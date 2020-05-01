

Lake Resources NL (ASX:LKE)卡奇項目預可行性研究結果引人矚目

Brisbane, 2020年4月30日, AEST (ABN Newswire) - 鋰礦勘探開發企業Lake Resources NL( ASX:LKE )( FRA:LK1 )( OTCMKTS:LLKKF )已完成一項關於Lake公司在阿根廷卡塔馬卡省的卡奇(Kachi)鋰鹽水項目的技術可行性和經濟可行性的預可行性研究，這項研究內容紮實，引人矚目。研究表明，該項目有潛力在採用可持續、可擴展的工藝的基礎上交付電池製造商所需的高純度產品(請參閱表1、2、3 * 中的項目細節)。該研究的重點是其首選工藝設計方案的工程和成本核算，該方案以Lilac Solutions公司的鋰直萃測試工作為主幹，由Hatch 公司提供工程和設計服務。Lake公司總經理Steve Promnitz說: "這是Lake公司的重要里程碑，讓我們能加快項目開發的步伐。預可行性研究突出強調了卡奇旗艦項目採用直萃工藝的成本競爭力和規模，它的優勢在於能生產優質優價的高純度產品，它將在頂級電動汽車製造廠家所夢寐以求的可持續鋰電領域成為領導者。預可行性研究和中試工廠的樣品會幫助我們推進與承銷商和融資方的談判。"Lilac Solution的首席執行官Dave Snydacker說: "卡奇是一個具有全球重要性的鋰項目，它擁有豐富的滷水資源和環保的生產工藝。預可行性研究顯示，我們生產碳酸鋰的運營成本(不包括水電氣費用)為每噸2500美元。其餘40% 的運營成本主要來自價格為21美元/mmBTU的天然氣能源。由於工地有優良的太陽能資源，我們有條件引入太陽能光伏，降低運營成本。從資金成本結構來看，我們看到51% 的資本支出與工地施工和應急有關，因此即將開展的工程研究中可能將這部分成本降低。Lilac很高興能繼續與Lake公司密切合作，推進卡奇項目的發展。"融資談判正在進行中，該項目生產高純度優質優價產品的潛力有助於談判。預可行性研究的結果和數據為融資談判及最終可行性研究提供了堅實的基礎。財務穩健的項目卡奇鋰鹽水項目的商業可行性研究的關鍵結論見表1 * 。該項目未舉債，預期財務業績頗具吸引力。按保守估計，假設電池級碳酸鋰未來長期價格為每噸11,000美元，以頭25年的標示礦產資源量(Indicated Mineral Resource)所支持的年產25,500噸碳酸鋰當量的產量目標計算，稅前淨現值(8)為10.5億美元，稅前內部收益率為25% ; 稅後淨現值(8)為7.48億美元，稅後內部收益率為22%。該項目的每年息稅前利潤(EBITDA)為1.55億美元，整個項目期的息稅前利潤為38.9億美元。內容關於: Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家鋰勘探和開發公司，致力於開發公司在阿根廷100%擁有的3個含鋰鹵水項目和1個硬岩項目。這些礦權位於鋰行業最大的礦權中的絕佳位置，在“鋰礦三角區”（Lithium Triangle）內，世界上一半的鋰產自此三角區。 Lake公司在阿根廷擁有最大的鋰礦權組合之一（~20萬公頃），這是在2016年，其他大公司大批“湧入”該行業之前獲得的。大量持有礦權讓公司更有可能保證滿足電池和電動汽車製造商的需求。

Kachi項目覆蓋了鹽湖6.9萬公頃的面積，位於卡塔馬卡省（Catamarca Province）FMC鋰礦運營地以南且靠近Albemarle的Antofalla項目。對Kachi的鑽探證實了長度超過20公里、寬度15公里、深度為400-800米的大規模含鋰鹵水盆地。在Kachi的鑽探（目前鑽探了16個鑽孔、3100米）已產出了首批標示的和推測級別的440萬噸LCE（其中，標示級別的100萬噸，推測級別的340萬噸）， LCE勘探目標為800-1700萬噸（參見2018年11月27日的ASX公告）。

正在與Lilac Solutions進行合作，對一種直接提取的方法進行試驗，該方法已表現出80-90%的回收率，且含鋰鹵水的鋰濃度超過了15000 mg/L。第一階段的工程研究結果顯示， $2600美元/t LCE的預估運營成本處於最低的成本四分位數。計劃在現場將此流程與傳統的方法結合起來進行試驗，依照資源聲明，作為PFS的一部分。通過合作以及近期的公司交易，有機會發掘巨大的價值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso鹵水項目臨近重要的世界級鹵水項目，這些項目位於極具前景的Jujuy省，或正在產出或正在開發之中。 Olaroz-Cauchari項目與Orocobre的Olaroz鋰礦產區在同一盆地，毗鄰贛鋒鋰業/ Lithium Americas Cauchari項目，在緊鄰礦權邊界處高流速的滷水中鑽探到了高品位鋰（600 mg/L）。