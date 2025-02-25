

钻探恢复测试椭圆形大而坚固的导体

Perth, 2025年2月25日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 欣然宣布，本周将在西澳 Oval 铜金矿项目中开始钻探，以测试一种极具前景的井外导体。



该目标是井下电磁法确定的两个导体之一，被解释为极有可能发现块状硫化物



要点



- 西澳大利亚州 Oval 铜金项目的钻探计划于本周恢复，以测试最近确定的两个大型强井下电磁 (DHEM) 导体之一，距离之前完成的钻孔仅 50 米



- 根据它们的地球物理特征，这两个导体被解释为极有可能发现块状硫化物堆积

- 先前报告的探路者分析结果确定了多个潜在地层，这些地层被解释为接近潜在的主要矿化系统



- Great Western 解释导体在 Yerrida 盆地序列中的地层位置代表火山承载的块状硫化物 (VHMS) 铜金矿化系统，类似于相邻 Bryah 盆地的 DeGrussa 铜金矿床



- 由于以下原因，导体被认为处于开发主要矿化系统的最佳位置它们位于肥沃的地壳级 Ida 断层上，该断层在此位置被盆地定义的"生长断层"横切



- 公司计划通过从钻孔 24GOVDD001 延伸或楔入来恢复钻探，以测试解释的井外 VHMS 式导体目标



- Great Western 拥有 470 万美元的强劲现金状况（2024 年 12 月 31 日），并为其即将开展的勘探计划提供了充足的资金。



该目标是一条大型、强大的井下电磁井外导体，位于 Oval 的一个钻孔下方仅 50 米处。模拟导体被解释为具有很高的块状硫化物堆积前景。



Oval 铜金目标位于公司的 Yerrida North 项目内，位于 Yerrida 盆地的北部和西部。该目标位于珀斯东北约 800 公里处，毗邻 DeGrussa 和 Monty 铜金火山岩型块状硫化物矿床 (VHMS)，如图 1* 所示。



椭圆形铜金目标第一阶段钻探的化验和地球物理结果（GTE ASX 公告 2025 年 2 月 17 日）使 Great Western 能够进一步确定一个大型且有前景的铜金矿化系统。据解释，铜金金属聚集的潜在区域之一距离钻孔 24GOVDD001 底部仅 50 米（见图 2*）。



公司对数据的解释得出结论，所确定的潜在矿化系统规模庞大且复杂，DHEM 勘测数据的地球物理建模定义了两个大型、坚固的导体。该公司的地球物理顾问建议，两种解释的导体的地球物理特征都具有很高的块状硫化物堆积前景。



对探路者元素的解释表明，该位置靠近铜金矿化系统，其特征与附近的 DeGrussa 铜金矿床相似。该公司认为，分析结果支持模拟导体的高前景，并计划本周重新开始钻探以测试 24GOVDD001 以下的模拟井外导体。



多种地质属性支持 Great Western 的观点，即模拟导体可能代表 DeGrussaStyle VHMS 矿化系统。该观点总结如下：



- 两种模拟的 DHEM 导体都具有高导电性，并且被解释为具有很高的块状硫化物堆积前景；



- 钻探的地质单元和相关的纹理和蚀变（后者由地球化学分析支持）支持 VHMS 矿化环境；



- 镁铁质火山微量元素数据表明，俯冲相关地层环境可能为 VHMS 矿化提供前景；



- 两个钻孔中离散沉积层上的 VHMS 探路者共富集 (Cu-Au-Bi-S-Zn-As-Pb-Ag-Te-Sb-In) 表明相邻 VHMS"黑烟囱"可能存在多个沉降区；



- 相交的火山岩和沉积岩被解释为 Killara 地层的一部分，此前的研究表明，该地层相当于 DeGrussa 地层 (Hawke, 2016)，DeGrussa 铜金 VHMS 矿床所在地；



- 航空重力梯度测量高点 (图 4*) 与 DHEM 模拟导体一致；



- 椭圆形目标位于地壳尺度肥沃的艾达断层上，该断层与盆地定义的"生长断层"相交（图 1*），被认为是产生 VHMS 矿化系统的有利位置；以及



- 椭圆形位于东西侵入走廊内，这是基拉拉地层内集中金属聚集的潜在地壳弱化区。



前瞻性计划



预计本周将重新开始钻探以测试 24GOVDD001 下方的井外导体，方法是从该钻孔延伸或楔入。公司预计，在完成 Oval 的第二阶段钻探后，将尽快开始对 Oval South、Sumo Niobium 和 Juggernaut Copper-Gold Targets 进行钻探。



*要查看表格和数据，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/N9G0M996





内容关于 Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家在西澳大利亚富饶地区拥有世界级大片土地的勘探公司。Great Western 的矿权地一直处于开发状态或几乎未开发状态。该公司正在开展多个项目的多项工作计划，资金充足，资本结构紧凑，为勘探成功提供了杠杆。

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