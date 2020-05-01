

Lake Resources NL (ASX:LKE)再次向中試工廠輸送卡奇鹽水

Brisbane, 2020年4月20日, AEST (ABN Newswire) - 鋰資源勘探和開發企業Lake Resources NL ( ASX:LKE )( FRA:LK1 )( OTCMKTS:LLKKF ) 確認，正在從該公司的卡奇(Kachi) 鋰鹽水項目向Lilac Solutions公司位於加州奧克蘭的直萃離子交換試驗設施運送另外20,000升鹽水樣品。Lilac 工廠加工的卡奇鹽水因此總量達到40,000升，可確保Lake公司能持續獲得所需樣品，以滿足承銷商日益增長的需求。電動汽車製造商、電池製造商以及供應鏈中的其它公司，對於利用Lilac的技術來直萃加工卡奇項目產品的興趣日益濃厚。第二批20000升樣品採自多個井，鹵水類型多樣，現已從現場成功運出。我們按照阿根廷聯邦政府和省政府制定的新型冠狀病毒肺炎指導方針，在運送過程中增加了個人防護設備，加強了旅行和活動安全措施。樣品現已採集，正在從卡奇運送過來(見圖1,2 *)。這些樣品將在中試工廠設施中，使用Lilac 公司的直萃離子交換工藝，加工成純度為99.9%的電池級碳酸鋰樣品。首批20,000升的加工仍在進行中，由於開始實行新型冠狀病毒肺炎標準規定，進展比預期要慢，這是可以理解的。不過由於這項業務在阿根廷和加州都被認為是基本服務，所以可以繼續開工。此前中試工廠已試運行成功，最初使用複制的鹽水樣品，後來使用較小數量的卡奇鹽水樣品。正如先前所報導，這兩種鹵水都生產出了高純度的碳酸鋰。Lake公司很高興地確認，使用直萃工藝的卡奇項目的預可行性研究正在進行最後審查，預計將在本月底之前會發布結果。Lake的總經理Steve Promnitz 說: "儘管在新冠病毒疫情下不可避免地會有一些延誤，但Lake仍一如既往專注於中試工廠用卡奇鹽水生產電池級碳酸鋰樣品的工作。 當然，我們首先強調的是我們團隊和我們工作所在社區的健康和安全，中試工廠也是如此。我們希望能夠盡快報告加工首批20000升的結果。令人鼓舞的是，這項工作正在Lilac公司進行，儘管進展較為緩慢。我們現在運輸過去進行測試的另外的20,000升碳酸鋰將進一步驗證這項技術行之有效，以及我們可以從卡奇鹽水生產出高純度的碳酸鋰。 "*瀏覽圖表請點擊:內容關於: Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家鋰勘探和開發公司，致力於開發公司在阿根廷100%擁有的3個含鋰鹵水項目和1個硬岩項目。這些礦權位於鋰行業最大的礦權中的絕佳位置，在“鋰礦三角區”（Lithium Triangle）內，世界上一半的鋰產自此三角區。 Lake公司在阿根廷擁有最大的鋰礦權組合之一（~20萬公頃），這是在2016年，其他大公司大批“湧入”該行業之前獲得的。大量持有礦權讓公司更有可能保證滿足電池和電動汽車製造商的需求。

Kachi項目覆蓋了鹽湖6.9萬公頃的面積，位於卡塔馬卡省（Catamarca Province）FMC鋰礦運營地以南且靠近Albemarle的Antofalla項目。對Kachi的鑽探證實了長度超過20公里、寬度15公里、深度為400-800米的大規模含鋰鹵水盆地。在Kachi的鑽探（目前鑽探了16個鑽孔、3100米）已產出了首批標示的和推測級別的440萬噸LCE（其中，標示級別的100萬噸，推測級別的340萬噸）， LCE勘探目標為800-1700萬噸（參見2018年11月27日的ASX公告）。

正在與Lilac Solutions進行合作，對一種直接提取的方法進行試驗，該方法已表現出80-90%的回收率，且含鋰鹵水的鋰濃度超過了15000 mg/L。第一階段的工程研究結果顯示， $2600美元/t LCE的預估運營成本處於最低的成本四分位數。計劃在現場將此流程與傳統的方法結合起來進行試驗，依照資源聲明，作為PFS的一部分。通過合作以及近期的公司交易，有機會發掘巨大的價值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso鹵水項目臨近重要的世界級鹵水項目，這些項目位於極具前景的Jujuy省，或正在產出或正在開發之中。 Olaroz-Cauchari項目與Orocobre的Olaroz鋰礦產區在同一盆地，毗鄰贛鋒鋰業/ Lithium Americas Cauchari項目，在緊鄰礦權邊界處高流速的滷水中鑽探到了高品位鋰（600 mg/L）。