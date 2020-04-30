

季度活動報告

Brisbane, 2020年5月1日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL ( ASX:LKE )( FRA:LK1 )( OTCMKTS:LLKKF )是一家勘探和開發公司，在阿根廷開發其資源量為440萬噸碳酸鋰當量的旗艦項目——卡奇(Kachi) 鋰鹵水項目，並採用合作夥伴——加州Lilac Solutions 公司的高效率、低成本、顛覆性的直萃技術，生產具有可持續性的高純度碳酸鋰產品。加州的中試工廠設施正在使用卡奇項目的含鋰鹵水，為潛在的承銷合作夥伴生產樣品。這項工作完成後，將把一個完整的中試工廠設施運送到Lake公司的卡奇含鋰鹵水項目現場建廠，在今年晚些時候投入運行。亮點- 阿根廷卡奇含鋰鹵水項目預可行性研究結果強勁，引人矚目，顯示該項目有能力生產具有可持續性的、吸引優勢定價的高純度碳酸鋰。-項目壽命長，運營低成本，使用Lilac Solutions的創新的具有可持續性的直萃法，年產25,500噸碳酸鋰當量，運營成本和資本成本具有競爭力。- 第一年全年生產的稅後淨現值(NPV8)將為7.48億美元(11.8億澳元) ，內部收益率為22% ，息稅前利潤(EBITDA)高達1.55億美元(2.45億澳元) 。- 展示用卡奇項目的含鋰鹵水生產的高純度(99.9%)電池級碳酸鋰樣品，未來數月內將生產出更多樣品，供承銷商使用。- 已將20,000公升含鋰鹵水從卡奇運往Lilac 在加州的試點工廠，為滿足潛在的承銷商的需求，又加運20,000公升，尚在途中。- 技術合作夥伴Lilac Solutions 宣布，從Breakthrough Fund基金會和麻省理工學院的The Engine Fund基金會獲得了2000萬美元的支持。- 繼續進行1000萬至2500萬美元債務融資的商談，以便為卡奇項目的最終可行性研究、批准以及鋰產品預生產提供資金。-已通過一項私募和購股計劃完成340萬澳元的籌資。已償付196萬澳元的可轉換證券工具。- 因新冠疫情限制措施造成的影響有限，公司按照政府指導方針加強個人防護，強調安全，繼續營業。請點擊以下鏈接瀏覽完整的季度報告：內容關於: Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家鋰勘探和開發公司，致力於開發公司在阿根廷100%擁有的3個含鋰鹵水項目和1個硬岩項目。這些礦權位於鋰行業最大的礦權中的絕佳位置，在“鋰礦三角區”（Lithium Triangle）內，世界上一半的鋰產自此三角區。 Lake公司在阿根廷擁有最大的鋰礦權組合之一（~20萬公頃），這是在2016年，其他大公司大批“湧入”該行業之前獲得的。大量持有礦權讓公司更有可能保證滿足電池和電動汽車製造商的需求。

Kachi項目覆蓋了鹽湖6.9萬公頃的面積，位於卡塔馬卡省（Catamarca Province）FMC鋰礦運營地以南且靠近Albemarle的Antofalla項目。對Kachi的鑽探證實了長度超過20公里、寬度15公里、深度為400-800米的大規模含鋰鹵水盆地。在Kachi的鑽探（目前鑽探了16個鑽孔、3100米）已產出了首批標示的和推測級別的440萬噸LCE（其中，標示級別的100萬噸，推測級別的340萬噸）， LCE勘探目標為800-1700萬噸（參見2018年11月27日的ASX公告）。

正在與Lilac Solutions進行合作，對一種直接提取的方法進行試驗，該方法已表現出80-90%的回收率，且含鋰鹵水的鋰濃度超過了15000 mg/L。第一階段的工程研究結果顯示， $2600美元/t LCE的預估運營成本處於最低的成本四分位數。計劃在現場將此流程與傳統的方法結合起來進行試驗，依照資源聲明，作為PFS的一部分。通過合作以及近期的公司交易，有機會發掘巨大的價值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso鹵水項目臨近重要的世界級鹵水項目，這些項目位於極具前景的Jujuy省，或正在產出或正在開發之中。 Olaroz-Cauchari項目與Orocobre的Olaroz鋰礦產區在同一盆地，毗鄰贛鋒鋰業/ Lithium Americas Cauchari項目，在緊鄰礦權邊界處高流速的滷水中鑽探到了高品位鋰（600 mg/L）。