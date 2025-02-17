

Oval 的强井下导体

Perth, 2025年2月17日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 欣然宣布西澳大利亚 Oval 铜金矿区第一阶段金刚石钻探的井下电磁勘测 (DHEM) 和化验结果。



要点



- Oval 钻探的前两个孔的化验和井下电磁勘测 (DHEM) 结果已返回，每个钻孔下方都模拟了两个大型、坚固的导体，其中一个导体距离其中一个仅 50 米。



- 每个模拟导体的地球物理特征都被解释为具有很高的块状硫化物堆积前景。



- 虽然没有收到突出的铜金化验钻探结果，但探路者化验结果确定了多个潜在地层，这些地层被解释为接近潜在的主要矿化系统。



- Great Western 认为导体在 Yerrida 盆地层序中的地层位置代表火山承载块状硫化物 (VHMS) 铜金矿化系统，类似于相邻 Bryah 盆地的 DeGrussa 铜金矿床。



- 公司认为导体在 Oval 的位置是开发主要矿化系统的最佳位置，因为它们位于肥沃的地壳规模 Ida 断层上，该断层在此位置与盆地定义的"生长断层"相交叉。



- 由于这一发展，Great Western 计划通过从钻孔 24GOVDD001 延伸或楔入开始钻探，并在由于该地区最近的气旋活动而重新建立通道后立即测试该孔下方的解释 VHMS 式导体目标。



- Great Western 拥有 470 万美元的强劲现金状况（截至 2024 年 12 月 31 日），并为即将开展的勘探计划提供了充足的资金。



椭圆形铜金矿区位于该公司的 Yerrida North 项目内，位于 Yerrida 盆地的北部和西部。该目标位于珀斯东北约 800 公里处，毗邻 DeGrussa 和 Monty 铜金火山岩型硫化物矿床 (VHMS)，如图 1* 所示。



椭圆形铜金矿区第一阶段钻探的化验和地球物理结果已经返回。



这些结果使 Great Western 能够进一步确定一个大型且有前景的铜金矿化系统。其中一个潜在的铜金金属聚集区被解释为距离钻孔 24GOVDD001 底部仅 50 米（见图 2*）。



根据迄今收到的数据，已确定的潜在矿化系统规模庞大且复杂，DHEM 勘测数据的地球物理建模确定了两个大型、坚固的导体。公司的地球物理顾问建议，两个解释的导体的地球物理特征都具有形成块状硫化物堆积的高前景。



虽然化验结果没有返回显著的铜金结果，但对探路者元素的解释表明，该位置靠近铜金矿化系统，其特征与附近的 DeGrussa 铜金矿床相似。公司认为，化验结果支持模拟导体的高前景，并计划在最近的飓风活动导致通道恢复后立即开始钻探。



技术讨论



DHEM 数据的分析、解释和建模由经验丰富的地球物理顾问 Newexco Exploration 进行，他们模拟了一个位于钻孔 24GOVDD001 下方约 50 米处的大型强导体（图 2*）。第二个更深的导体也在钻孔 24GOVDD002 下方建模，位于 24GOVDD001 以西 1.5 公里处（图 3*），两个导体可能相连。



随后完成了固定环电磁勘测 (FLEM)，以补充和进一步完善导体的位置和方向，两个板块都被解释为具有相对平坦的倾角。Newexco 指出，这两个导体的地球物理特征具有很高的块状硫化物堆积前景。



该公司解释称，在两个钻孔中观察到的夹层粗面岩/玄武岩与粉砂岩属于 Killara 地层。先前的研究提出，Killara 相当于相邻 Bryah 盆地的 DeGrussa 地层，DeGrussa VHMS 铜金矿床就位于该地层 (Hawke 等人，2015)。此外，Great Western 还解释了钻芯中观察到的地质结构和岩石单元的蚀变，以支持 DeGrussa Style VHMS 铜金矿化模型。



Great Western 聘请了 Camp Oven Exploration 的著名行业地球化学家 Carl Brauhart 博士，协助解释钻探分析结果。Brauhart 博士的经验包括研究相邻 Bryah 盆地的 DeGrussa VHMS 矿床。Brauhart 博士完成了钻探分析数据的岩石地球化学分析，以定义和分类岩性单元和相关蚀变，并提出潜在的矿化模型。对钻芯进行了审查以验证这些解释。



Brauhart 博士的评估支持了公司提出的 VHMS 模型，发现：



- 对相交镁铁质岩中稀土和不动元素的分析表明，这些元素是在俯冲相关环境中形成的；VHMS 矿化前景；



- 有多个离散沉积层位与 VHMS 探路者共同富集：Cu-Au-Bi-S-Zn-As-PbAg-Te-Sb-In。这与 VHMS"黑烟囱"系统的远端位置一致，整个钻孔中有多个层位具有此探路者特征。此外，Mo、V、U 和 Ni 元素没有共同富集表明金属富集不是普通黑色页岩的富集；



- 分析发现不同程度的钠长石-绿泥石-伊利石-白云母蚀变，与 VHMS 矿床周围发育的蚀变一致；和



- 岩石地球化学分析确定了六个"家族"的镁铁质火山岩和两个独立的沉积单元，表明存在动态火山沉积环境，进一步支持了潜在的 VHMS 矿化系统。



根据这一支持证据，Great Western 认为模拟的 DHEM 板代表了极有前景的 DeGrussa Style VHMS 目标。该公司还认为，前两个孔与主要金属承载通风口远处的多个潜在 VHMS 矿化层相交，定义的导体被解释为代表其中一个潜在 VHMS 地层的主要矿化区（图 5*）。



详细而言，多个地质属性支持定义的导体代表 DeGrussa Style VHMS 矿化系统，总结如下：



- 两个模拟的 DHEM 导体都具有高导电性，Newexco 认为它们极有可能形成块状硫化物堆积；



- 钻探的地质单元和相关纹理和蚀变（后者得到地球化学分析的支持）支持 VHMS 矿化环境；



- 镁铁质火山微量元素数据表明，与俯冲相关的地层环境是 VHMS 矿化的有利条件；



- 两个钻孔中离散沉积层上的 VHMS 探路者共富集（Cu-Au-Bi-S-Zn-As-Pb-Ag-Te-Sb-In）表明相邻 VHMS"黑烟囱"可能存在多个沉降区；



- 相交的火山岩和沉积岩被解释为 Killara 地层的一部分，而先前的研究表明，该地层相当于 DeGrussa 地层（Hawke，2016 年），DeGrussa 铜金 VHMS 矿床就位于该地层；



- 航空重力梯度测量高点（图 4*）与 DHEM 模拟导体一致；



- 椭圆形目标位于地壳尺度肥沃的艾达断层上，该断层与盆地定义的"生长断层"相交（ASX 公告 - 图 1*），被认为是产生 VHMS 矿化系统的有利位置；以及



- 椭圆形位于东西侵入走廊内，这是基拉拉地层内集中金属聚集的潜在地壳弱化区。



前瞻性计划



预计在该地区因气旋活动而恢复通行后，将立即通过延伸或楔入该钻孔的方式钻探以测试 24GOVDD001 下方的导体。公司预计，在完成 Oval 的第二阶段钻探后，将尽快开始对 Oval South、Sumo Niobium 和 Juggernaut Copper-Gold Targets 进行钻探。



*要查看表格和数据，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/4T97W8AC





内容关于 Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家在西澳大利亚富饶地区拥有世界级大片土地的勘探公司。Great Western 的矿权地一直处于开发状态或几乎未开发状态。该公司正在开展多个项目的多项工作计划，资金充足，资本结构紧凑，为勘探成功提供了杠杆。

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