

银元矿区展现出强劲的白银勘探前景

Perth, 2025年12月11日, AEST (ABN Newswire) - Red Mountain Mining Limited ( ASX:RMX ) ( RMXFF:OTCMKTS ) 是一家总部位于澳大利亚和美国的关键矿产勘探和开发公司，在顶级矿区拥有成熟且不断增长的项目组合。该公司宣布了对 Silver Dollar 锑项目及邻近地区的技术研究结果。



亮点



- 爱达荷州银元项目的一项技术研究凸显了该地区的银和金矿潜力，在红山矿区附近发现的矿点历史化验结果显示，银品位高达 85.7 克/吨，金品位高达 17.5 克/吨*。



- 红山银元项目拥有多处锑、银和金矿点，包括此前开采过的"银元矿"，这是一个深 10 米的竖井，目标是一条厚达 1 米的大型辉锑矿脉。



- 银元矿此前的生产数据显示，平均矿石品位估计为锑 17.7%，其中包括品位为 14.6% 的锑和 6.



- 银元项目的辉锑矿脉矿化与一条走向东北东、陡倾向北的断层有关，其围岩地质构造与Perpetua Resources（纳斯达克股票代码：PPTA）的辉锑金锑项目（480万盎司黄金和1.48亿磅锑）类似。



- 白银近期被列入美国关键矿产清单，完善了RMX的矿产组合。



- 白银价格也大幅上涨，突破每盎司60美元的历史新高。



- 锑价持续走强，交易价格为每吨4.4万美元，同时有消息称，10月份中国氧化锑出口量环比大幅下降（来源：metal.com，2025年11月21日）。



- 公司将继续评估关键矿产领域的项目，其使命是……为满足美国和西部地区对可靠、快速获取关键战略金属的迫切且前所未有的需求，



该研究重点关注了该地区的银和金矿潜力，在红山矿区周边已发现的矿点，其历史化验结果显示，银和金的最高品位分别高达 85.7 克/吨和 17.5 克/吨。RMX 的技术团队计划扩大银元项目范围，将这些极具前景的区域纳入其中，首轮取样计划将于本周启动。 ld-锑矿项目是美国已知最大的锑矿床，已探明和概略储量为1.04亿吨，金品位1.33克/吨，锑品位0.06%，相当于480万盎司金和1.48亿磅锑。



RMX的银元矿权区涵盖四个已知的冲积金银砂矿、凯利和乔金银矿勘探区以及两个已报告的脉状锑矿点，其中包括银元矿（图1*）。该矿于1944年开凿了一个10米深的竖井，深入到破碎的花岗闪长岩中，目标是开采一条厚达1米的大型辉锑矿脉。



银元矿的金银贵金属潜力



如图1*所示，包括红山银元矿权区及其周边地区拥有多个基岩和冲积金银矿点，其中许多矿点都留有历史矿坑和巷道。图 1* 中标注名称并在表 1 中汇总的基岩矿化点受构造控制，并与爱达荷岩基内的石英脉和剪切带相关。由于这些岩脉宽度较窄，因此未在图 1* 所示的美国地质调查局 (USGS) 已发布的地图中显示，但它们在局部范围内对热液流体流动和脉状贵金属矿化赋存起着至关重要的作用。



图 1* 中所示和表 1* 中列出的基岩贵金属矿化点的分析数据表明，这些矿化点具有高品位矿化的潜力，其中 Blind Ledge 和 85 号石英脉样品的金品位最高，分别为 6.9 克/吨和 85 克/吨。 来自克朗代克（Klondyke）的样品；以及来自铁冠（Iron Crown）的部分样品，这些样品中观察到可见金，金含量为17.5克/吨，银含量为14.7克/吨（表1*）。



红山（Red Mountain）的野外团队将在银元（Silver Dollar）项目区内寻找晚期岩脉、脉状构造和剪切带，并对任何可能赋存矿化的石英脉或蚀变进行取样。



脉状锑矿化



如先前报道，银元矿的辉锑矿脉状矿化，以及图1*所示的第二个未命名锑矿点的辉锑矿脉状矿化，在空间上相互关联，并被认为与一条走向为东北东、陡倾向北的断层有成因联系。银元矿的围岩属于白垩纪爱达荷岩基，该岩基也是Perpetua Resources公司辉锑矿项目的母岩，其矿化作用同样受构造控制，沿早第三纪南北走向的区域性断层和较小的东北走向分支断层分布。



据Choate（1962）报道，银元矿开采的近乎垂直、陡倾向北的矿脉在地表"薄如纸片"，但在25英尺（7.5米）深处膨胀至3英尺（约1米）宽，开采过程中取出的纯辉锑矿块重达45磅（20公斤）。该矿脉由纯辉锑矿核构成，仅在边缘含有石英脉石。 1944-1945年的价格为每磅15.84美分，相当于每吨354磅，或锑含量为17.7%。这一数值与美国地质调查局（USGS）对该矿样品测定的锑含量14.6%和银含量6.9克/吨的数值相符。



银元矿和位于其西南方向约600米处的未命名锑矿脉都与贯穿红山银元矿权区的北北东走向断层存在明显的构造关联。该断层将是公司勘探团队在首轮勘探工作中的重点。



红山矿业将继续推进积极的美国增长战略



11月，红山矿业成功在美国证券交易所上市（股票代码：RMXFF），旨在提升其在美国资本市场的份额，并进一步配合其持续积极的战略，即在美国一线矿业管辖区拓展其高质量关键和战略金属项目组合。除爱达荷州的黄松锑矿和银元项目外，该公司还拥有位于犹他州锑矿区的犹他州锑矿项目。



本月初，红山矿业成功完成了一项融资计划，该计划再次获得了几位曾位列拉沃托资源公司( ASX:LRV )前20大股东的投资者的支持。目前，红山矿业正积极寻求各种机会，目标是构建一个资产组合，以充分利用西部地区前所未有的供应短缺以及美国政府对关键战略商品的浓厚兴趣。 图表和数据，请访问：

https://abnnewswire.net/lnk/6Z62R6JG





内容关于 Red Mountain Mining Limited





红山矿业有限公司(ASX:RMX) (OTCMKTS:RMXFF)是一家矿产勘探和开发公司。红山矿业在美国、加拿大和澳大利亚拥有多个关键矿产和黄金项目。红山矿业正在推进其位于新南威尔士州的阿米代尔锑金矿项目、位于美国犹他州锑矿区的犹他州锑矿项目、弗莱湖黄金项目以及美国锂矿项目。

相关企业