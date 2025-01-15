

西芒杜北部获得高品质赤铁矿粉

Perth, 2025年1月15日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 欣然宣布非常有利的冶金测试结果，证明其位于几内亚 Simandou North 项目的铁矿石品质优良。



出色的冶金测试结果再次凸显了高品位、低氧化铝产品的优势。这是 Arrow 与宝钢签署矿井门销售谅解备忘录之后的又一成果。



亮点



- Arrow 已完成对 Simandou North 铁矿项目 (Simandou North) 中 Simandou 地层氧化物 BIF (Oxide BIF) 的额外矿石类型表征和冶金测试工作



- 模拟流程在所有三个流程选项中提供高品位 66% Fe、低氧化铝（Al2O3 低于 0.5%）的赤铁矿细粉产品



- 产品中氧化铝含量极低，由于市场上低氧化铝产品供应减少，因此具有吸引溢价的潜力



- 研究结果提供了优选的流程图，可作为工艺厂范围界定研究工作的一部分进行进一步评估



- 模拟的"全螺旋"简单重力分离流程在以下密度切割点提供最具吸引力的组合质量回收率和品位结果：SG4.05；44% 质量产率、66.8% Fe、2.9% Sio2、0.49% Al2O3



Arrow 近期签署了一份谅解备忘录 (MoU)，为西芒杜北部地区向宝钢资源控股（上海）有限公司（宝钢）的潜在矿场铁矿石销售提供了框架。



这一重要的战略合作伙伴关系将利用互补的优势和资源，包括西芒杜港口和铁路以及市场准入，推动 Arrow 铁矿石和铝土矿项目的发展。



2024 年 8 月，Arrow 宣布了该项目的一个重要勘探目标（281Mt 至 716Mt Simandou 组氧化物 BIF，Fe 含量为 33-46%），以及台式冶金试验（第 1 阶段）的结果，该结果支持通过简单的湿式重力工艺获得 61-64% Fe、低氧化铝赤铁矿细粉产品。



警告声明：勘探目标的潜在数量和品位本质上是概念性的。勘探工作还不足以估算矿产资源。尚不确定进一步勘探是否会导致矿产资源的估算。



Arrow 董事总经理 David Flanagan 表示：



"这些出色的冶金结果证明了 Simandou North 产品的卓越品质，其特点是高品位和低污染物。这些结果超出了我们的预期。"



"一段时间以来，市场上低氧化铝产品对钢铁行业的供应一直在下降。西芒杜北部矿化区本身就含有低氧化铝，这对该项目来说是一个优势。这项试验工作再次证明，简单的重力分离工艺可以非常有效地去除二氧化硅，并生产出具有极低氧化铝含量的高铁品位产品。"



"这一点很重要，因为它凸显了吸引溢价的潜力，通常比正常的 62% 铁皮尔巴拉粉矿指数高出 10 至 15 美元/吨。"



"跨几内亚多用户铁路预计将于 2025 年底投入使用。我们完全打算最大限度地利用这条铁路提供的机会。"



"根据 2024 年 10 月达成的谅解备忘录条款，Arrow 将继续与宝钢就矿井入口或铁路侧线的潜在销售进行接触。宝钢是世界上最大的钢铁生产商，是所有基础设施的重要投资者和股东，并积极参与西芒杜 1 号和 2 号区块以及南部相邻矿区的开发。"



第 2 阶段冶金测试总结



继 2024 年上半年完成第一阶段的冶金试验后，第二阶段的试验重点是通过更全面的试验表征程序进一步表征 Simandou North 的氧化物 BIF 矿石类型（易碎和完整）。目的是评估两种主要岩石类型对不同工艺流程选项的适应性，并在此过程中选择一个首选工艺流程，在范围界定研究水平的工艺厂资本和运营成本估算中采用该流程。试验结果提供了其他关键信息，这些信息也将用于工艺厂的范围界定研究工作。



本次测试利用了更广泛的钻孔间隔，与之前的测试相比，提高了测试复合样品的代表性。如前所述，Arrow 将第 2 阶段冶金测试项目授予了位于珀斯的冶金实验室 Nagrom。Arrow Minerals 聘请 Mineral Technologies 为测试项目提供意见，并就重力和磁选设备纳入工艺流程图的可能性提供专业建议。Mineral Technologies 是一家全球公认的细矿物分离专业公司，在铁矿石、矿砂和其他商品方面拥有专业知识。



下一步



现在将进一步研究收集关键信息，以完成工艺厂资本和运营成本的范围研究。未来的工作可能包括批量螺旋测试运行，旨在控制产品中剩余的脉石矿物水平，同时最大限度地提高铁在产品中的回收率，因此将包括每个阶段对进料和产品的额外特性分析。



欲了解测试工作计划的完整详情，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/8S9I94SR





内容关于 Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd(ASX:AMD)是一家勘探和开发公司，致力于通过在西非发现经济矿藏来为股东创造长期价值。该公司实施了基于科学的系统勘探理念，同时保持商业灵活性，以确保我们捕获并保留价值。

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