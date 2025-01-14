

Arrow 加速对尼亚加拉 DSO 运营进行范围界定研究

Perth, 2025年1月14日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 很高兴概述其在几内亚尼亚加拉铝土矿项目正在进行的工作，这是该公司加快 DSO 运营范围界定研究战略的一部分。



尼亚加拉项目亮点



- 在 SRK 的矿产资源估算之前，范围界定研究正在快速推进



- Arrow 正在推进最初不需要矿产资源的所有工作流



- 根据这一加快战略，矿产资源估算将于 2025 年 3 月底完成，范围界定研究将于 2025 年 6 月底完成



- 出色的钻探结果和初步分析表明，尼亚加拉具有承载传统直接装运矿石 (DSO) 作业的强大潜力



- 潜在的 DSO 作业将使 Arrow 能够及时且经济高效地利用对几内亚铝土矿的强劲需求



- 继 2007 年淡水河谷钻探 180 个孔（间距为 800 x 800 米）之后，Arrow 确定了九个优先铝土矿勘探目标区域，并已钻探其中三个，与 14 平方公里面积的高品位铝土矿相交



- 结果证实铝土矿矿化厚度相当大，平均为 4至 5 米



- 正在进行承购和战略伙伴关系谈判



- 几内亚是世界上最大的铝土矿生产国，通常因其高氧化铝和低二氧化硅含量而吸引溢价



- 几内亚铝土矿价格创历史新高，每吨 130 美元（中国到岸价），其中 Al2O3 含量为 45%，SiO2 含量为 3%



- 尼亚加拉位于卡车运输距离内，距离跨几内亚铁路不远，目前正在建设中，为西芒杜项目提供服务



- 几内亚采矿法为第三方使用基础设施提供了法律框架，因此，铝土矿行业有许多第三方使用运输物流基础设施的例子



该公司此前曾报告尼亚加拉铝土矿项目的勘探目标估计约为 170 - 340Mt，平均品位约为 Al2O3 含量为 40 - 46%，SiO2 含量为 1 - 4%。



警告声明：勘探目标的潜力、数量和品位本质上是概念性的。公司尚未完成足够的工作来估计和报告矿产资源。不过，在发布此公告时，公司的独立顾问 SRK Consulting (UK) Ltd (SRK) 已开始工作，旨在估计矿产资源。



Arrow 董事总经理 David Flanagan 表示：



"在进行资源估算工作的同时，我们已经启动了与范围界定研究相关的一些关键工作流，这将评估尼亚加拉是否是一个潜在的标准 DSO 项目。"



"我们决定同时推进资源和研究，这是考虑到我们刚刚完成的非常成功的钻探计划。鉴于该项目显示出成为一级矿床的所有迹象，我们不会等到资源建模完成后再推进我们可以开展的工作。所有可以提前完成的工作都在进行中。这项研究可能会集中在迄今为止钻探的最厚和最大的高品位矿化区域。"



"潜在客户已经就产品规格提供了明确的指导。我们完全有能力利用几内亚铝土矿的溢价优势，几内亚铝土矿因其有利的规格而受到广泛认可。"



"尼亚加拉项目位于西芒杜（跨几内亚）多用户铁路的卡车运输距离内，并且已经开始评估潜在的运输解决方案。"



"我们正处于氧化铝和铝土矿价格创纪录的时期，我们完全打算尽快采取行动，提供资源、范围界定和可行性研究，获得监管部门的批准并确保产品销售。"



尼亚加拉铝土矿项目



Arrow 专注于西非几内亚的两个项目。西芒杜北铁矿项目 (Simandou North，SNIP) 和尼亚加拉铝土矿项目 (Niagara，Niagara 项目)。Arrow 的策略是开发和执行"启动"项目，这些项目一旦投入生产，就有可能扩展到更大的矿山。



尼亚加拉和西芒杜北都位于跨几内亚铁路 (TGR) 的卡车运输距离内，该铁路目前由 Winning Consortium Simandou 建设。尼亚加拉项目相对于 TGR 的位置为项目开发提供了显著的好处，因为它可以让多用户访问铁路和港口基础设施（图 1*）。



自 1960 年代以来，各矿业公司对该项目完成的历史工作（包括 2007 年 Vale 钻探的 180 个孔的分析结果）被用于指导 Arrow 的 2024 年钻探计划，该计划于 2024 年 10 月下旬开始，并于 2024 年 11 月下旬完成。在 SRK 的指导下，此次钻探活动旨在估计三个目标的指示和推断矿产资源量，足以支持该项目的范围界定研究。



该计划共包括 184 个孔，钻探长度为 2,166 米，间距为 300 x 300 米。该计划包括对之前的 Vale 孔进行双钻、在矿化区域进行浅坑开采计划，以及所有必要的质量控制取样和使用价值矿石特性工作，以符合现代资源报告标准。



尼亚加拉勘探结果



公司现已报告了 2024 年钻探计划中完成的所有 184 个孔的所有钻探结果（图 2*）。结果划定了 Boussoura 高原综合体内的五个不同的铝土矿区域，共计约 14 平方公里的铝土矿矿化区域，总 Al2O3 品位在 40% 至 54% 之间。此外，另外 11 个侦察孔的结果还确定了西南/淡水河谷矿区沿尼亚加拉许可证西南象限的走向存在高品位铝土矿矿化。按目标区域划分的钻探结果总结在下面的链接中*。



*要查看表格和图表，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/LI2R7L05





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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