.0%，

o BS000176，距离地面 7 米处 Al2O3 含量为 45.9%，SiO2 含量为 2.1%，

o BS000182，距离地面 7 米处 Al2O3 含量为 45.5%，SiO2 含量为 3.7%，

o BS000143，距离地面 7 米处 Al2O3 含量为 45.1%，SiO2 含量为 3.2%，

o BS000181，距离地面 4 米处 Al2O3 含量为 45.0%，SiO2 含量为 2.9%，

o BS000179，距离地面 4 米处 Al2O3 含量为 44.9%，SiO2 含量为 1.5%，

o BS000178，距离地面 10 米处表面含有 44.4% Al2O3 和 2.3% SiO2。



- 184 个孔中的 173 个孔的结果现已确定在大约 14 平方公里的综合区域内存在高品位铝土矿，在多用户铁路的卡车运输距离内



- 11 个侦察孔的结果表明，沿着尼亚加拉许可证西南象限的走向存在高品位铝土矿



- 几内亚是世界上最大的铝土矿生产国，通常因高品位和低二氧化矽含量而吸引溢价



- 继Vale 于2007 年钻探180 个孔（间距为800 x 800 公尺）之后，Arrow 确定了9 个优先铝土矿勘探目标区域； 14平方公里的高品位铝土矿区位于其中三个目标区域内



- 与全球铝土矿巨头的承购和战略合作伙伴关系讨论进展顺利



- 几内亚铝土矿（Al2O3 含量为 45%，SiO2 含量为 3%）的铝土矿价格创历史新高，为 120 美元/吨（CIF 中国）



- 公司计划于下一季进行首次 JORC 矿产资源估算，随后于 2025 年 6 月季度进行范围界定研究



Arrow 已经完成了第一阶段基线环境研究和社区参与。



它也开始从当地社区招募人员来支持目前的运作。



Arrow 董事总经理 David Flanagan 表示："我们对尼亚加拉首个铝土矿钻探项目的成果感到非常满意。"



"在氧化铝和铝土矿价格创纪录之际，这一切都在西芒杜多用户铁路的卡车运输距离之内。"



"几内亚是世界上最大和最重要的优质铝土矿供应国。这些结果继续与使几内亚成为世界第一铝土矿生产国的产品相媲美。"



「几内亚铝土矿需求量大，约占全球供应量的30%，产品规格优质，Al2O3 含量为45%，SiO2 含量为3%，吸引了高价，目前价格创历史新高，中国到岸价格高达120美元/吨。



"随着 SRK 定于 1 月份进行现场考察，我们有望估算初步矿产资源量，为我们计划在 2025 年上半年进行的范围界定研究奠定基础。"



尼亚加拉铝土矿计画和铝土矿背景



Arrow 正在探索Niagara 铝土矿项目，受益于自1960 年代以来各矿业公司在该项目上所做的工作，包括淡水河谷2007 年钻探的180 个孔的地质和化验。个钻孔的新结果米间距，以及 11 个侦察孔，这是历史钻探中拦截的针对高品位矿化的 184 个孔计划的一部分。该公司先前曾报告 145 个钻孔的结果。



在独立资源顾问 SRK Consulting (UK) Ltd (SRK) 的指导下，公司设计了当前计划，旨在估算支持范围界定研究所需的足够的指示和推断矿产资源量。钻探包括对以前的淡水河谷钻孔、矿化区域的浅坑计划、以及所有必需的品质控制采样以及符合现代资源报告标准所需的矿石特征研究价值。



典型的商业上可行的几内亚高原铝土矿矿床是平坦的，厚度平均为 1 至 10 米，氧化铝含量为 44% 至 46%，二氧化矽含量通常平均为 3%。



高原边缘的矿化通常最厚，伴随着 1 至 3 度的梯度微妙变化，在地质时期内，大气降水提高了品位并去除了有害元素。



露天采矿机在铝土矿开采中的应用现在在整个行业中很常见，无需钻孔、爆破、破碎和筛选。这款露天采矿机能够挖掘固结材料（即无需钻孔和爆破）并使用高精度 GPS 机器引导进行约 300 毫米的最小采矿厚度开采，因此非常适合几内亚高原铝土矿开采。该公司参观了铝土矿开采作业，检查了各种采矿设备，并会见了几家目前在几内亚铝土矿开采中有营运经验的承包商。这些访问期间收集的资讯与目前钻探活动的结果相结合，使公司能够开始定义重要的操作参数，这些参数最终将纳入计划的范围界定研究，但需对足够的矿产资源进行估计。



Arrow 也开始并完成了初步的社会和环境影响基线研究。公司仍致力于推进这项工作，并继续透过许可程序与所有相关利益相关者接触，以便及时完成这些工作。尚未发现勘探或采矿存在任何障碍，公司已与主要社区和政府利益相关者建立了富有成效的关系。



有几条现有的农村和国道可用于将该项目与目前正在建设中的横贯几内亚铁路 (TGR) 连接起来（图 1* 和图 6*）。 TGR 是由一个大型财团在合资企业中委托和资助的，其中几内亚政府拥有 15% 的股份。该财团成员包括宝钢、中铝、韦立、力拓、宏桥和几内亚政府。 TGR 将由一家管理公司经营，该公司将为西芒杜两个大型矿场的开发商和其他第三方提供矿石运输服务（图 1*）。 Arrow先前已与宝钢签署了谅解备忘录(MOU)。该谅解备忘录以公司交付完全许可的采矿项目为前提，考虑与宝钢就艾睿西芒杜北铁项目的铁矿石签订具有约束力的矿场销售协议。该铁路预计于 2025 年底投入运作。



