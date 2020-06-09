

Lilac中試工廠模塊完成使用卡奇鹽水的調試

Brisbane, 2020年6月25日, AEST (ABN Newswire) - 鋰礦勘探公司和開發商Lake Resources NL ( ASX:LKE )( FRA:LK1 )( OTCMKTS:LLKKF )與其技術合作夥伴Lilac Solutions Inc今天宣布，專門用於卡奇(Kachi)鋰鹽水項目的鋰直萃中試工廠模塊已完成調試。Lilac公司的工業設施在美國加州，新近升級，目前正在加工20,000升鹽水。直萃加工的目標產品是氯化鋰，其首批產品將在下週送去分析，然後加工成碳酸鋰。待第二批20000升卡奇鹽水運抵後，還將生產更多氯化鋰。Lake公司最近完成的《卡奇項目預可行性研究》(參閱2020年4月30日澳大利亞證交所公告)和最近發表的研究(可在公司網站查閱)顯示，卡奇項目將採用的Lilac公司的直萃工藝是顛覆性的技術，成本具有競爭力和可持續性，而且可擴展規模，有能力生產出全球電池和陰極製造商所需的優質電池級產品。歐盟市場專員表示，歐洲最近的幾份公告顯示，目前電動汽車革命已全面發力，到2050年，僅歐洲所需的鋰就會猛增60倍。作為世界上最大的電動汽車市場，中國擴大了對電動汽車的補貼，北美的清潔能源產業也在繼續加速發展。Lake公司總經理Steve Promnitz說: "加工卡奇鹽水是Lake公司和Lilac公司的一個重要里程碑，因為這是將卡奇項目打造成一個低成本、大規模、能滿足大承銷商的供貨和產品質量要求的鋰項目的中心支柱。"儘管鋰需求的預測持續上調，但供應側的反應卻落後得更多了，電池級產品尤其缺乏。 簡而言之，這是一個迫切需要優質供貨的行業，它的產量根本不足以滿足未來的需求量。""我們期待著明確證明，我們能生產大批量高純度的碳酸鋰樣品並交付給熱切盼望我們結果的業內買家。Lilac的首席執行官Dave Snydacker說: "為加工卡奇項目的鹽水，Lilac的工程團隊量身打造了一個試運行模塊，並取得了極好的效果。由於Lilac模塊的強大設計，擴大規模進展順利，這些模塊可以很容易地運輸和在現場安裝，這就可以避開在阿根廷看到的那種以蒸發池為基礎的鋰項目的多年調試過程。 我們期盼著推進卡奇項目的現場中試工廠工作。"內容關於: Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家鋰勘探和開發公司，致力於開發公司在阿根廷100%擁有的3個含鋰鹵水項目和1個硬岩項目。這些礦權位於鋰行業最大的礦權中的絕佳位置，在“鋰礦三角區”（Lithium Triangle）內，世界上一半的鋰產自此三角區。 Lake公司在阿根廷擁有最大的鋰礦權組合之一（~20萬公頃），這是在2016年，其他大公司大批“湧入”該行業之前獲得的。大量持有礦權讓公司更有可能保證滿足電池和電動汽車製造商的需求。

Kachi項目覆蓋了鹽湖6.9萬公頃的面積，位於卡塔馬卡省（Catamarca Province）FMC鋰礦運營地以南且靠近Albemarle的Antofalla項目。對Kachi的鑽探證實了長度超過20公里、寬度15公里、深度為400-800米的大規模含鋰鹵水盆地。在Kachi的鑽探（目前鑽探了16個鑽孔、3100米）已產出了首批標示的和推測級別的440萬噸LCE（其中，標示級別的100萬噸，推測級別的340萬噸）， LCE勘探目標為800-1700萬噸（參見2018年11月27日的ASX公告）。

正在與Lilac Solutions進行合作，對一種直接提取的方法進行試驗，該方法已表現出80-90%的回收率，且含鋰鹵水的鋰濃度超過了15000 mg/L。第一階段的工程研究結果顯示， $2600美元/t LCE的預估運營成本處於最低的成本四分位數。計劃在現場將此流程與傳統的方法結合起來進行試驗，依照資源聲明，作為PFS的一部分。通過合作以及近期的公司交易，有機會發掘巨大的價值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso鹵水項目臨近重要的世界級鹵水項目，這些項目位於極具前景的Jujuy省，或正在產出或正在開發之中。 Olaroz-Cauchari項目與Orocobre的Olaroz鋰礦產區在同一盆地，毗鄰贛鋒鋰業/ Lithium Americas Cauchari項目，在緊鄰礦權邊界處高流速的滷水中鑽探到了高品位鋰（600 mg/L）。