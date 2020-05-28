

新研究報告彰顯卡奇項目潛力

Brisbane, 2020年5月28日, AEST (ABN Newswire) - 鋰礦勘探和開發企業Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF )今天公佈的新研究彰顯出卡其(Kachi)鋰鹽水項目的潛在價值，該公司不久前公佈有關其可持續和可擴展的直萃工藝的預可行性研究已獲成功。這項由香港知名分析師所做的研究強調卡奇項目具有"顯著和可持續性的競爭優勢" ，包括它能夠生產出碳酸鋰含量為99.9%的低雜質電池級產品，這正是電動汽車製造商所追求的產品。這項研究將中試裝置生產出樣品稱為Lake公司至關重要的價值催化劑。研究報告還強調，隨著電動汽車普及率的提高，全球對鋰的需求也不斷高漲，然而2020年中期之前供應鏈的困難，預計將導致供應不足日益嚴重，電池級產品尤甚。這份研究報告可在Lake公司的網站上看到(請參閱"研究"版塊)。與此同時， Lake公司最近發布卡奇項目預可行性研究之後(參閱2020年4月30日澳大利亞證券交易所公告)，加緊了與下游參與者和出資方的商談。該公司還在其技術合作夥伴——加州奧克蘭的Lilac Solutions 公司的直萃中試工廠設施加工卡奇項目生產的鋰鹽水樣品。在實施"居家防疫"措施期間，Lilac只能得到基本服務，按目前計劃，下週會取消這些限制，Lilac屆時將能恢復全面運營，其他服務企業也將復工，這對Lilac的運營至關重要。歐洲最近宣佈在電池礦物領域進行大筆投資，法國80億美元、德國超過10億美元，歐盟880億美元，突顯了能電池級產品的新項目的重要性。中國作為世界最大的電動汽車市場，也延長了"新能源汽車"的國家補貼和稅收減免，而韓國也推出1100億美元的"綠色新政"，在可再生能源方面大筆投資。據業內商談透露，汽車製造商在復工後將電動車列為優先項目。人們對電池材料供應鍊錶現出極大興趣，Lake公司最近參加的國際會議，以及行業分析公司Benchmark Mineral Intelligence 本週舉辦的"電動汽車節" 吸引數千名來自電動汽車和電池製造行業及上游材料供應行業的與會者參加，都證明了這一點。Lake公司的總經理Steve Promnitz 說: "預可行性研究成功完成後，我們現在的工作重點是，用來自卡奇項目、Lilac 公司正在加工的40,000升鋰鹽水樣品生產出多個高純度碳酸鋰樣品。樣品結果是我們與下游電動汽車、電池製造商和出資方進行下一輪討論的核心，我們完全有信心這些結果將改變遊戲規則。正如歐洲和亞洲最近的投資所顯示的那樣，電動汽車和電池礦物質對全球疫情后的未來至關重要，但電動汽車製造企業現在無法獲得充足的電池級供應。""此次發表的研究成果為我們的股東提供了一個極好的參考點，反映出解鎖後的股份價值。""像Lake的卡奇項目這樣能提供低雜質電池級產品的新項目，對於支持電動汽車行業的成長至關重要，而且由於高檔和低檔產品之間持續存在的價格差距，我們擁有絕佳條件來推進旗艦項目。"請點擊以下鏈接瀏覽公告：內容關於: Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家鋰勘探和開發公司，致力於開發公司在阿根廷100%擁有的3個含鋰鹵水項目和1個硬岩項目。這些礦權位於鋰行業最大的礦權中的絕佳位置，在“鋰礦三角區”（Lithium Triangle）內，世界上一半的鋰產自此三角區。 Lake公司在阿根廷擁有最大的鋰礦權組合之一（~20萬公頃），這是在2016年，其他大公司大批“湧入”該行業之前獲得的。大量持有礦權讓公司更有可能保證滿足電池和電動汽車製造商的需求。

Kachi項目覆蓋了鹽湖6.9萬公頃的面積，位於卡塔馬卡省（Catamarca Province）FMC鋰礦運營地以南且靠近Albemarle的Antofalla項目。對Kachi的鑽探證實了長度超過20公里、寬度15公里、深度為400-800米的大規模含鋰鹵水盆地。在Kachi的鑽探（目前鑽探了16個鑽孔、3100米）已產出了首批標示的和推測級別的440萬噸LCE（其中，標示級別的100萬噸，推測級別的340萬噸）， LCE勘探目標為800-1700萬噸（參見2018年11月27日的ASX公告）。

正在與Lilac Solutions進行合作，對一種直接提取的方法進行試驗，該方法已表現出80-90%的回收率，且含鋰鹵水的鋰濃度超過了15000 mg/L。第一階段的工程研究結果顯示， $2600美元/t LCE的預估運營成本處於最低的成本四分位數。計劃在現場將此流程與傳統的方法結合起來進行試驗，依照資源聲明，作為PFS的一部分。通過合作以及近期的公司交易，有機會發掘巨大的價值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso鹵水項目臨近重要的世界級鹵水項目，這些項目位於極具前景的Jujuy省，或正在產出或正在開發之中。 Olaroz-Cauchari項目與Orocobre的Olaroz鋰礦產區在同一盆地，毗鄰贛鋒鋰業/ Lithium Americas Cauchari項目，在緊鄰礦權邊界處高流速的滷水中鑽探到了高品位鋰（600 mg/L）。