公司拟充分利用 TGR 的多用户义务，支持尼加拉铝土矿计画的开发，造福几内亚股东和人民。



TGR 是基础设施的关键部分，如果没有它，该项目可能会多年未开发。同样重要的是要认识到，历史上基础设施的缺乏有助于保存这个高品质的项目。



在目前铝土矿价格创历史新高的背景下，尼加拉的钻探结果迄今已在多个横向范围内的钻孔中从地表获得了高品位截获物。



鉴于该位置位于 TGR 的卡车运输距离内，该公司对迄今为止收到的钻探结果感到非常鼓舞。



地质结果



已从 ALS Global 收到 39 个钻孔（本公告的主题）、总钻探长度 449 公尺的分析。结果包括：



- 为新报告的 Boussoura Far-South 目标钻探 28 个钻孔，总长 331 米，包括 BS000129 至 BS000134、BS000139 至 BS000159 和 BS000164 孔



- Boussoura 西南目标的 11 个钻孔，总长 118 米，包括孔 BS000174 至 BS000184



结果如表 1 所示，使用 1m 最小截距、小于 4m 的间隔无稀释、4m 或更大间隔 1m 稀释以及分别为 40% Al2O3 和 37% Al2O3 的截止品位。



返回分析结果低于截止品位的钻孔在报告中被省略，但随后可能会根据冶金测试工作的结果进行报告。所有钻探截距的位置均以平面图显示在图 2* 和图 3* 中。 Boussoura Far-South 钻探剖面 1,202,500mN 如图 5* 所示，显示了铝土矿的横向范围和连续性以及下面的红土岩性。



用于 XRF 分析的样品由 ALS Global 以大约 200 个样品为批次进行处理和报告。本公告中报告的结果代表了该公司 2024 年第三批也是最后一批 1,218 个样本中的最终 564 项分析结果。



本文报告的结果表明，透过钻探测试，总氧化铝品位在 40 - 54% 范围内的铝土矿延伸至 Boussoura 高原的远南地区。 Boussoura Far-South 的铝土矿厚度增加，最明显的是钻孔BS000151（9m 品位50.2% Al2O3）、BS000153（7m 品位54.4% Al2O3）和BS000134（7m 品位54.4% Al2O3）和BS000134（7m 品位49.7% Al2O3）。



在 Boussoura 高原西南地区约 5 公里的走向范围内完成的 11 个侦察孔的结果证实存在总氧化铝品位范围为 39 - 53% 的铝土矿。 BS000178（10m 品位 44.4% Al2O3）、BS000176（7m 品位 45.9% Al2O3）和 BS000183（6m 品位 42.3）发现铝土矿厚度增加。这些钻孔证实了历史观察结果，即铝土矿矿点在布苏拉高原系统的整个范围内持续存在，并为正在进行的勘探提供了额外的钻探目标。



勘探



继淡水河谷于 2007 年钻探 180 个孔（间距为 800 x 800 公尺）之后，Arrow 确定了九个铝土矿资源目标，其中三个已在当前的开采活动中进行了测试。



Arrow 已完成该计划，包括 184 个钻孔，总钻孔长度为 2,166 m。其中，已对 2,163m 的钻探进行了记录和采样，但由于钻探过程中遇到空隙或潮湿的地面条件，未对 3m 的钻探进行采样（BS000083，2m 和 BS000015，1m）。



2024 年活动的所有样本均已优先提交至位于爱尔兰洛雷亚的 ALS Global 分析实验室进行分析。本公司对 ALS Global 的 Loughrea 实验室提供的快速周转和高品质的客户服务表示感谢。



总共处理了2,721 个样品，包括来自2,166 m 深度、184 个钻孔的2,163 个钻探样品，以及另外558 个品质保证和品质控制(QAQC) 样品，包括现场和纸浆副本、空白和经过认证的参考材料。



本文报告了第三批也是最后一批 39 个钻孔的 1,218 个样本的最终 564 项化学分析结果。



在收到2024 年计画的最后一批化验结果后，该公司已开始根据岩性和品位选择分析纸浆，并与矿坑样本一起提交给位于澳洲珀斯的独立分析实验室必维国际检验集团进行专业分析，包括测定使用实验室规模版本的拜耳制程进行低温和高温消解，提取可用氧化铝(AA) 和活性二氧化矽(RxS)，以及总碳、总有机碳和X 射线衍射选定的矿物学。该公司指出，ALS Global 已停止提供用于测定 AA 和 RxS 的高温拜耳消解作为分析服务，因此已寻求在单一实验室整合此专业分析。必维国际检验集团因其在铝土矿分析方面的专业知识而被选中进行这些分析，并在几内亚境内的铝土矿矿拥有现有的生产实验室。在几内亚 Sangaredi 的 Geoprospects 实验室最近挖掘的矿坑中也进行了额外的物理测试，以便为矿产资源估算和随后的范围界定研究提供资讯。



该公司的独立顾问 SRK 计划于 2025 年 1 月对尼亚加拉进行必要的现场考察，为开始第一批矿产资源估算做准备。公司预计在 2025 年第一季报告估算结果。



*查看表格和图表，请造访：

https://abnnewswire.net/lnk/924PKI0S





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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